Ondruš nazval kotlebovcov zbabelcami, nerozpustenie ich strany môže byť podľa Klusa dočasný stav

BRATISLAVA 4. mája (WebNoviny.sk) - Hoci sa Ľudová strana Naše Slovensko tvári ako zásadová strana, v skutočnosti ide o zbabelcov, ktorí sa boja nahlas povedať, čo si myslia.

Vyhlásil to v sobotu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy štátny tajomník rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš (Smer-SD).

Známy nacistický symbol

Poukázal pritom na príklad odovzdávania šekov v sume 1 488 eur, čo je podľa neho jasná nacistická symbolika, hoci to strana odmieta.

"My samozrejme všetci vieme, čo znamená číslo 1 488, vieme že je to svetovo známy nacistický symbol," uviedol s tým, že to vie aj samotná strana, ale napriek tomu sa skrýva za rôzne vyjadrenia o náhode.

Podľa Ondruša Najvyšší súd SR pri svojom pondelkovom rozhodnutí o tom, že stranu nerozpustí, nepovedal, že stana nie je fašistická ani že neporušuje zákony.





"Súd posudzuje iba konkrétne veci, ktoré sú obsiahnuté v obžalobe," povedal. Dodal, že v demokratickom štáte by nacistická strana nemala existovať a že si s takouto stranou nevie predstaviť spoluprácu.

ĽS NS sa cíti byť demokratickou stranou

Podľa poslanca ĽS NS Rastislava Schlosára je však momentálne jeho strana "jediná, nie len parlamentná politická strana, ktorá spomedzi všetkých 61 politických strán, o ktorej najvyššia súdna inštancia právoplatne rozhodla, že svojou činnosťou programom ani stanovami neporušujeme ústavu SR ani zákony ani medzinárodné zmluvy".

Zdôraznil pritom, že ĽS NS sa cíti byť demokratickou stranou a k demokracii sa hlási aj v programových cieľoch. "Akékoľvek obvinenia, že sme nedemokratická strana, že sme fašistická strana, to sú v podstate iba také politologické poučky alebo politická propaganda," vyhlásil.





Zároveň skonštatoval, že jeho strana je kritizovaná zástupcami strán, ktoré podporujú "teroristickú organizáciu NATO" alebo zabíjanie nenarodených detí.





Kritizovali fungovanie súdnictva

Poslanec Martin Klus (SaS) v diskusii vyjadril názor, že nerozpustenie ĽS NS môže byť dočasný stav, pričom poukázal na ČR, kde Dělnickú stranu rozpustil súd až na druhýkrát, pričom druhá žaloba bola podľa neho lepšie pripravená.





Zároveň kritizoval fungovanie slovenského súdnictva, pretože súd podľa neho rozhodoval o veci dva roky po podaní žaloby a navyše štyri týždne pred voľbami do Európskeho parlamentu.

"Čo lepšie si môžu priať marketéri takej politickej strany ako Kotleba - ĽS NS, ako dostať štempel od najvyššieho súdu, že sú v podstate v poriadku. Rozhodne nie sú," povedal.

Klus označil stranu za zbabelcov

Rovnako ako Ondruš pritom označil ĽS NS za zbabelcov, ktorí ponúkajú jednoduché riešenia na zložité problémy. Zároveň vyzval generálnu prokuratúru, aby pripravila lepšiu žalobu aj za pomoci odborníkov.





"Tam nie je problém len s tým, čo všetko v tej žalobe bolo, ale aj to, čo tam nebolo," uviedol s tým, že v priebehu dvoch rokov nemohla byť žaloba doplnená o nové skutočnosti. Dodal, že tiež prosí najvyšší súd, aby prípadnú novú žalobu nenechal "dva roky ležať".

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

