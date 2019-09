Online: Prezidentské voľby 2019 na Slovensku (prvé kolo)

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) - Približne 4,45 milióna voličov si v sobotu môže na najbližších päť rokov vybrať hlavu štátu.

V prvom kole volieb prezidenta SR sa bude dať hlasovať od 7:00 do 22:00 v 5 940 volebných okrskoch, teda volebných miestnostiach. Aj v obciach, kde sa starosta rozhodne otvoriť volebné miestnosti skôr, sa musí hlasovať do 22:00.

Podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny. Túto možnosť využijú v obci Lúčka v Sabinovskom okrese, kde sa volebné miestnosti otvoria o 6:00.

Občania Slovenskej republiky si budúceho prezidenta môžu vybrať spomedzi 13 kandidátov. Na hlasovacom lístku však voliči nájdu 15 kandidátov, keďže z predvolebného boja odstúpili Robert Mistrík a József Menyhárt. Voliči túto informáciu nájdu vo volebných miestnostiach aj za samotnou volebnou zástenou.

Až do zatvorenia volebných miestností v sobotu o 22:00 platí informačné moratórium. Začalo platiť vo štvrtok 14. marca a trvá až do skončenia hlasovania. Počas moratória je zakázané zverejňovať informácie v prospech alebo neprospech kandidátov na prezidenta.

Prezidentské voľby 2019 na Slovensku textový online prenos (minúta po minúte)

00:30 Po sčítaní hlasov vo viac než troch štvrtinách volebných okrskov má v prezidentských voľbách najväčšiu podporu stále Zuzana Čaputová. Získala 581 926 hlasov, čo predstavuje 39,46 % hlasov. Do druhého kola volieb by mal postúpiť aj Maroš Šefčovič so ziskom 277 107 hlasov, čo je 18,79 % hlasov.





Na ďalších miestach skončili Štefan Harabin so ziskom 14,57 % hlasov, Marian Kotleba s 10,69 % hlasov, František Mikloško s 5,62 %, Béla Bugár s 3,58 %, Milan Krajniak s 2,81 %, Eduard Chmelár s 2,73 %. Martin Daňo získal 0,52 % hlasov, Juraj Zábojník 0,30 %, Róbert Švec 0,31, Ivan Zuzula a Bohumila Tauchmannová zhodne 0,17 %.





00:27 Štefan Harabin na krátkom brífingu nevylúčil, že podá po voľbách sťažnosť na Ústavný súd SR.Na opakovanú otázku novinárov odpovedal stručne „podľa práva“. Harabin aj napriek nepriaznivým čiastkovým výsledkom stále verí v postup do druhého kola. Definitívne zhodnotenie volebného výsledku prisľúbil až po spočítaní všetkých hlasov. „Nebudem komentovať výsledky v polčase súťaže,“ spresnil Harabin.





00:25 Robert Mistrík zagratuloval k víťazstvu Zuzane Čaputovej v prvom kole prezidentských volieb, zároveň ale vyzval voličov, aby šli voliť aj o dva týždne. „Myslím si, že to uhrá, ale ešte to nie je vyhraté,“ povedal v nedeľu Mistrík po tom, čo bola sčítaná zhruba polovica okrskov. „Je to veľké víťazstvo pre Slovensko,“ povedal na margo približne 40-percentného zisku Čaputovej.





Avizoval, že je ochotný pomáhať v kampani a podporovať ju aj naďalej, napríklad tým, že jej poskytne svoje bilbordy. Rovnako verí, že „pozitívny trend“, ktorý začali voľby do vyšších územných celkov, bude pokračovať aj v májových eurovoľbách a budúcoročných parlamentných voľbách.





Mistrík sa vzdal v prospech Čaputovej koncom februára. „Som rád, že som sa zachoval, ako som sa zachoval,“ povedal Mistrík s tým, že aj na tomto výsledku je vidno, že má zmysel, keď sa demokratické sily spájajú. K otázkam o svojej politickej budúcnosti sa vyjadrovať nechcel, argumentoval, že táto noc má patriť Zuzane Čaputovej.





00:13 Po sčítaní hlasov v takmer 60 % volebných okrskov má stále najväčšiu podporu z kandidátov na prezidenta medzi voličmi Zuzana Čaputová, ktorá vedie so ziskom 414 677 hlasov oprávnených voličov, čo predstavuje 39,25 % hlasov. Do druhého kola prezidentských volieb by podľa predbežných výsledkov postúpil so Zuzanou Čaputovou Maroš Šefčovič so ziskom 197 573 hlasov, čo je 18,7 % hlasov.





Nasledovali Štefan Harabin so ziskom 14,47 % hlasov, Marian Kotleba s 10,71 % hlasov, František Mikloško s 5,63 %, Béla Bugár s 3,87 %, Milan Krajniak s 2,88 %, Eduard Chmelár s 2,72 %. Martin Daňo získal 0,53 % hlasov, Róbert Švec 0,31, Juraj Zábojník 0,30 %, Ivan Zuzula a Bohumila Tauchmannová zhodne 0,17 %.





00:02 Po sčítaní hlasov v polovici volebných okrskov vedie v prezidentských voľbách Zuzana Čaputová. Získala 329 123 hlasov, čo predstavuje 39,14 % hlasov. Na druhom mieste je Maroš Šefčovič so ziskom 157 847 hlasov, čo je 18,77 % hlasov.





Nasledovali Štefan Harabin so ziskom 14,52 % hlasov, Marian Kotleba s 10,73 % hlasov, František Mikloško s 5,55 %, Béla Bugár s 3,87 %, Milan Krajniak s 2,89 %, Eduard Chmelár s 2,76 %. Martin Daňo získal 0,53 % hlasov, Juraj Zábojník 0,30 %, Róbert Švec 0,31, Ivan Zuzula a Bohumila Tauchmannová zhodne 0,17 %.





23:58 Zuzana Čaputová podľa priebežných výsledkov prvého kola prezidentských volieb dominuje v každom z ôsmich samosprávnych krajov. Po sčítaní výsledkov celkovo z vyše 50 % volebných okrskov má najväčšiu podporu v Bratislavskom kraji, kde získala 57,38 % hlasov, naopak najmenšiu má v Prešovskom kraji, a to 28,27 %.





Rovnako v každom z ôsmich krajov za Zuzanou Čaputovou nasleduje kandidát Maroš Šefčovič. Ten zase najväčšiu podporu doposiaľ získal v Trenčianskom kraji s 22,44 % hlasov. Naopak najmenej hlasov dostal od voličov v Bratislavskom kraji, a to 14,32 %.





23:56 Po sčítaní hlasov v 40 % volebných okrskov má stále najväčšiu podporu z kandidátov na prezidenta medzi voličmi Zuzana Čaputová, ktorá vedie so ziskom 247 442 hlasov oprávnených voličov, čo predstavuje 39,08 % hlasov. Do druhého kola prezidentských volieb by podľa predbežných výsledkov postúpil so Zuzanou Čaputovou Maroš Šefčovič so ziskom 119 342 hlasov, čo je 18,85 % hlasov.





Nasledovali Štefan Harabin so ziskom 14,58 % hlasov, Marian Kotleba s 10,59 % hlasov, František Mikloško s 5,46 %, Béla Bugár s 3,98 %, Milan Krajniak s 2,90 %, Eduard Chmelár s 2,77 %. Martin Daňo získal 0,53 % hlasov, Juraj Zábojník 0,31 %, Róbert Švec 0,31 , Ivan Zuzula a Bohumila Tauchmannová zhodne 0,17 %.





23:53 Zuzana Čaputová sa vyjadrila aj na adresu Maroša Šefčoviča. Hoci reprezentuje inú stranu, je to politik, ktorý sa „v zásade drží faktov“. Kandidátka sa už predtým vyjadrila, že by bola radšej, aby postúpil do 2. kola Šefčovič a nie kandidát extrému. Pokiaľ ide o kampaň pred druhým kolom, ktoré sa bude konať o dva týždne 30. marca, nepredpokladá, že ju bude veľmi meniť.





23:50 Podľa kandidátky na prezidentku Zuzany Čaputovej vyzerajú predbežné výsledky fajn a napĺňajú ju optimizmom. „Po dvoch týždňoch nebolo veľmi isté, aké percentá voľby prinesú,“ povedala. Hoci výsledky zatiaľ podľa nej vyzerajú fajn, berie ich s pokorou a vstup do druhého kola zatiaľ neoslavuje.





Priebežné výsledky podľa nej signalizujú jednu vec – volanie po zmene. „Vyzerá to, že slovenskí voliči a voličky si vedia predstaviť človeka, ktorý je v politike nie veľmi dlho, ale prináša iné názory na riešenia problémov,“ domnieva sa Čaputová.





23:44 Aj napriek nepriaznivým prvým čiastočným výsledkom si Štefan Harabin verí a chce voľby vyhrať. Harabin prišiel medzi novinárov a uviedol, že bližšie bude výsledky komentovať až po sčítaní všetkých hlasov. „To sú iba čiastočné výsledky a ešte sa môže čokoľvek zmeniť,“ povedal Harabin.





23:36 Po sčítaní hlasov z takmer tretiny volebných okrskov má najväčšiu podporu z kandidátov na prezidenta medzi voličmi Zuzana Čaputová. Po sčítaní 1 825 z 5 940 okrskov vedie so ziskom 175 056 hlasov oprávnených voličov, čo predstavuje 38,87 % hlasov. Do druhého kola prezidentských volieb by podľa týchto predbežných údajov postúpil so Zuzanou Čaputovou Maroš Šefčovič so ziskom 84 824 hlasov, teda so ziskom 18,83 % hlasov voličov.





Nasledovali Štefan Harabin so ziskom 14,64 % hlasov, Marian Kotleba s 10,56 % hlasov, František Mikloško s 5,39 %, Béla Bugár s 4,1 %, Milan Krajniak 2,96 %, Eduard Chmelár s 2,81 %. Martin Daňo získal 0,53 % hlasov, Juraj Zábojník 0,34 %, Róbert Švec 0,31 % Ivan Zuzula a Bohumila Tauchmannová zhodne 0,17 %.





23:16 Zatvorila sa aj posledná volebná miestnosť. Bolo to v obci Medzany, kde museli voľby pre incident prerušiť na viac ako hodinu. Opitý muž zobral z volebnej miestnosti volebnú urnu.





23:10 Kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič čaká na výsledky v uvoľnenej atmosfére. Z priestorov hotela, v ktorých sa zdržiava so svojimi blízkymi, prišiel medzi novinárov a objednal si čapované pivo. Novinárom hovoril o svojich skúsenostiach napríklad so slovenskými lekármi, ktorých prácu si veľmi váži.





Zároveň podotkol, že si uvedomuje, že stav nemocníc by sa mohol zlepšiť. Okrem toho je pre neho dôležité, aby sa mladí ľudia vracali zo zahraničia na Slovensko. Rozumie tomu, že si to vyžaduje, aby mali na Slovensku podmienky, pre ktoré sa oplatí na Slovensko vrátiť.





Opätovne by sa mal Šefčovič novinárom prihovoriť po skončení moratória, aby vyjadril svoje prvé dojmy po uzavretí všetkých volebných miestností na Slovensku.





22:55 Zuzanu Čaputovú prišiel do jej volebného štábu podporiť aj Robert Mistrík. Tento kandidát s podporou strán Sloboda a Solidarita a Spolu bol spočiatku považovaný za favorita volieb, napokon sa však koncom februára vzdal v jej prospech. „Verím, že to bude víťazstvo a že pohneme túto krajinu trošku dopredu,“ povedal pri príchode s tým, že ak sa to podarí, bude to veľký deň pre Slovensko. Zuzana Čaputová by sa mala vyjadriť pre médiá najskôr o 23:30, teda krátko po skončení moratória a zverejnení prvých výsledkov a prieskumov.





22:26 Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) vyzvalo poslanca obecného zastupiteľstva obce Medzany (okr. Prešov) Antona Vaňa, ktorý hrubým spôsobom narušil priebeh prezidentských volieb, aby sa urýchlene vzdal poslaneckého mandátu. Vaňo v komunálnych voľbách kandidoval za OĽANO. Ako uviedol hovorca OĽANO Matúš Bystriansky, takéto správanie nie je hodné poslanca obecného zastupiteľstva.





22:00 Volebné miestnosti sa zatvorili, výnimkou sú Medzany a jeden z okrskov v Malackách. V prvom prípade sa hlasuje do 23:16 a v druhom do 22:35.





21:56 Kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič prišiel s manželkou do svojho volebného štábu, kde bude s rodinou a priateľmi očakávať výsledky. Neočakáva žiadnych vrcholových politikov, ktorí by mali navštíviť jeho volebný štáb. „Bola to intenzívna kampaň,“ povedal v úvode s tým, že podľa neho dnes bude vysoká volebná účasť. Dnešné voľby považuje preto za sviatok demokracie.





Šefčovič svoju volebnú kampaň považuje za bezchybnú, nemyslí si, že urobili v kampani nejakú chybu. Vo voľbách považuje za najväčšieho súpera atmosféru, ktorá na Slovensku vládne. „Nečakal som, že môže byť Slovensko až tak polarizované. Pre budúceho prezidenta musí byť kľúčový celospoločenský zmier,“ uviedol Šefčovič. Sám sa považuje za nezávislého kandidáta na post prezidenta SR. Má ambíciu byť nadstraníckym prezidentom všetkých ľudí.





„Výsledky budem prijímať s veľkou pokorou, lebo vo volebnej kampani sme urobili maximum. Neverím, že sme mohli urobiť viac,“ uviedol. Myslí si, že prezentoval jasne svoje priority a dostalo sa mu podpory od mnohých ľudí. „Teší ma, že ľudia vo mne vidia garanta toho, že budeme proeurópskou krajinou a budeme mať ambíciu hrať prvé husle v EÚ,“ uviedol.





21:44 Sudca Najvyššieho súdu SR s pozastaveným výkonom funkcie Štefan Harabin dorazil do volebného štábu v Bratislave s najbližšou rodinou.





Ako uviedol, prezidentské voľby chce vyhrať. Harabin opäť prirovnal boj o post prezidenta k športovým podujatiam. Neodpovedal však, kto by mohol byť v prípade úspechu jeho protikandidátom v druhom kole. Sudcu považujú jeho rodinní príslušníci za najlepšieho kandidáta. Novinári zatiaľ nemajú prístup k priestorom, kde sa nachádza Štefan Harabin. Toho strážia ochrankári v uzatvorenej časti.





„Ja idem voľby vyhrať. Stále sa ma pýtate tú istú otázku, na ktorú som už dávno odpovedal. V každej súťaži, na ktorej som sa zúčastnil, som chcel zvíťaziť,“ povedal Harabin pri príchode. Na otázku, či Harabin pozýval aj verejné činné osoby či poslancov Národnej rady SR, odpovedal tak, že nikoho nepozýval, iba rodinných príslušníkov a členov jeho volebného štábu. Pozvánku do volebnej centrály však dostal aj bývalý šéf Matice slovenskej Marián Tkáč, ktorý začal pod Harabinovu kandidatúru zbierať podpisy občanov.





21:29 Kandidátka na prezidentku Zuzana Čaputová prišla už do svojho volebného štábu, kde bude sledovať priebežné výsledky prvého kola volieb. Ako sa pri príchode vyjadrila pre médiá, je plná očakávaní a verí v dobrý výsledok – taký, ktorý ju dostane do druhého kola. Zároveň si myslí, že by bolo pre Slovensko lepšie, ak by okrem nej postúpil kandidát, ktorý nereprezentuje extrémistické názory. „Posledné prieskumy boli veľmi priaznivé, ale odvtedy prešlo veľa vody,“ povedala pri príchode.





Volebnú noc strávi Čaputová so svojimi najbližšími ľuďmi – rodinou a spolupracovníkmi. Pozrieť by ju mal prísť aj Robert Mistrík, ktorý sa vzdal v jej prospech. Už sú tu aj ľudia z Progresívneho Slovenska, ktorého je Čaputová podpredsedníčkou. Šéf progresívcov Ivan Štefunko pri príchode povedal, že ich čaká ešte tvrdý boj, ale verí v Čaputovej víťazstvo.





Ak advokátka postúpi, obáva sa, že pred druhým kolom ju čaká ešte tvrdšia antikampaň. „Prajem si, aby sme sa tomu vyhli, aby išlo o vecnú debatu a porovnávanie názorov, hodnôt, pohľadov. Kiežby sme sa vyhli hlúpym útokom, výmyslom, nenávisti. To Slovensko nepotrebuje,“ dodala Čaputová. Medzi novinárov by mala najbližšie prísť po uzavretí miestností.





21:11 Štatistický úrad SR (ŠÚSR) začne zverejňovať priebežné výsledky 1. kola prezidentských volieb 2019 až po 23:16, keď sa uzavrie posledná volebná miestnosť v Medzanoch (okr. Prešov).





20:26 V obci Medzany v Prešovskom okrese sa hlasovanie predĺži o viac ako hodinu.





19:08 V súvislosti s prvým kolom prezidentských volieb eviduje Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán menej ako 30 podnetov. Uviedol to predseda komisie Eduard Bárány. „Veľmi závažný je podnet, ktorý sa týka celoštátneho média, celoštátneho denníka, nebudem úmyselne spomínať ktorého, nebudem ani rozoberať obsah podnetu, ale už len to, že sa to týka média s takýmto dosahom, ho robí závažným,“ povedal Bárány s tým, že tento podnet bude pravdepodobne odstúpený na ministerstvo kultúry.





Pokiaľ ide o medializované informácie, že jedným z predsedov volebných komisii v bratislavskej Petržalke je obvinený Štefan A. spájaný s podnikateľom Marianom K., podľa Bárányho zákon nehovorí, že v komisii nemôže byť obvinená osoba. „Ba dokonca, by mohla byť aj osoba odsúdená, pokiaľ nie je práve vo výkone trestu odňatia slobody,“ zdôraznil s tým, že môže ísť o politický problém, ale rozhodne nie právny.





Bárány doplnil, že zatiaľ voľby sú pokojné. „Pokiaľ sa pamätám na komunálne voľby, tak to číslo podnetov bolo pomaly o jednu nulu vyššie,“ dodal.





18:22 Možnosti voliť prezidenta sa v jednej z volebných miestností v Základnej škole na Spartakovskej ulici v Trnave popoludní domáhal muž, ktorý podľa okrskovej komisie už volil predtým.









17:46 Vo viacerých volebných okrskoch vo Vysokých Tatrách, ktoré majú len niečo viac ako 3 500 oprávnených voličov, mali v predchádzajúcich prezidentských voľbách takmer 67% účasť. Zhruba polovica voličov tu však volí na základe hlasovacích preukazov, o ktoré si vopred požiadali.





Najviac voličov, ktorí pristúpia k volebným urnám s hlasovacím preukazom pre voľby prezidenta SR, príde do okrsku v Tatranskej Lomnici. Predseda tamojšej okrskovej komisie Róbert Jurečka uviedol pre agentúru SITA, že takáto situácia sa opakuje pravidelne a preto sú na ňu v okrsku pripravení. „Voličov sa nám od rána darí vybavovať priebežne, najväčší nápor očakávame v podvečerných hodinách, keď sa vrátia z výletov,“ vysvetľuje Jurečka.





Voličov – turistov majú dosť aj v treťom volebnom okrsku v Starom Smokovci, kde ich už od rána volilo do tristo, v okrsku ich pritom majú zapísaných sedemsto. Jozef Pavlík, predseda tejto komisie pre agentúru SITA uviedol, že z voličov, ktorí doposiaľ prišli voliť, tvorili zhruba polovicu cezpoľní. „Prišli sme, lebo to považujeme za našu povinnosť,“ uviedla volička z Bratislavy, ktorá prišla voliť aj s manželom. „Sme na pracovnej ceste, trochu sme to spojili aj s oddychom, ale voliť treba“, doplnila.





Okrem toho, že voliči môžu pristúpiť k volebným urnám na základe predloženého hlasovacieho preukazu, ktorý ich oprávňuje k voľbám kdekoľvek na Slovensku, môžu oprávnení voliči požiadať aj o prenosnú urnu. Tá sa však vysiela len na základe požiadavky, ak sa volič k voľbám nevie dostaviť napríklad zo zdravotných dôvodov. Na vysokohorských chatách alebo vyššie položených miestach v Tatrách však nie je možné takto voliť. Vedúca Organizačného oddelenia mesta Vysoké Tatry Anna Jurečková uviedla pre agentúru SITA, že zabezpečiť volebné urny na vysokohorské chaty nie je reálne z kapacitných a personálnych dôvodov. „Jednoducho na to nemáme priestor,“ doplnila.





17:23 V horskej obci Donovaly pri Banskej Bystrici sa od poludnia tvoria rady najmä rekreantov, ktorí sem prišli stráviť víkend a chcú sa zúčastniť na voľbách.





Ako agentúru SITA informovala predsedníčka okrskovej volebnej komisie v obci Jolana Lackovičová, do 15. hodiny prišlo voliť približne 60 miestnych obyvateľov a viac ako dvojnásobok návštevníkov obce s hlasovacími preukazmi. „Máme obavu, že nám nebude stačiť 300 hlasovacích lístkov, preto sme objednali ešte ďalších 200 z Okresného úradu v Banskej Bystrici,“ uviedla predsedníčka s tým, že zapísaných v zozname je na Donovaloch 198 oprávnených voličov, pričom 21 vydali voličské preukazy. Vysoká účasť je tu najmä vďaka turistom a lyžiarom, ktorí prídu voliť aj vo večerných hodinách.





„Naši obyvatelia sú zodpovední a prídu odvoliť aj pred omšou a po nej, ktorá bude v našom kostolíku o 17. hodine,“ povedala Lackovičová a dodala, že v sprievode pravnuka odvolil aj najstarší občan obce 90-ročný Gustáv Štubňa. „Mnohí naši obyvatelia tu majú trvalý pobyt, ale nezdržiavajú sa tu,“ doplnila Lackovičová, ktorá sa chystá s prenosnou urnou aj k jednej obyvateľke, ktorá o to požiadala.





16:56 V lyžiarskom stredisku Jasná v obci Demänovská Dolina volilo k štvrtej hodine popoludní viac voličov na hlasovacie preukazy ako miestnych. V jedinom volebnom obvode v obci je zapísaných približne 280 voličov. „K urnám z nich prišla doteraz približne tretina, no máme už viac ako 150 voličov s hlasovacím preukazom,“ uviedol pre agentúru SITA predseda okrskovej volebnej komisie Miroslav Vozárik.





Podľa jeho slov ľudia stoja disciplinovane v rade, k dispozícii majú dve miesta na úpravu hlasovacích lístkov. Vysokú účasť očakávajú aj v ďalších hodinách, kedy viacerí turisti po lyžovačke prídu z okolitých ubytovacích zariadení využiť svoje volebného právo.





Podobnú situáciu s vyšším počtom voličov s hlasovacími preukazmi ako miestnych zažili v Jasnej aj pred tromi rokmi počas parlamentných volieb. Vtedy navyše bol v Jasnej svetový pohár žien v alpskom lyžovaní, čo ešte viac zvýšilo účasť. Volilo tu približne 1000 voličov s hlasovacím preukazom.





16:44 Prezidentské voľby sú aj na vysokoškolskom internáte Prešovskej univerzity na Ulici 17. novembra v Prešove. Napriek tomu, že v dvoch okolitých internátoch je ubytovaných takmer 1 500 študentov, tí sa priamo v internátnych priestoroch na voľbách nezúčastňovali. Svedčí o tom nízky počet odovzdaných hlasov prostredníctvom hlasovacích preukazov.





Podľa Igora Kleca, predsedu jednej z dvoch okrskových volebných komisií, ktoré sídlia v budove internátu, študenti svoje volebné právo zrejme využívajú doma. „Väčšina študentov je z blízkeho okolia Prešova. Na víkendy to nemajú ďaleko domov, zrejme teda volia tam,“ uviedol pre agentúru SITA. V dvoch volebných okrskoch využilo počas prvých deviatich hodín voľbu prostredníctvom hlasovacích preukazov zhruba 20 ľudí. Zväčša ale išlo o starších voličov.





Voľby v priestoroch vysokoškolského internátu sú bez problémov. Celkovo je v oboch volebných okrskoch zapísaných 1 681 oprávnených voličov. „V porovnaní s komunálnymi voľbami je účasť vyššia a o voľby je naozaj veľký záujem,“ uviedla predsedníčka druhej z okrskových komisií Barbora Hurtuková. „Najsilnejšie bolo ráno medzi 7. a 8. hodinou, keď bol najvyšší záujem. Chodili najmä starší ľudia, ale aj mladí s rodinami a deťmi. Potom už počet postupne klesal,“ dodal Klec.





16:32 Za múrmi prísne stráženej väznice v Leopoldove využilo svoje právo voliť prezidenta republiky zhruba tristo obvinených a odsúdených, ktorí mali vopred vybavené hlasovacie lístky.





16:16 „Voľby v Banskobystrickom kraji sú zatiaľ bez narušenia,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.





16:08 Zuzana Čaputová si osobne si netrúfa tipovať výsledky, odôvodňuje to aj tým, že nemá najnovšie čísla z interných prieskumov, ale aj silnou antikampaňou. Ešte nevie, či bude antikampaň riešiť aj trestnoprávne, radí sa o tom aj s inými právnikmi.





15:36 Svoj hlas v prezidentských voľbách už odovzdal aj premiér Peter Pellegrini.





15:12 V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Levoči pristúpilo k voľbám prezidenta SR v prvom kole všetkých dvanásť odsúdených, ktoré uplatnili svoje právo voliť prostredníctvom volebného preukazu, čo predstavuje zhruba desaťpercentnú účasť z celkového počtu 109 oprávnených voličiek.





14:50 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán eviduje v súvislosti s voľbami necelé dve desiatky podnetov.





Novinárom to povedal predseda komisie Eduard Barány s tým, že komisia k podnetom buď zaujala stanovisko, alebo zabezpečuje dôkazy na neskoršie konanie. „Väčšina podnetov však boli otázky, na ktoré už štátna komisia v minulosti odpovedala svojimi uzneseniami,“ povedal Barány s tým, že zatiaľ majú voľby pokojný priebeh.Voľby sa podľa Barányho uskutočňujú v približne 6000 volebných miestnostiach.





Barány zároveň potvrdil, že v súvislosti s neskorším začatím hlasovania v jednom okrsku v Malackách sa tam bude hlasovať dlhšie, neznamená to však predĺženie moratória. „Išlo o nenastúpenie jedného člena okrskovej volebnej komisie. Nebolo päť členov, preto musel starosta narýchlo menovať toho piateho. To trvalo tú pol hodinku,“ dodal Barány





14:25 Právo voliť prezidenta využil aj Martin Konečný, farmár z Hornej Krupej v okrese Trnava. Konečný mal ambíciu, aby medzi kandidátmi na prezidenta bolo aj jeho meno. Odovzdal v Národnej rade SR petičnú listinu s podpismi voličov za jeho kandidatúru, bolo ich však príliš málo, a tak nesplnil stanovené podmienky. Na zaregistrovanie mu chýbalo z potrebných 15-tisíc podpisov viac ako 14 800.





13:51 Voličky v Nitre prihliadajú pri voľbách prezidenta skôr na iné aspekty jednotlivých kandidátov, ako je pohlavie. Niektoré si myslia, že žena na poste prezidentky by bola dobrou voľbou, iné chcú radšej muža.





13:25 Väčšina ľudí bez domova sa svoje občianske právo voliť využiť nechystá. Podľa občianskeho združenia Vagus, ktoré sa venuje stabilizácii kvality života ľudí bez domova, voliť prezidenta sa chystá menšina z nich, ktorá sa snaží sledovať spoločenské dianie prostredníctvom rozhlasu, čo je pre nich najdostupnejší informačný kanál. Väčšina ľudí bez domova si však zažila neprávosti alebo ignoranciu zo strany štátu, prípadne miest.





13:11 Prezidentské voľby na rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach sú zatiaľ pokojné. Počas dopoludnia volebné komisie nezaznamenali žiadny problém. Účasť je, podobne ako pri predchádzajúcich prezidentských voľbách, pomerne nízka.









Na Luníku IX sa volí v dvoch volebných okrskoch. Spolu je v nich zapísaných 4337 oprávnených voličov. Účasť v dopoludňajších hodinách bola podľa predsedu prvého volebného okrsku Jána Veselého nízka, dala sa počítať v jednotkách.





13:01 Pacienti vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta (FNsP FDR) v meste pod Urpínom mali od 10:00 do 12:00 možnosť voliť priamo v nemocnici. Dočasne zriadenú volebnú miestnosť v spolupráci s nemocnicou zabezpečili členovia okrskovej volebnej komisie, využilo ju 11 voličov. „Boli medzi nimi zamestnanci nemocnice, pacienti aj otec malého detského pacienta. Všetci volili s voličským preukazom,“ uviedol pre agentúru SITA člen okrskovej volebnej komisie Roman Lauko.





Ako dodal Lauko, po zatvorení miestnosti ešte odvolili štyria pacienti, ktorých navštívili s prenosnou volebnou urnou pri lôžku a jeden doktor. Možnosť voliť priamo v nemocnici využilo tak 16 občanov.





Pacienti v starom nemocničnom areáli na Rudlovskej ceste 1 (Oddelenie infektológie a Psychiatrická klinika) majú možnosť voliť len do prenosnej volebnej urny. „V prípade potreby má personál na oddelení kontakty na členov volebnej komisie príslušného okrsku a vedia ich kontaktovať,“ dodala hovorkyňa FNsP FDR Ružena Maťašeje s tým, že podmienkou na účasť vo voľbách je hlasovací preukaz alebo trvalý pobyt na území okrsku.





12:43 Prvé kolo volieb prezidenta SR zatiaľ prebieha regulérne bez rušivých momentov. Pre médiá to povedal riaditeľka odboru volieb Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová s tým, že volebné komisie zatiaľ nezaznamenali výraznejšie narušenie volebného procesu.





12:28 K voľbám hlavy štátu sa vyjadril aj exprezident Rudolf Schuster, ktorý svoj hlas odovzdal v areáli Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v spoločnosti svojich detí.





12:08 V jednom z okrskov v Malackách sa začalo hlasovanie až o 07:35. Dôvodom zdržania bolo, že neprišiel jeden z členov okrskovej volebnej komisie.





„V najkratšom možnom čase sme zabezpečili náhradníka. Z tohto dôvodu sme jednu z 12 malackých volebných miestností otvorili o 35 minút neskôr, čo znamená, že aj zatvárať sa bude o 35 minút neskôr. Okrem tejto nepríjemnosti voľby prezidenta v Malackách sú bezproblémové,“ uviedla prednostka mestského úradu Ľubica Čikošová.





Malackí voliči z okrsku č. 4, ktorý má volebnú miestnosť v budove ZUŠ na Záhoráckej ulici, tak môžu prísť voliť až do 22:35. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa mesta Malacky Ľubica Pilzová, volebná účasť je v Malackách pomerne vysoká.

11:42 Svoj hlas v prezidentských voľbách už odovzdal aj kandidát Štefan Harabin.





11:21 Kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič už odvolil spoločne so svojou rodinou, manželkou a deťmi v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves.





10:58 Spomedzi 10 490 osôb, ktoré sú aktuálne v ústavoch na výkon väzby a odňatia slobody, je 10 215 oprávnených voličov.





10:43 Počas prezidentských volieb v roku 2014 dosiahla účasť v prvom kole vo väzniciach 29,39 percenta. Účasť v druhom kole bola 32,42 percenta





10:38 Voliť prišiel aj vicerektor Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Miroslav Šidlo, ktorý pokladá účasť na voľbách za morálnu povinnosť každého kresťana.





„Pre každého veriaceho kresťana, zvlášť katolíka, je morálnou povinnosťou zúčastniť sa na voľbách. Nie je to teda ani otázka toho, či chcem alebo nechcem, ale je to naša povinnosť zapojiť sa do týchto spoločenských povinností a vybrať kandidáta, o ktorom si myslíme, že je najvhodnejší,“ povedal Šidlo.





Ako ďalej dodal, on osobne sa zaujíma aj o politické dianie, sleduje, čo sa deje v našom štáte a nie je mu to ľahostajné. Budúci prezident by mal byť podľa neho zorientovaný v domácej aj zahraničnej politike a mal by mal aj určité jazykové znalosti, keďže má reprezentovať krajinu. „Pre nás kresťanov je dôležité, aby zastával kresťanské hodnoty,“ doplnil Šidlo.





10:23 V obci Janice museli zvoliť nového predsedu aj podpredsedu komisie.





10:11 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko už odvolil v mieste svojho bydliska. Zároveň vyzýva Slovákov, aby využili svoje ústavné právo a išli voliť aj oni. Agentúru SITA o tom informoval horca kancelárie národnej rady Tomáš Kostelník.





9:54 Svoje volebné právo využil aj nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák a ďalší predstavitelia diecézy. Biskup vyzval veriacich na účasť na voľbách a povzbudil ich, aby sa zaujímali o veci verejné. Pred voľbami napísal v tomto duchu aj vyhlásenie k prezidentským voľbám, ktoré sa čítalo poslednú nedeľu v kostoloch diecézy.





„Veriacich v nitrianskej diecéze som minulú nedeľu požiadal, aby sa zaujímali o veci verejné a aby sa zúčastňovali aj rozhodovania, ktoré je veľmi dôležité pri voľbe prezidenta. Sú súčasťou spoločnosti a majú podiel na tom, aká bude budúcnosť Slovenska aj v tomto smere,“ povedal Viliam Judák pre agentúru SITA po tom, čo odvolil.





9:21 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice otvorí v sobotu 16. marca provizórne volebné miestnosti v oboch svojich areáloch. Slúžiť budú v nadchádzajúcich prezidentských voľbách pre chodiacich pacientov s hlasovacím preukazom so záujmom voliť ako aj pre personál, ktorý bude v sobotu v službe.





Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková, pacientov, ktorí sú pripútaní na lôžko, navštívi príslušná okrsková volebná komisia a umožní im hlasovanie do prenosnej schránky, ak o to požiadajú službukonajúcu zdravotnú sestru.





“Základom toho, aby pacient mohol v sobotu voliť, je občiansky preukaz a hlasovací preukaz, ktoré komisii musí predložiť. Hlasovací preukaz si pacient vybaví sám alebo prostredníctvom inej osoby v mestskej časti, kde má nahlásené trvalé bydlisko. Pre bližšie informácie je potrebné osloviť príslušný miestny úrad,“ vysvetlila Stašková.





Voľby v univerzitnej nemocnici na Rastislavovej ulici 43 sa v sobotu uskutočnia od 14:00 do 15:00 hodiny v X. pavilóne na Oddelení liečebnej výživy v miestnosti diétnych sestier na prízemí. Na Triede SNP 1 zase v čase od 15:00 do 16:00 v lôžkovom pavilóne v Kluboch zamestnancov na 1. poschodí smerom k spojovacej chodbe s poliklinikou.





9:01 Osemnásťročný Michal zo Žiliny bude voliť kandidáta, u ktorého sa mu páči jeho prirodzený prejav, a že sa nevyhýba ani nepríjemným otázkam. Podľa neho má zmysel pre spravodlivosť, rieši veci verejného záujmu a ľudia zdieľajú jeho názor.





„Môj favorit z boja o prezidentské kreslo odstúpil. Je to škoda, lebo sa mi páčilo jeho vystupovanie a správanie. Každopádne je to tak, ako vždy – rozhodovanie sa o tom, kto je najmenšie zlo a kto najmenej uškodí tomuto štátu a ľuďom,“ uviedol Adrián z Piešťan.









8:32 Polícia prijala opatrenia na zabezpečenie nerušenej prípravy a priebehu volieb prezidenta Slovenskej republiky. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová, opatrenia budú zamerané najmä na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku.





„Zvýšený počet policajných hliadok bude venovať pozornosť volebným miestnostiam, sídlam okresných a okrskových volebných komisií i sídlu Štátnej volebnej komisie. Taktiež miestam, kde môže prísť k porušeniu zákona. Samozrejme, úzko spolupracujeme aj s predstaviteľmi obecných úradov, volebných komisií a Štátnou volebnou komisiou,“ povedala Baloghová.





Polícia vyzýva občanov, aby akékoľvek poznatky, ktoré môžu smerovať k prípadom možného narušenia prípravy a priebehu volieb, bezodkladne oznámili na najbližší útvar Policajného zboru alebo na bezplatné telefónne číslo 158.





8:15 Ak nebude zvolený nový prezident nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých oprávnených voličov, druhé kolo bude 30. marca.





7:46 Na hlasovacom lístku voliči nájdu 15 kandidátov, aj mená Róberta Mistríka a Józsefa Menyhárta, ktorí však zo súboja o najvyšší ústavný post odstúpili. Voliči túto informáciu nájdu vo volebných miestnostiach aj za samotnou volebnou zástenou, aby vedeli, komu nemajú dať svoj hlas. Hlas pre kandidáta, ktorý sa vzdal, bude totiž neplatný. Hlasovať za svojho favorita treba zakrúžkovaním poradového čísla pred jeho menom. Vyznačiť treba iba jedného kandidáta.



7:28 Kampaň aj informovanie o kandidátoch na prezidenta sú zakázané až do skončenia sobotňajšieho hlasovania. Volebná kampaň sa skončila o polnoci zo stredy na štvrtok. Pred dnešným 1. kolom volieb prezidenta SR začalo zároveň od štvrtkového rána od 7:00 platiť informačné moratórium pre médiá a tlačové agentúry. Popri kampani sa v stredu 13. marca o 23:59 skončilo aj vysielanie politickej reklamy a vypršal aj termín pre možnosť finančne podporiť kandidátov na osobitný účet.



7:14 Voličom na prípadné otázky odpovedia pracovníci ministerstva vnútra na tradičnej volebnej telefonickej infolinke. V sobotu 16. marca je k dispozícii od 7:30 do 22:00. Volať sa dá na bratislavské telefónne čísla 02/ 4859 2317, 02/ 4859 2312. Volebná infolinka je určená výhradne pre voličov a neposkytujú na nej informácie právnickým osobám, médiám, politickým subjektom či obciam.



7:00 Na Slovensku sa začalo prvé kolo prezidentských volieb, volebné miestnosti sú otvorené do 22.00.

