Online: Slovensko – Chorvátsko (kvalifikácia o postup na ME 2020)

6.9.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbalisti nezvládli svoj štvrtý zápas v E-skupine kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy a prehrali hladko 0:4.

Ich súperom na Štadióne Antona Malatinského v Trnave boli vicemajstri z minuloročného „mundialu“ v Rusku – Chorváti.

Kvalifikácia o postup na ME 2020

E-skupina

Slovensko – Chorvátsko 0:4 (0:1)



Góly:





45. Vlašič – 0:1



47. Perišič – 0:2



72. Petkovič – 0:3



89. Lovren – 0:4



Žlté karty: 0 – 0





strely celkovo (na bránu): 11:31 (6:8) rohové kopy: 4:7, ofsajdy: 2:2, držanie lopty (v %): 48 – 52, rozhodcovia: F. Brych – M. Borsch, Stefan Lupp (všetci Nem.)



Zostavy:

Slovensko: Dúbravka – Valjent, Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka (63. Haraslín), Lobotka, Hamšík – Rusnák (46. Boženík), Duda, Mak (79. Ďuriš)

Chorvátsko: Livakovič – Bartolec, Lovren, Vida, Barišič – Modrič, Brozovič – Rebič (70. Brekalo), Vlašič (82. Badelj), Perišič – Petkovič (83. Pašalič)

V doterajšom priebehu kvalifikácie Slováci vyhrali doma nad Maďarskom (2:0) a v Azerbajdžane (5:1), prehrali akurát vo Walese (0:1).

Triumf nad „šachovnicovým“ tímom by tak výrazným spôsobom posilnil slovenské šance postúpiť na budúcoročný európsky šampionát z kvalifikačnej E-skupiny, z ktorej preniknú na podujatie dve najlepšie mužstvá. Trojbodový zápis by tiež znásobil posilnil slovenské sebavedomie pred pondelňajším duelom na ihrisku 9-bodového lídra skupiny v maďarskej Budapešti.





Chorváti majú v tabuľke "éčka" rovnako ako Slováci šesť bodov a všetky ich zápasy sa skončili výsledkom 2:1 - triumfovali doma nad Azerbajdžanom a Walesom a prehrali v Maďarsku.





Slovensko a Chorvátsko majú pred piatkovým stretnutím vyrovnanú bilanciu z doterajších vzájomných zápasov. Zo šiestich duelov má každá krajina po dve víťazstvá, celkové skóre je 8:8. Práve proti Chorvátom nastúpil slovenský národný tím v premiérovom medzištátnom vystúpení na domácom trávniku po rozdelení Československa. Bolo to 20. apríla 1994, na bratislavskom Tehelnom poli vtedy Slováci triumfovali 4:1.





I. polčas

Už po pätnástich sekundách Vlašič strelou spoza pokutového územia ohrozil Dúbravku a predznamenal, v akom duchu sa bude niesť úvodné dejstvo. V 5. min si síce slovenskí fanúšikovia pýtali penaltu po páde Maka v šestnástke súpera, ale píšťalka hlavného arbitra zostala nemá.





Vicemajstri sveta boli na začiatku súboja oveľa nebezpečnejší. V 8. min tesne minul bránku Modrič a o niekoľko sekúnd neskôr pristál Brozovičov pokus na brvne. Vzápätí sa prvýkrát osmelili aj domáci, keď Livakovič vyboxoval Makov projektil. Hostia sa v úvodnom dejstve často dostávali do zakončenia.





V 22. min z dobrej pozície hlavičkoval Lovren, ale loptu poslal vedľa ľavej žrde. V 29. min spálil obrovskú šancu Vida, sám pred Dúbravkom však zblízka prestrelil. Onedlho sa v ďalšej stopercentnej šanci ocitol Petkovič, zo slovenských obrancov si urobil „slalomové bránky“, ale trafil len prípravného gólmana Newcastlu United.





Ten mal v 35. min opäť šťastie, tentokrát trafil brvno Perišič. Chorváti boli za svoju snahu odmenení v 45. min. Dvojica slovenských stopérov ustupovala pred Vlašičom a hráč CSKA Moskva loptu umiestnil k pravej žrdi – 0:1.





II. polčas

Rovnako ako záver prvého polčasu, aj úvod toho druhého priniesol gól hostí. V 46. min vystrelil spoza šestnástky Perišič a za pomoci smolného teču Škriniara skóroval.





Slováci sa naďalej nevedeli dostať do zápasu a hra chorvátskeho favorita miestami pripomínala exhibíciu. Z domácich hráčov bol strelecky najaktívnejší Mak, v 64. min prenikol po ľavom krídle, ale Livakovič jeho pokus zneškodnil.





Definitívny „klinec do slovenskej rakvy“ zatĺkol v 72. min útočník Dinama Záhreb Petkovič. Ten sa pekne uvoľnil po prihrávke striedajúceho Brekala a sám pred Dúbravkom upratal loptu do siete.





To však nebolo zo strany Chorvátov všetko. V 89. min sa presadil aj obranca Lovren, keď presne hlavičkoval z tesnej blízkosti.





Zľava: Martin Valjent zo Slovenska a Ante Rebič z Chorvátska počas futbalového zápasu E-skupiny kvalifikácie na majstrovstvá Európy vo futbale 2020 medzi Slovensko – Chorvátsko. Trnava, 6. september 2019.





Luka Modrič z Chorvátska počas futbalového zápasu E-skupiny kvalifikácie na majstrovstvá Európy vo futbale 2020 medzi Slovensko – Chorvátsko. Trnava, 6. september 2019.





Zľava: Stanislav Lobotka zo Slovenska, Bruno Petkovič z Chorvátska a Denis Vavro zo Slovenska počas futbalového zápasu E-skupiny kvalifikácie na majstrovstvá Európy vo futbale 2020 medzi Slovensko – Chorvátsko. Trnava, 6. september 2019.

Hlasy:

Marek Hamšík (stredopoliar a kapitán SR): „V prvom rade je to naša chyba. Podali sme slabý výkon, Chorváti mohli dať aj viac gólov. V mladej zostave nášho tímu by som chybu nehľadal, títo hráči už odohrali viac dôležitých zápasov. Skôr to bolo v našom výkone, ktorý nebol kolektívny. Dostali sme veľkú facku. Hádam sa z toho spamätáme, v Maďarsku to musí byť oveľa lepšie.“



Róbert Boženík (útočník SR): „Na jednej strane je to pekné, že som mohol odohrať tento zápas, ale na druhej strane nemôžem byť šťastný. Chorvát nás vo všetkom prevýšili a to bolí najviac. Keď sme dostali druhý gól, padla na nás ´deka´ a už sme sa z toho nevyhrabali. Sú to pre mňa veľké skúsenosti, ale zároveň som veľmi smutný z toho, ako vysoko sme prehrali.“



Pavel Hapal (tréner SR): „Víťazstvo Chorvátska je plne zaslúžené. Hrali celý zápas vo veľkom pohybe, my sme nestíhali. Robili sme obrovské množstvo chýb, od niektorých hráčov som to naozaj nečakal. Chorváti predviedli neskutočný výkon. Boli nebezpeční vpredu a pevní vzadu, konečný výsledok je pre nás ešte mierny. Nemôžem byť spokojný s defenzívou, ale nechcem spomínať konkrétnych hráčov. Zlyhalo celé mužstvo. Tento strašný zápas je už za nami a pre mňa je dôležité ako zareagujeme o tri dni. Ak majú hráči sebareflexiu, podajú v Maďarsku ďaleko lepší výkon ako v tomto zápase.“



Zlatko Dalič (tréner Chorvátska): „Chcel by som sa poďakovať a zagratulovať tímu. Boli sme dominantní, podali sme dobrý a agresívny výkon. Nedali sme síce gól v prvých 30 minútach ako sme chceli, ale strelili sme ho v správny čas. Vďaka patrí aj fanúšikom, ktorí nás povzbudzovali. Bol to jeden z najlepších zápasov, odkedy vediem reprezentačné mužstvo. Zostávame však nohami na zemi a verím, že naša cesta bude úspešná.“

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

