Opitý Denis pôjde do väzenia, so sekerou zaútočil na druha svojej matky a vyhrážal sa aj Jozefovi

4.7.2019 (Webnoviny.sk) - Trest päť rokov odňatia slobody nepodmienečne za útok sekerou na druha svojej matky a za nebezpečné vyhrážanie inému mužovi potvrdil vo štvrtok odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 24-ročného Denisa O. z okresu Veľký Krtíš.

Opitý Denis sa pohádal s matkou a potom sekerou atakoval jej druha Igora. Rovnako opitý Denis sa smrťou vyhrážal aj mužovi, ktorý mu opakovane odmietol dať cigaretu. Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.

Vyhrážal sa mu zabitím

Nebezpečné vyhrážanie opitý Denis spáchal voči 35-ročnému Jozefovi začiatkom novembra minulého roku v obci Pôtor, časť Žihľava. Pýtal od neho cigaretu a Jozef mu aj fajčivo dal, ale opakovanej žiadosti Denisovi nevyhovel. Denis na to reagoval vulgarizmami a hrozbou zabitia Jozefa i jeho príbuzných, ktorí boli svedkami incidentu.

Zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu spáchal Denis tiež v stave opitosti koncom novembra 2018 v kuchyni domu, v ktorom býval s matkou Jolanou a jej druhom Igorom. Denis sa najprv pohádal s matkou a potom s Igorom.

Po hádke a vulgarizmoch odišiel do kôlne a vrátil sa so sekerou, ktorou napadol Igora. Mieril mu na hlavu, ale ten úder vykryl ľavou rukou, pričom utrpel ľahšie zranenie dlane. Keď matka skríkla, Denis odišiel so slovami, že „neprejde ti to, aj tak ťa raz zabijem“.

Útok na Igora poprel

Na súde vo Veľkom Krtíši Denis priznal iba vyhrážanie Jozefovi, útok na Igora poprel. Dôkazy však boli proti nemu a prvostupňový senát mu vymeral päť rokov nepodmienečne. Zároveň mu uložil povinnosť absolvovať protialkoholické liečenie ústavnou formou. Podľa znalca Denis bol agresívny pod vplyvom alkoholu.

Voči rozsudku sa Denis odvolal, že zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu nespáchal. Jeho obhajca poukázal na to, že požadovali uskutočniť rekonštrukciu, ale súd im to neumožnil. Obhajoba zároveň navrhovala prekvalifikovať Denisovo konanie na prečin ublíženia.

Odvolací senát však Denisovi nevyhovel a prvostupňový verdikt potvrdil. Predseda senátu zároveň nariadil výkon trestu. Ten si Oláh odpyká v ústave so stredným stupňom stráženia, pretože v minulosti už bol vo výkone trestu. Denis bol doteraz päťkrát súdne trestaný.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !