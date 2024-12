Opatrenia proti COVID-19 sa v Británii sprísnia, týkajú sa krčiem, reštaurácii aj zápasov

22.9.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson v utorok oznámi nové obmedzenia týkajúce sa sociálnej interakcie, ktoré sú súčasťou vládneho úsilia spomaliť šírenie nového koronavírusu.

Odporúčajú home office

Minister Michael Gove pre televíziu Sky News povedal, že krčmy a reštaurácie v Anglicku budú musieť zatvoriť o 22:00 a ľudí, ktorí majú možnosť pracovať z domu, vyzvú, aby tak urobili. Nové opatrenia zrejme zastavia aj plány s návratom divákov na športové štadióny, píše agentúra AP.

Johnson predstaví detaily vládneho plánu o 12:30 miestneho času Dolnej snemovni britského parlamentu. Večer sa potom prihovorí národu.

Nové obmedzenia prídu deň po tom, čo vládni vedeckí a zdravotnícki poradcovia uviedli, že prípady nákazy vírusom sa každých sedem dní zdvojnásobujú a do polovice októbra by bez podniknutia náležitých krokov mohli dosiahnuť 49-tisíc nakazených denne. V pondelok vláda oznámila 4 300 nových prípadov nákazy, čo je najvyššie číslo od mája.

Obavy majú zamestnanci aj zamestnávatelia

Niektorí konzervatívni poslanci sa obávajú prísnejších obmedzení v podnikaní i každodenných životoch, pretože by to podľa nich mohlo zasiahnuť už aj tak oslabenú ekonomiku a obmedziť občianske slobody.

Obavy majú aj zamestnávatelia a zamestnanci. Väčšina epidemiológov však trvá na tom, že obmedzenia sú nevyhnutné.

Británia má najvyšší počet úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19. Podľa štatistík Johns Hopkins University tam potvrdili viac ako 41 800 úmrtí.

