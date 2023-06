Onedlho príde tretia vlna COVID-19, prorokuje český profesor. Počty mŕtvych budú strmo rásť

Evolučný biológ Jaroslav Flegr prirovnáva nový koronavírus k moru novodobej éry.

Kým v stredoveku by podobnú pandémiu vzhľadom na vtedajšiu vysokú úmrtnosť možno ani nezaznamenali, v modernej dobe napácha škody, na aké nie sme zvyknutí.

Koronavírus je prírodný živel, ktorý síce ľudstvo nevyhubí, ale svoju silu dá populácii pocítiť.

Ako Flegr povedal v rozhovore pre DVTV na Aktuálně.cz, úmrtnosť na COVID-19 v Česku exponenciálne rastie a porastie ešte niekoľko týždňov.

O mesiac bude zomierať tisíc ľudí denne

Výskumník odhaduje, že okolo 1. novembra bude v Česku zomierať denne asi 250 ľudí a približne o mesiac až 1 000 nakazených denne. Zastaviť nárast úmrtí sa podľa neho v najbližšom období už nepodarí.





„S tým už nič neurobíme, pretože tí ľudia už sú nakazení, aj keby teraz oddnes zabrali opatrenia, ktoré boli zavedené a zabrali stopercentne, tak bude o mesiac denne zomierať tisíc ľudí,“ prognózuje.





„Ak opatrenia zaberú, počty budú stúpať, ale pomalšie a až o 30 po tom, ako sa dostaneme s reprodukčným číslom pod 1, je šanca, že to začne klesať,“ vysvetľuje.





A keby opatrenia nezabrali, k 1. decembru presiahne denná úmrtnosť počet 2-tisíc ľudí.

Situácii mohli zabrániť jednoduché opatrenia

Podľa profesora Flegra dnes Česko nemuselo byť v takej zlej epidemiologickej situácii, keby vláda prijala jednoduché opatrenia už na konci prázdnin, keď bola situácia dobrá. Stačilo neotvárať stredné školy a nosiť rúška v interiéroch, myslí si. Keby okrem toho efektívne fungoval aj trasovací systém nakazených, až do novembra mohla mať krajina šírenie vírusu pod kontrolou.





Už novembri sa podľa neho nadpojí na druhú vlnu aj tretia vlna, počas ktorej by sa vírus mohol šíriť ešte rýchlejšie. Index nákazlivosti totiž stúpa s klesajúcou teplotou.





Stačí, aby teplota stúpla o jeden stupeň a infekčnosť sa zvyšuje o tri percentá, pokračuje. Môže sa tiež stať, že aktuálne prijaté opatrenia už nebudú zaberať.

Zlepšenie nastane až na jar

Na COVID-19 bude podľa neho zhruba tisíc ľudí denne zomierať až do marca, kedy vplyvom zmeny počasia nastane aj zlepšenie epidemiologickej situácie. S návratom detí do škôl to však skôr ako v apríli nevidí reálne.





Flegr predpovedá úplný lockdown

Poslom zlých správ je Flegr aj v prípade lockdownu. Tvrdšie opatrenia mali byť podľa neho v Česku zavedené už pred dvomi týždňami a aktuálne platné výnimky z opatrení považuje za príliš voľné na to, aby ich ľudia nezneužívali.





Česko zaviedlo čiastočný lockdown s obmedzením pohybu a kontaktov či zatvorením maloobchodov a služieb. Medzi výnimkami je cesta do práce, k lekárovi, nákup v obchode či nevyhnutná cesta za rodinou a pomoc blízkym. Pobyt v prírode a vychádzky na čerstvom vzduchu sú povolené.





Flegr odhaduje, že nakoniec vláda aj tak zavedie úplný lockdown bez výnimiek, podobne ako v Izraeli. Krivka úmrtnosti totiž v Česku strmo porastie a nebude iná možnosť.





„Keď bude denne zomierať tisíc ľudí, tak sa ten život tak či tak zastaví,“ tvrdí Flegr.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.