Opitý muž chcel podpáliť čerpaciu stanicu, zabránila mu v tom duchaprítomná taxikárka

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Bánovskí policajti sa zaoberajú nočným vyčíňaním opitého 32-ročného muža, ktorý sa vyhrážal zapálením seba a celej čerpacej stanice pohonných hmôt.

Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, v snahe zapáliť oheň zapaľovačom pri benzínovom čerpadle mu zabránila duchaprítomná taxikárka, ktorá ho odstrčila od tankovacieho stojana.

„Policajná hliadka obmedzila muža na osobnej slobode a umiestnený bol v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou obvinil muža z prečinu poškodzovania cudzej veci v štádiu pokusu.

Vyšetrovateľ podal podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, ktorý súd akceptoval," uviedla Kuzmová s tým, že mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

