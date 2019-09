Online: Maďarsko – Slovensko (kvalifikácia o postup na ME 2020)

9.9.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbalisti hrajú v pondelok od 20.45 svoj piaty zápas v E-skupine kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. V budapeštianskej Groupama Arene sú ich súperom domáci Maďari a po piatkovej prehre s Chorvátskom (0:4) je tento duel pre zverencov Pavla Hapala veľmi dôležitý.

Slovenskí futbalisti vo svojom piatom zápase v E-skupine kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy zvíťazili v Budapešti nad domácimi Maďarmi 2:1.

Mužstvo trénera Pavla Hapala sa ujalo vedenia v 40. min, Róbert Mak upratal do siete zrazený center Mareka Hamšíka z pravej strany. Krátko po zmene strán však bolo vyrovnané – Dominik Szoboszlai zakrútil priamy kop do pravého „vinkľa“ bránky Martina Dúbravku. Tri body pre hostí zariadil v 56. min Róbert Boženík, keď profitoval z prihrávky Stanislava Lobotku.

Po súboji v Groupama Arene majú „hapalovci“ v tabuľke deväť bodov. Kvalifikáciu začali domácim triumfom nad Maďarskom (2:0), potom prehrali vo Walese (0:1), zvíťazili v Azerbajdžane (5:1) a nasledoval debakel v súboji s Chorvátmi (0:4). Maďari nazbierali rovnako deväť bodov, keď v „éčku“ zatiaľ zaváhali iba so Slovákmi. V ostatných zápasoch bodovali naplno, keď porazili Chorvátsko (doma 2:1), Azerbajdžan (vonku 3:1) a Wales (doma – 1:0).

Kvalifikácia o postup na ME 2020

E-skupina

Maďarsko – Slovensko 1:2 (0:1)

Groupama Arena (Budapešť)



Góly:

40. – 0:1 R. Mak

50. – 1:1 D. Szoboszlai

56. – 1:2 R. Boženík



Žlté karty: 6 – 2

6. D. Szoboszlai, 19. B. Dzsudzsák, 53. Á. Szalai, 55. B. Baráth, 59. Á. Nagy, 69. M. Pátkai – 12. Ľ. Šatka, 41. D. Vavro



strely celkovo (na bránu): 19:13 (8:4) rohové kopy: 4:1, ofsajdy: 1:3, držanie lopty (v %): 53 – 47, rozhodcovia: Antonio Mateu Lahoz – Pau Cebrián Devís, Roberto del Palomar (všetci Špan.)



Zostavy:

Maďarsko: Gulácsi – Lovrencsics (30. Bese), Baráth, Orban, Kádár – Kleinheisler (85. Holender), Á. Nagy (65. Pátkai) – Dzsudzsák, Szoboszlai, Sallai – Szalai

Slovensko: Dúbravka – Šatka, Vavro, Škriniar, Hancko – Lobotka – Rusnák, Kucka (85. Greguš), Hamšík, Mak (86. Haraslín) – Boženík (77. Ďuriš)

I. polčas

V 4. min domáci Sallai po narážačke vnikol do slovenského pokutového územia, ale Vavro včas zažehnal nebezpečenstvo.

Vzápätí sa po priťuknutí od Dzsudzsáka dostal do zakončenia Kleinheisler, no našťastie pre hostí loptu iba dočahoval špičkou kopačky a Dúbravka si s týmto pokusom poradil. V 8. min prvýkrát pohrozili aj Slováci, gól Boženíka však pre ofsajd neplatil.





Na konci úvodnej štvrťhodiny strieľal zvnútra šestnástky Szoboszlai, no Dúbravka sa nenechal zaskočiť a vyznamenal sa aj v 24. min pri delovke Szalaia.





Slováci sa v záverečných minútach prvého polčasu častejšie dostávali pred domáceho gólmana. Kucka ešte vo dvoch prípadoch netrafil bránku, ale v 40. min zacentroval z pravého krídla Hamšík a Mak zblízka prekonal Gulácsiho – 0:1. V nadstavenom čase ešte slovenský kapitán Hamšík z priameho kopu poslal loptu ponad brvno.

II. polčas

Druhý polčas sa začal náporom Maďarov. V 50. min sa Vavro pred „veľkým vápnom“ dopustil faulu a Szoboszlai z priameho kopu poslal loptu do pravého horného rohu Dúbravkovej bránky – 1:1. Slováci sa z inkasovaného gólu rýchlo otriasli. V 56. min si Lobotka narazil loptu s Kuckom, prihrávkou našiel Boženíka na hranici pokutového územia a útočník MŠK Žilina trafil presne k ľavej žrdi – 1:2.





Tabuľka E-skupiny



1. Chorvátsko 5 3 1 1 10:5 10

2. Slovensko 5 3 0 2 9:7 9

3. Maďarsko 5 3 0 2 7:6 9

4. Wales 4 2 0 2 4:4 6

5. Azerbajdžan 5 0 1 4 5:13 1





Po hodine hry mohlo byť vyrovnané. Slovenskí stopéri nechali veľa voľného miesta Szalaiovi, ten však na Dúbravku vyslal iba veľmi slabú strelu.





Na opačnom póle ihriska v 64. min „zakiksovala“ maďarská obrana a Mak z niekoľkých metrov ľavačkou prestrelil poloprázdnu bránku. V týchto chvíľach sa hra prelievala z jednej strany na druhú, v 66. min Dúbravka „robinzonádou“ vytlačil Dzsudzsákovu bombu nad hornú žrď.





V koncovke duelu Slováci umnou hrou držali loptu na kopačkách, domácich nepúšťali do príležitostí na skórovanie a po piatkovej prehre s Chorvátskom (0:4) si pripísali na konto mimoriadne dôležité tri body.





Hlasy

Pavel Hapal (tréner SR): „Som veľmi rád, že sme sa rehabilitovali za piatok, duel proti Chorvátom nám vôbec nevyšiel. Rehabilitovali sme sa slovenským fanúšikom. Duel v Maďarsku bol vynikajúci z oboch strán, pred divákov to bolo skvelé predstavenie. My sme napokon tí šťastnejší. Kráčali sme si za troma bodmi. Hráčov musím za tento duel pochváliť. Kľúčové dnes bolo, aby sme súpera vysoko napádali. Súper má vysokého útočníka a keď nám kopali loptu do šestnástky, tak bol problém. Keď to šlo z ich polovice, tak sme súboje vyhrávali, pozbierali sme dosť lôpt. Boli sme silní tiež v kombinácii.“



Róbert Boženík (útoční SR, autor víťazného gólu): „Dať víťazný gól v tak dôležitom súboji je úžasné, ale nie je to len o mne, ale o celom tíme, ako sme pracovali celých 90 minút. Hrali sme ako jedna mašina a teraz sa môžeme tešiť a potešili fanúšikov, ktorí sem prišli. Pri góle som si to chcel dobre prebrať, vystreliť som to chcel po zemi a vyšlo to. Gól by som chcel venovať ocinovi, pretože leží v nemocnici a nemohol prísť ani na zápas proti Chorvátom. Chcem ho pozdraviť a prajem mu skoré uzdravenie. Na ihrisku sme si veľa odtrpeli, ale triumf teraz chutí o to viac.“



Róbert Mak (stredopoliar SR, autor prvého gólu): „Mali sme to veľmi ťažké po domáce prehre s Chorvátmi. Do zápasu sme šli s tým, že nemáme čo stratiť. Vyšlo nám to perfektne. Maďari síce mali v úvode tlak, ale ustáli sme to a potom dali prvý góly. Súper vyrovnal, no našťastie sme my dali ten víťazný. Dnes mužstvo odovzdalo na ihrisku všetko. Tešíme sa, že sme to zvládli a opäť sme v hre o postup na ME. Po výbuchu s Chorvátmi nám nik neveril, ale my sme sa vzopreli.“











Marek Hamšík (stredopoliar SR, kapitán): „Bol to tímový výkon, na ihrisku sme nechali všetko a získali dôležité tri body do skupiny. Robo Boženík dal víťazný ako pravý útočník, krásne sa otočil a vystrelil k žrdi. Gratulujem mu k prvému gólu k reprezentácii, bude ho to niečo stáť (smiech). Inkasovaný gól nás nepotešil, chceli sme sa tomu vyhnúť. Našťastie sme na to rýchlo zareagovali. V skupine je to pekne zamotané, veľmi dôležitý bude domáci duel s Walesom. Ak ho zvládneme, jednou nohou budeme na Eure.“





Keď chcú slovenskí futbalisti reálne uvažovať o kvalifikačnom postupe na ME 2020, duel proti susedom spoza južnej hranice musí bezpodmienečne zvládnuť.





V tabuľke majú "hapalovci" o tri body menej ako ich pondelňajší súper. Kvalifikáciu začali domácim triumfom nad Maďarskom (2:0), potom prehrali vo Walese (0:1), zvíťazili v Azerbajdžane (5:1) a nasledoval spomínaný debakel v súboji s Chorvátmi (0:4).

Maďari zaváhali iba v prvom súboji proti Slovákom, ale v nasledujúcich zápasoch už bodovali naplno, keď postupne porazili Chorvátsko (doma 2:1), Azerbajdžan (vonku 3:1) a Wales (doma - 1:0).





Slovenská reprezentácia hrá v Maďarsku po 20 rokoch – 9. júna 1999 triumfovala v Györi v zápase kvalifikácie ME 2000 po góle Martina Fabuša najtesnejším rozdielom 1:0. V doterajších piatich vzájomných stretnutiach týchto dvoch krajín sa zrodili tri slovenské víťazstvá, dva zápasy sa skončili remízou.

