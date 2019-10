Ole Gunnar Solskjaer podpísal s Manchestrom United trénerský kontrakt na tri roky

MANCHESTER 28. marca (WebNoviny.sk) - Anglický futbalový klub Manchester United vymenoval Oleho Gunnara Solskjaera za trvalého trénera klubu.

Predĺženie spolupráce o tri roky

Nór mal byť pôvodne koučom účastníka najvyššej anglickej súťaže Premier League iba do konca sezóny 2018/2019, klub s ním však po dobrých výsledkoch predĺži spoluprácu o ďalšie tri roky.

"Rezultáty, ktoré dosiahol s klubom, hovoria samé za seba. Okrem toho však so sebou prináša mnoho potrebných skúseností a túži po tom dať priestor mladým hráčom. Rozumie kultúre klubu a potvrdzuje, že je správnou voľbou pre pozíciu trénera. Chcem sa mu poďakovať za to, čo pre nás doteraz urobil a pogratulovať mu k tomuto úspechu," povedal po podpise zmluvy výkonný podpredseda tímu z Old Traffordu Ed Woodward pre oficiálny web klubu.

Na lavičke nahradil Mourinha

Štyridsaťšesťročný rodák z Kristiansundu bol v minulosti aj hráčom "červených diablov" (1999-2007). V tom čase strelil 126 gólov v 366 súťažných zápasoch. V minulosti bol trénerom konkurenčného Cardiffu City. Do Manchestru United sa vrátil v pozícii kouča 19. decembra 2018, keď vo funkcii nahradil Portugalčana Josého Mourinha.

Odvtedy jeho tím nazbieral do tabuľky Premier League 32 bodov, keďže v 13 odohraných ligových dueloch prehrali "The Red Devils" iba raz a pod jeho vedením sa dostali aj do štvrťfinále Ligy majstrov 2018/2019.

"Bolo skvelé byť hráčom Manchestru United a aj posledné mesiace boli pre mňa fantastickou skúsenosťou. Toto je práca, o ktorej som stále sníval a som nesmierne nadšený, že môžem klub viesť dlhodobo. Dúfam, že sa mi podarí priniesť úspechy, ktoré si naši úžasní fanúšikovia zaslúžia," povedal Solskjaer po podpise nového kontraktu.

