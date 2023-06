Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sa pre nezaočkovaných sprísnia, nepustia ich ani do nákupného centra

Koronavírus na Slovensku nabral na sile, pribúdajú obete, infikovaní a nemocnice pre vysoký počet pacientov bijú na poplach.

Vláda sa preto chystá vo štvrtok schváliť sprísnenie protipandemických opatrení. V súvislosti s tým sa v čiernych okresoch zatvoria hotely a penzióny.

„Najbližšie tri týždne potrebujeme výrazne sprísniť, aby sa situácia v nemocniciach stabilizovala,“ povedal premiér Eduard Heger na utorňajšej tlačovej konferencii.

Práca iba v režime OTP

Opatrenia navrhlo konzílium odborníkov a ako povedal Heger, vláda s nimi súhlasí. Dodal tiež, že najbližšie tri týždne treba situáciu sprísniť, nakoľko si prajeme „pekné Vianoce, ktoré budú stabilné”.

V rámci sprísnenia opatrení sa navrhuje tiež umožniť práca iba v režime OTP, teda pre ľudí, ktorí sú proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaní, majú negatívny test na prítomnosť koronavírusovej infekcie alebo ochorenie prekonali pred najviac 180 dňami.

Očkovanie je kľúčové

Návšteva nákupných centier a neesenciálnych obchodov bude len pre očkovaných a prekonaných. Takisto aj hromadné podujatia, wellness či akvaparky.





Rovnaký režim bude platiť aj pre športové podujatia s výnimkou profesionálnych, kde bude fungovať OTP režim. „Toto sú opatrenia na tri týždne, aby sme skrotili pandémiu,“ uviedol Heger s tým, že vo štvrtok sa zíde vláda, aby ich schválila.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský poďakoval zdravotníkom za ich nasadenie, rovnako ako aj členom konzília odborníkov za ich prácu. Ocenil tiež, že premiér Heger názory odborníkov počúva a akceptuje. Lengvarský označil za kľúčové, aby sa ľudia nechali zaočkovať.





Dodal tiež, že žiadny iný nástroj na zvládnutie pandémie zatiaľ nemáme. Vyzval preto občanov Slovenska, ktorí ešte nie sú zaočkovaní, aby tak urobili s cieľom dosiahnuť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, voľnejší život, ako aj porážku pandémie COVID-19.





Heger v tejto súvislosti uviedol, že sa majú posilniť kapacity v očkovacích centrách a tiež vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať, ak tak ešte neurobili. Podľa jeho slov, keď sa situácia zastabilizuje, vláda plánuje opatrenia pre zaočkovaných uvoľniť.

Podľa Čekana hrozí kolaps zdravotníctva

Zhoršujúca sa pandemická situácia podľa slovenského vedca jasne volá po odvážnych riešeniach. „Žiaľ, dostali sme sa do situácie, že ak chceme zachrániť veľa ľudských životov, v hre je všetko: povinné očkovanie, silné protipandemické opatrenia, lockdown. Alebo nebudeme robiť nič a príde katastrofa, kolaps zdravotníctva, humanitárna kríza,“ tvrdí.

Teraz je ten správny čas

Teraz nastal čas, buď svoje rozhodnutie zmeniť, pomôcť sebe, okoliu, Slovensku, alebo brať za to plnú zodpovednosť. Inej cesty niet," hovorí o ľuďoch, ktorí sa dobrovoľne zaočkovať nedali. "Je mi to veľmi ľúto, kam sme sa až dostali. A ospravedlňujem sa tým, ktorí sú zodpovední a solidárni, chránia sa, že to musia zažiť zas a znova. Ospravedľňujem sa všetkým lekárom, sestrám a zdravotníkom, že sme ich znova dostali do katastrofálnej situácie, uzavrel.

Zimná turistická sezóna bude, ale otázne je, aké pravidlá ju budú sprevádzať

Viaceré európske štáty sa zhodujú, že zimná turistická sezóna, ktorá je kľúčová pre cestovný ruch, bude za dodržania prísnych opatrení. A to napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácii, keď počet pozitívne testovaných na koronavírus rastie nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách.





Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) o tom informovalo v utorok s tým, že predstavitelia cestovného ruchu z európskych krajín sa na pondelkovom neformálnom rokovaní zhodli na potrebe nastaviť režim blížiacej sa zimnej sezóny vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu.

Zimný režim pripravujú aj okolité krajiny

„Aktuálne nastavujeme režim, ako bude zimná sezóna fungovať na Slovensku, rovnako na ňom pracujú aj okolité krajiny. S ministrami sme sa zhodli, že pre cestovný ruch je blížiaca sa sezóna mimoriadne dôležitá,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby Katarína Bruncková s tým, aby hotely, reštaurácie či lyžiarské strediská boli otvorené, ale za dodržania prísnych opatrení.





„Považujem ale za dôležité, aby sa pri nastavení podmienok susedné krajiny koordinovali a navzájom informovali,“ podotkla Bruncková.

O aktuálnej situácii rokovali Slovensku blízke krajiny z pohľadu cestovného ruchu, a to Rakúsko, Nemecko, Slovinsko, Česko, Maďarsko, ako aj Lichtenštajnsko, Švajčiarsko či zástupcovia regiónu Južné Tirolsko z Talianska. Vo všetkých krajinách je podľa rezortu dopravy nástup tretej vlny pandémie veľmi silný.

Navrhujú rozšírenie tretej dávky

Niektoré krajiny uvažujú alebo už zavádzajú lockdown pre nezaočkovaných, zároveň však dodávajú, že primárnym cieľom je zvýšiť zaočkovanosť, ktorá úzko súvisí so slobodnejším cestovaním a bezpečnou dovolenkou v zahraničí.

Ministri apelovali aj na testovanie detí. „V Rakúsku testujú detí v školách trikrát týždenne. Príliš striktné opatrenia u detí by mohli významne limitovať pohyb rodiny, preto EÚ vyzýva, aby deti mali výnimku, pokiaľ sú obaja rodičia zaočkovaní,“ priblížila Bruncková.





Zúčastnené krajiny tiež poukázali na potrebu rozšíriť tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na celú populáciu. „Opäť sa ukázalo, že koordinované stretnutia a výmena informácií v rámci krajín EÚ na takejto neformálnej úrovni majú vysoký potenciál pre zvládnutie pandémie pri zachovaní ekonomickej aktivity v sektore turizmu,“ dodala Bruncková

