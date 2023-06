Opitý kamionista ohrozoval premávku na diaľnici. Policajtov chcel odbiť zo slovami: Dobre chalani, čaute, zabudnime na to, idem domov

5.9.2022 (Webnoviny.sk) - Kamionista nafúkal takmer tri promile alkoholu, potom chcel odísť bez pokuty. Vyšetrovateľ zo Senca obvinil 58-ročného Gejzu K. z okresu Galanta z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Vodič ťažko artikuloval

Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, v piatok (2. septembra) upozornili vodiči na nákladné vozidlo, ktoré sa pohybovalo po diaľnici D1 z Petržalky v smere do Trnavy zo strany na stranu. Dopravní policajti kamión zastavili pri výjazde Senec Východ v smere na Pezinok.

Vodič kamióna bol po zastavení dezorientovaný, javil známky požitia alkoholu a ťažko artikuloval. Pri dychovej skúške nafúkal 2,7 promile alkoholu.

Rum zapíjal pivom

„Vodič policajtom uviedol, že pred a počas jazdy vypil dve ploskačky rumu a pivo, pričom rozhovor ukončil slovami - dobre chalani, čaute, zabudnime na to, idem domov - a z miesta chcel odísť," uviedol Szeiff.

Policajti muža vyzvali, aby zostal na mieste, ten však na ich výzvy nereagoval a nakoľko prestal spolupracovať, nasadili mu putá. Muža eskortovali na oddelenie a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.

