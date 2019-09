Online: Prezident Kiska by mal rozhodnúť o demisii ministra Lajčáka

BRATISLAVA 5. decembra (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska by mal v stredu rozhodnúť o osude ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka, ktorý sa rozhodol podať demisiu.

Do prezidentského paláca príde Lajčák spoločne s premiérom Petrom Pellegrinim po rokovaní vlády, ktorá v stredu odmietla schválenie migračného paktu OSN. Vzala na vedomie uznesenie parlamentu ku Globálnemu paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii z tejto organizácie.

Lajčák už u Kisku bol aj v pondelok, ale prezident oznámil, že s rozhodnutím o ministrovej demisii počká na rozhodnutie vlády o migračnom pakte.

Kiska v utorňajšom vyhlásení uviedol, že je s prácou Lajčáka spokojný a podľa jeho názoru by nebolo pre Slovensko dobré, ak by sme prišli o ministra a diplomata svetového formátu.

Kiska zopakoval aj svoj postoj, že Slovensko by malo poslať do Maroka svojho zástupcu, ktorý by tlmočil uznesenie Národnej rady SR.

Lajčák oznámil podanie demisie vo štvrtok a v piatok ju oficiálne aj podal. Rozhodol sa po tom, ako Národná rada SR prijala vo štvrtok uznesenie o nesúhlase s globálnym kompaktom Organizácie Spojených národov (OSN) o migrácii. Právnici upozorňujú, že prezident nemôže demisiu odmietnuť.

12:52 Prezident Kiska o demisii ministra Lajčáka nerozhodol. Ako povedal pred novinármi, rozhodnutie, či demisiu prijme alebo neprijme, si ešte premyslí.





12:24 Prezident Kiska prijal v prezidentskom paláci premiéra Pellegriniho a ministra Lajčáka.





11:41 Premiér Pellegrini požiadal Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aby pripravili diplomatickú poštu, ktorá bude obsahovať slovenské pripomienky ku kompaktu a odošleme ju do Maroka.





"Požiadal som rezort zahraničia, aby pripravili poštu tak, aby som ju ešte tento týždeň podpísal a aby tam boli uvedené naše výhrady. Budeme sa snažiť o to, aby sa tieto výhrady a naše stanovisko dostalo do rúk ľuďom, ktorí konferenciu v Maroku organizujú," povedal Pellegrini po stredajšom rokovaní vlády.





11:36 Za zotrvanie Lajčáka vo funkcii sa bol u premiéra Pellegriniho prihovoriť aj šéf Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Thomas Greminger. Slovensko bude tejto organizácii budúci rok predsedať.





11:25 Prezident Andrej Kiska prijme predsedu vlády Petra Pellegriniho a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka v stredu o 12:00 v Prezidentskom paláci.





11:00 Vláda v stredu odmietla schválenie migračného paktu OSN. Vzala na vedomie uznesenie parlamentu ku Globálnemu paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii z tejto organizácie.

