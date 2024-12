Opatrovatelia môžu začať žiadať o finančné príspevky z úradu práce

Poskytovatelia opatrovateľskej služby môžu od pondelka žiadať o príspevok za každú hodinu jej výkonu. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil druhú časť národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorá umožní poskytovateľom získať finančný príspevok za reálny výkon opatrovateľskej služby vo výške 7,93 eura za hodinu.

Významný krok k rozvoju podpory

Prvú časť národného projektu Podpora opatrovateľskej služby uviedli do praxe začiatkom februára. Oprávneným poskytovateľom umožňuje refundovať mzdy opatrovateliek za obdobie od júla 2023 do decembra 2023.

„Po zastabilizovaní služieb v oblasti domácej opatery sme urobili významný krok k rozvoju jej podpory. Spoločenská potreba v tejto oblasti neustále narastá. Náš rezort tento trend priebežne vyhodnocuje a prispôsobuje mu nastavenie podporných nástrojov. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby počíta s finančnou pomocou vo výške takmer sto miliónov eur do konca budúceho roka,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Žiadosť o zapojenie do projektu

Tento projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko. Poskytovatelia opatrovateľskej služby môžu žiadať o zapojenie do projektu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v krajskom meste podľa miesta poskytovania opatrovateľskej služby.

Žiadosť musia podať osobne v podateľni, poprípade poštou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo prostredníctvom elektronického podania cez portál slovensko.sk. Príspevok sa bude poskytovať na základe mesačne podávanej žiadosti o poskytnutie príspevku a preukázaných oprávnených výdavkov. V prípade splnenia daných podmienok príspevok bude vyplatený aj spätne za obdobie od začiatku roka 2024.

