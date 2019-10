OĽaNO má dve podmienky ohľadom návrhu dôchodkového veku, Smer-SD vyzývajú k rokovaciemu stolu

BRATISLAVA 18. októbra (WebNoviny.sk) - Opozičné hnutie OĽaNO pozýva stranu Smer-SD za spoločný rokovací stôl o podmienkach odchodu do dôchodku v súvislosti s príslušným návrhom novely ústavy.

Odchod do penzie podľa vlastného rozhodnutia

Líder OĽaNO Igor Matovič vo štvrtok zároveň informoval, že na spoločné rokovanie alternatívne navrhujú, aby ľudia, ktorí odpracovali aspoň štyridsať rokov, mali možnosť na skorší odchod do dôchodku podľa svojho rozhodnutia.

"Aby tí, ktorí majú odpracovaných štyridsať rokov, mohli odísť do predčasného dôchodku vtedy, keď to uznajú za vhodné," povedal Matovič na brífingu v prítomnosti členov poslaneckého klubu OĽaNO. Nastavenie parametrov s tým súvisiacich je podľa Matoviča otázkou dohody, alebo zodpovednosti.

Zodpovednosť voči budúcim generáciám

"Rokovanie o takomto systéme by malo byť v prvom rade zodpovedné hlavne voči budúcim generáciám. Lebo je ľahké dnes sľúbiť, do ústavy napísať, ale kto to bude plniť," poznamenal Matovič.

Šéf opozičného hnutia pripomenul, že Smer-SD odignoroval ich podmienku pre podporu tohto návrhu. "Chceli sme, aby matky dostali zvýhodnenie za to, že dobre vychovali svoje deti. Chceli sme, aby matka za každé dobre vychované dieťa, ktoré ukončí aspoň učňovské vzdelanie, dostala zvýhodnenie jeden rok, ktorý by sa jej započítal, ako by si ho odpracovala," uviedol Matovič.

Matka by tak získala nárok na skorší odchod do dôchodku a zároveň by sa jej o ten rok navýšila suma výpočtu dôchodku. "Smer to odignoroval. Hovoria iba o tom, že sa do ústavy dostane nejaké vágna, banálna formulácia, ktorá nebude ničím garantovať matkám, že takýto nárok aj v budúcnosti budú mať," dodal Matovič.

Rozhodnú o ústavnom zákone

O osude návrhu ústavného zákona od poslancov za Smer-SD, ktorým sa má na Slovensku zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku, by mal parlament definitívne rozhodnúť na aktuálnej schôdzi. Za jeho schválenie musí hlasovať najmenej 90 poslancov, teda aj časť opozície.





Za posunutie návrhu do druhého čítania pritom v septembri hlasovalo 93 poslancov, 29 bolo proti a 19 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Návrh podporili aj niektorí poslanci za stranu Most-Híd, spomedzi opozičných poslancov za hlasovali poslanci za hnutie Sme rodina a poslanci za ĽS Naše Slovensko.





Legislatívny návrh ohraničuje vek odchodu do dôchodku 64 rokmi. Každý, kto vychoval dieťa, má mať právo na primerané zníženie maximálneho penzijného veku, a to "za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu".

