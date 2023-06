Online predajca jazdených áut Carvago vstupuje na nemecký trh

16.11.2021 (Webnoviny.sk) -

Vstupom na nemecký trh spoločnosť Carvago potvrdzuje svoju ambíciu stať sa najväčším predajcom ojazdených vozidiel v Európe

Carvago poskytuje najširšiu škálu služieb na trhu, od dôkladnej prehliadky vybraného vozidla až po jeho doručenie zákazníkovi

14-dňová záruka vrátenia peňazí ako nový európsky štandard pre online predaj ojazdených vozidiel

Carvago, český startup, ktorý od mája umožňuje komplet online nákup auta na Slovensku a rýchlo sa etabloval ako najväčší online predajca jazdených vozidiel v Európe, ďalej expanduje a začína poskytovať svoje služby zákazníkom v Nemecku. Po úspechu v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku chce aj na náročný a vysoko konkurenčný nemecký trh priniesť vysoký štandard obchodovania s jazdenými vozidlami. Carvago chce na európskej úrovni do konca roka predávať 500 automobilov mesačne s obratom 10 miliónov eur. V budúcom roku plánuje prekonať hranicu 2 000 predaných vozidiel mesačne a takmer 40-miliónový mesačný obrat.

Rýchla expanzia na nové trhy

Vstup Carvago na nemecký trh je kľúčovým krokom v rámci agresívnej stratégie rastu spoločnosti. V Českej republike Carvago ponúka autá koncovým zákazníkom od októbra 2020, na Slovensko vstúpil v máji tohto roka. V priebehu tohto a budúceho roka chce spustiť predaj v ďalších siedmich európskych krajinách, kde si zákazníci budú môcť kúpiť jazdené autá úplne online a bez rizík, ktoré sú zvyčajne spojené s kúpou jazdeného vozidla v autobazári. Plánom online trhoviska Carvago je stať sa v priebehu nasledujúcich troch rokov technologickým a logistickým lídrom na trhu s jazdenými vozidlami s obratom viac ako jedna miliarda eur a minimálne 100 000 predanými vozidlami ročne v celej Európe.

"Carvago rastie mimoriadne dynamicky. Už teraz sme jedným z najväčších predajcov jazdených vozidiel na Slovensku a vstup na nemecký trh je kľúčovou fázou našej pokračujúcej medzinárodnej expanzie," potvrdzuje Jakub Šulta, CEO Carvago. "V Nemecku sa ročne predá približne sedem miliónov jazdených automobilov a v pandemickom roku 2020 miestny trh s jazdenými automobilmi narástol na viac ako 100 miliárd eur. Som presvedčený, že vďaka našej širokej ponuke kvalitných a osvedčených vozidiel a komplexných služieb máme všetky predpoklady na to, aby sme si z tohto koláča ukrojili významný kus."

Pohodlný nákup aut bez skrytých chýb

Carvago denne analyzuje viac ako 6 miliónov inzerátov ojazdených vozidiel v Európe, ale po kontrole ich základných parametrov a dôveryhodnosti sa v ponuke predajcu objaví v priemere len jedno z desiatich vozidiel. Ak si zákazník vyberie a rezervuje vozidlo, spoločnosť Carvago zabezpečí jeho kúpu, prepravu k zákazníkovi a technickú kontrolu CarAudit, ktorú okrem iného vykonávajú certifikované skúšobné laboratóriá DEKRA alebo TÜV. Pri každom aute sa kontroluje 270 kontrolných bodov. Ak sa pri kontrole zistia nedostatky, spoločnosť Carvago odporučí zákazníkovi alternatívne vozidlá, ktoré sa tiež podrobia komplexnej kontrole.

"Sme pripravení presvedčiť nemeckých zákazníkov, že nákup vozidla online je možné uskutočniť v úplnom pohodlí, z pohodlia domova, bez akéhokoľvek rizika spojeného s možnými budúcimi poruchami vozidla napríklad z dôvodu skrytých chýb alebo nedodržania servisných intervalov. Špeciálne pre nemecký trh máme okrem našich partnerov DEKRA a TÜV sieť 400 miestnych, špeciálne vyškolených technikov," hovorí Jakub Šulta a dodáva: "Nákup ojazdených vozidiel prostredníctvom Carvago je plnohodnotnou online transakciou so všetkými výhodami, ktoré to zákazníkom prináša - vrátane možnosti vrátiť vozidlo do 14 dní bez udania dôvodu. A samozrejme chceme tento model štandardizovať v celej Európe."

Carvago umožňuje ako prvá firma plnohodnotný online nákup auta

Carvago je prvé európske online trhovisko jazdených áut, ktoré dáva zákazníkom možnosť kúpiť si jazdené vozidlo kompletne online so zaistením financovania (vrátane áut zo zahraničia), poistenia, predĺženej záruky v trvaní až 2 roky a dopravy vozidla až ku dverám s garantovanou dodacou dobou do 15 pracovných dní. Carvago má v ponuke viac ako 750-tisíc vybraných áut vo veku do 10 rokov a nájazdom max. 150-tisíc kilometrov a okrem retailového predaja pre koncových zákazníkov pôsobí aj na B2B trhu, kde spolupracuje s viac ako 400 obchodnými partnermi zo 14 krajín Európy. Carvago aktuálne pôsobí na 7 európskych trhoch s plánmi na ďalšiu expanziu v najbližších 3 rokoch. Video o tom, ako funguje Carvago. Viac informácií na www.carvago.com/sk.

Informačný servis

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.