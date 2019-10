OĽaNO navrhuje zaviesť dobrovoľné nemocenské poistenie pre študentky

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) - Poslanci NR SR za hnutie OĽaNO navrhujú zaviesť osobitný typ dobrovoľného nemocenského poistenia pre študentky, z ktorého by im vznikal nárok len na materskú dávku.

Študentky by pritom platili poistné vo výške 2 % z nimi určeného vymeriavacieho základu oproti 4,4 % z vymeriavacieho základu, ktoré v súčasnosti platí dobrovoľne nemocensky poistená osoba s nárokom na všetky dávky nemocenského poistenia.

Študentky by boli zvýhodnené aj tým, že by nemuseli popri nemocenskom poistení platiť aj dôchodkové poistenie so sadzbou 28,75 %.

Na takéto poistenie by sa pritom mohol prihlásiť študent alebo študentka vo veku od 16 rokov do najviac 26 rokov, ktorá je nezaopatreným dieťaťom z dôvodu sústavnej prípravy na povolanie. O návrhu novely zákona o sociálnom poistení bude parlament rokovať v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začína v utorok 16. októbra tohto roka.

"Chceme pomôcť mladým študentkám a vývoju demografie na Slovensku," povedala na pondelkovej tlačovej besede poslankyňa NR SR za OĽaNO Soňa Gaborčáková. Práve pomoc študentkám by sa podľa nej mala stať kľúčovou témou Slovenska.

Priemerný vek prvorodičiek

Poslankyňa NR SR za OĽaNO Anna Verešová upozornila na to, že priemerný vek prvorodičiek na Slovensku sa zvýšil na 28 rokov, pričom ideálnym časom na prvý pôrod je vek od 20 do 30 rokov.

Na vysokej škole podľa nej v súčasnosti študuje okolo 90 tisíc mladých žien, ktoré sa v súčasnosti po štúdiu musia najprv zamestnať, aby mali nárok na materskú dávku.

"Zníženie sadzby oproti súčasnej sadzbe 4,4 % pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu predstavuje zvýhodnenie pre študentov, ktorí počas štúdia nedosahujú dostatočné príjmy," uviedli opoziční poslanci. Ako uviedli, dobrovoľne nemocensky poistená osoba podľa platnej právnej úpravy môže byť fyzická osoba len vtedy, ak je zároveň dobrovoľne dôchodkovo poistená.

"To znamená, že platí okrem sadzby 4,4 % zo zvoleného vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie aj dôchodkové poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu úhrnne v sadzbe 28,75 % vymeriavacieho základu. Spolu je to 33,15 %," upozornili poslanci za OĽaNO.

Veľmi výhodné

Nové dobrovoľné nemocenské poistenie v podobe, ako ho navrhuje hnutie OĽaNO, by bolo pre študentky veľmi výhodné.

Ak by študentka v budúcom roku platila nemocenské poistenie z mesačného vymeriavacieho základu 1 908 eur, ktorý by jej zabezpečil maximálnu sumu materskej dávky, na poistnom by ju to mesačne stálo 38,16 eura. Za jeden rok by tak Sociálnej poisťovni odviedla 457,92 eura.

Pri vymeriavacom základe 1 908 eur by pritom mala nárok na materskú dávku v sume 1 458,50 eura pri 31-dňovom mesiaci a 1 411,40 eura pri 30-dňovom mesiaci. Za 34 týždňov poberania materskej dávky by Sociálna poisťovňa tejto študentke vyplatila celkovo 11 198 eur.

Nová ochranná lehota

Opoziční poslanci tiež navrhujú zaviesť novú ochrannú lehotu, ktorá by sa vzťahovala len na materské dávky. Malo by ísť o ochrannú lehotu v dĺžke 15 mesiacov pre poistenku, ktorej nemocenské poistenie zaniklo ešte pred otehotnením, pričom termín jej pôrodu nastal v tejto lehote.

"Dĺžka ochrannej lehoty 15 mesiacov bola stanovená tak, aby nárok na materské mala aj poistenka, ktorá otehotnie do 6 mesiacov od zániku nemocenského poistenia za súčasného splnenia ďalších zákonných podmienok," tvrdia poslanci za OĽaNO.

Súčasná úprava ochrannej lehoty pre tehotné poistenky podľa nich nie je postačujúca, pretože pokrýva len situácie, v ktorých je žena najskôr tehotná, až následne jej zanikne nemocenské poistenie. "Mnoho žien by práve obdobie nezamestnanosti chcelo využiť na založenie si rodiny," uviedli poslanci.

