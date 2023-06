OĽaNO s extrémistami schválilo fatálne škodlivé pozmeňováky, podľa Bittó Cigánikovej podporujú plytvanie vo VšZP (video)

Parlamentný zdravotnícky výbor v piatok podľa poslankyne za SaS Jany Bittó Cigánikovej schválil fatálne škodlivé pozmeňujúce návrhy.

Ako ďalej uviedla na tlačovej besede, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) už nebude musieť pripravovať ozdravný plán, svoje hospodárenie bude vysvetľovať len raz ročne.

„Celý rok bude hospodáriť, ako chce, bude stačiť, keď jeden deň v roku bude hospodáriť dobre,“ povedala. Upozornila na to, že takýto pozmeňujúci návrh schválil výbor aj vďaka podpore od nezaradeného poslanca Miroslava Urbana (Republika).

Vláda dotuje zlé hospodárenie

Návrh, ktorý schválil zdravotnícky výbor, podľa Cigánikovej podporuje plytvanie vo VšZP. V súčasnosti má pritom podľa nej VšZP najhorší manažment od roku 2020, ktorý odvtedy priviedol poisťovňu do straty 330 miliónov eur. „Vláda podporuje zlé hospodárenie a dotuje ho,“ povedala.





Výbor tiež schválil obmedzenie zisku zdravotných poisťovní. „Zisk zdravotných poisťovní obmedzili na jedno percento, oproti súčasnému návrhu, ktorý je teraz podaný, kde bol návrh jedno percento zisku a jedno percento navyše za tzv. kritéria kvality, ktoré majú dosah na kvalitu poskytovaných služieb pre poistencov,“ povedala Cigániková.









Jedno percento poistencom nič neprináša

Kritéria kvality podľa nej spočívajú v tom, že poisťovne musia naplniť minimálnu sieť, či dodržať presne stanovené čakacie lehoty.





„Schválili iba jedno percento zisku, ktoré poistencom nič neprináša. Jediné, čo môže priniesť, je hrozba žalôb od zdravotných poisťovní,“ zdôraznila. Všetky tieto návrhy, ktoré podľa nej systémovo a fatálne zasahujú do zdravotníctva, schválil výbor bez medzirezortného pripomienkového konania.

Jedna z najstratovejších štátnych firiem

Opozičná poslankyňa tvrdí, že žiadny zisk by bránil konkurencieschopnosti. „Mali by sme jeden štátny monopol s ešte horšou efektivitou, ako má teraz VšZP,“ povedala.





Zisky všetkých troch poisťovní pritom podľa nej tvoria len päť percent z celkových ziskov v zdravotníckom sektore. Upozornila na to, že VšZP je jedna z najstratovejších štátnych firiem na Slovensku.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.