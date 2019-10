OĽaNO si vraj rezervovalo Námestie SNP počas osláv Novembra ’89 preto, aby ho nezneužili extrémisti

„V prípade rezervácie miesta na zhromaždenie platí zákon, že ten, kto chce, si môže urobiť rezerváciu najskôr šesť mesiacov pred daným termínom. Keď to oznámi, na tom priestranstve zhromaždenie urobiť môže, a to sme urobili pred dvomi mesiacmi. Vtedy to bolo šesť mesiacov od výročia," vysvetlil Matovič s tým, že rezerváciou Námestia SNP chceli zabrániť tomu, aby November 89 zneužili extrémisti.