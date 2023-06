OĽaNO chce umožniť súkromným osobám podať žalobu v mene štátu, tvrdí poslanec Kyselica

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - V rámci zavedenia hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov navrhne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) umožniť súkromným osobám podať žalobu v mene štátu.

Ako ďalej na sociálnej sieti napísal poslanec parlamentu a bývalý policajt Lukáš Kyselica, idea návrhu vychádza z anglo-amerického konceptu žaloby „qui tam“ (taktiež známej ako „popular action“, respektíve „actio popularis).

V mene štátu by konala Generálna prokuratúra

Tú je podľa neho možné využiť v prípade, keď štátu zjavne vznikla škoda, avšak táto skutočnosť nie je adekvátne prešetrená a z politického hľadiska je takpovediac „zametená pod koberec".

„Je nevyhnutné vytvoriť právne nástroje, ktoré umožnia uvedomelým a angažovaným členom občianskej spoločnosti zastúpiť štát v situáciách, keď zlyháva pri výkone svojich primárnych funkcií," uviedol Kyselica.

Orgánom konajúcim v mene štátu by podľa neho bola Generálna prokuratúra SR a jej podriadené zložky, ale aj aktívne legitimovaný občan, označený ako tretia osoba, ktorý má spôsobilosť mať práva a povinnosti.

Štát má právo na náhradu škody

„Štát je jediným subjektom, ktorý má právo na náhradu škody, a to aj v tom prípade, keď ju vymáha tretia osoba," skonštatoval poslanec. Ak by podľa neho súkromný žalobca inicioval podanie na súd voči konaniu verejného funkcionára, začne plynúť 60 dňová lehota, počas ktorej je príslušný orgán povinný v mene štátu rozhodnúť, či štát vstúpi do konania.





„Ak štát vstúpi do konania, stáva sa ‚primárnym‘ účastníkom, ktorý plne disponuje procesnými právami. Súkromný žalobca sa dostáva do pozície vedľajšieho účastníka," vysvetlil Kyselica s tým, že ak je v konaní uznaný nárok štátu, pôvodný žalobca (relator) získava podielovú odmenu vo výške 30 percent zo sumy priznanej v rozhodnutí súdu.

Štát by mohol nahliadať do spisu

Už pri začatí konania by subjekt, ktorý spôsobil škodu na základe právoplatného rozhodnutia kompetentného orgánu, napríklad Úradu pre verejné obstarávanie, bol podľa Kyselicu povinný uhradiť paušálnu pokutu, odstupňovanú napríklad podľa hodnoty zákazky.





Kyselica ďalej uvádza, že ak sa štát rozhodne nevstúpiť do konania, súkromný žalobca ostáva jediným účastníkom, pričom štát stále môže vykonávať niektoré procesné úkony, napríklad nahliadať do spisu.

Pôvodný žalobca získa vyššiu odmenu

„Podstatné však je, že konanie je stále vedené v mene štátu, to znamená súd rozhoduje o priznaní nároku štátu. Ak je v takomto konaní uznaný nárok štátu, pôvodný žaloba (relator) získava vyššiu odmenu, než je to v situácii, keď do konania štát formálne vstúpil," zdôraznil koaličný poslanec.

Okrem verejných funkcionárov definovaných v zákone a osôb oprávnených nakladať so štátnym majetkom by podľa poslanca v rámci nového zákona bola ako verejný funkcionár definovaná napríklad aj osoba poskytujúca odborný podklad dôležitý pre rozhodnutie verejného funkcionára.

Súčasťou bude aj možnosť vyvinenia

„Zákon myslí aj na prípady, keď úkon vykonalo viacero osôb spoločne, kedy zodpovedajú za škodu spôsobenú štátu spoločne a nerozdielne, prípadne, ak vykonal úkon kolektívny orgán, ktorého členom je verejný funkcionár, zodpovedá za škodu spôsobenú štátu len v prípade, ak ako člen tohto orgánu vyjadril s týmto úkonom súhlas," uviedol Kyselica s tým, že zodpovednosť by mala byť vyvodzovaná pri úmyselnom konaní, ale aj v právnom režime zavinenia na úrovni hrubej nedbanlivosti.





Poslanec dodal, že zákon má zahŕňať aj možnosť vyvinenia, ktorá je v tomto prípade podmienená preukázaním toho, že verejný činiteľ nemohol objektívne konať iným spôsobom.





HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ V poslednej dobe nás napáda mnoho opozičných poslancov, že nemáme prijatú „ tzv. hmotnú zodpovednosť politikov“, ktorá bola nosnou predvolebnou témou OĽaNO a takisto je ukotvená v programovom vyhlásení vlády.

Chcem všetkých ubezpečiť, že legislatívny proces trvá nejakú dobu, aj keď ide o poslanecký návrh. Apropo, radšej zákon vyprecizovať pred jeho predložením na rokovanie, ako by mal byť prijatý s chybami, alebo by bol neúčinný, ako napr. od roku 2010, Zákon o preukazovaní pôvodu majetku. A teraz k podstate zákona v hrubých rysoch, nakoľko ešte budú prebiehať rokovania s gestorským ministerstvom, aj s koaličnými partnermi o jeho konečnej podobe. Zodpovednosť verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami je obsiahnutá v množstve právnych predpisov, pri ktorých je sankcia ukladaná zväčša subjektu, v ktorom došlo k porušeniu zákonnej povinnosti, nie osobe, ktorá má priamu rozhodovaciu právomoc v tomto smere. Jedinou výnimkou je právna úprava zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.

Okrem trestnoprávnej zodpovednosti neexistuje jednotná úprava sankcionovania osôb s priamymi rozhodovacími právomocami v súvislosti s nakladaním s verejným majetkom a jeho správou.

Pôvodne sme uvažovali nad novelizáciou zákona č. 514/2003 Z.z., ktorý však upravuje zodpovednosť štátu (a územnej samosprávy) za nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup, v dôsledku ktorého vznikla škoda fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Zodpovednosť verejných funkcionárov pri nakladaní s verejným majetkom je naopak zodpovednosť osobná (zodpovednosť konkrétnej fyzickej osoby, nie štátu), pričom v tomto prípade vzniká „škoda“ štátu a štát má konať a uplatňovať sankcie voči verejnému funkcionárovi. Nakoľko ide o nový typ zodpovednosti, je potrebné legislatívne riešiť problematiku osobitným zákonom. Základná idea návrhu vychádza z anglo-amerického konceptu žaloby „qui tam“ (taktiež známej ako „popular action“ resp. „actio popularis“), ktorej podstata tkvie v možnosti súkromnej osoby podať žalobu v mene štátu v situáciách, keď štátu zjavne vznikla škoda, avšak táto skutočnosť nie je adekvátne prešetrená a z politického hľadiska je takpovediac „zametená pod koberec.“ Túto koncepciu využíva najmä americký zákon False Claims Act, ktorého aplikačná efektivita kontinuálne narastá - v roku 2016 bolo v USA na základe tohto zákona podaných viac ako 700 žalôb a súhrnne bolo vysúdených až 4,76 miliardy dolárov.

Je nevyhnutné vytvoriť právne nástroje, ktoré umožnia uvedomelým a angažovaným členom občianskej spoločnosti zastúpiť štát v situáciách, keď zlyháva pri výkone svojich primárnych funkcií. Orgánom konajúcim v mene štátu by bola Generálna prokuratúra SR a jej podriadené zložky, ale aj aktívne legitimovaný občan, označený ako tretia osoba, ktorý má spôsobilosť mať práva a povinnosti. Štát je jediným subjektom, ktorý má právo na náhradu škody, a to aj v tom prípade, keď ju vymáha tretia osoba.

Ak súkromný žalobca iniciuje podanie, začne plynúť 60-dňová lehota, počas ktorej je príslušný orgán povinný v mene štátu rozhodnúť, či štát vstúpi do konania. Ak štát vstúpi do konania, stáva sa „primárnym“ účastníkom, ktorý plne disponuje procesnými právami. Súkromný žalobca sa dostáva do pozície vedľajšieho účastníka. Ak je v konaní uznaný nárok štátu, pôvodný žalobca (relator) získava podielovú odmenu vo výške 30% zo sumy priznanej v rozhodnutí súdu. Už pri začatí konania by subjekt, ktorý spôsobil škodu na základe právoplatného rozhodnutia kompetentného orgánu (napr. ÚVO) bol povinný uhradiť paušálnu pokutu, odstupňovanú napr. podľa hodnoty zákazky. Ak sa štát rozhodne nevstúpiť do konania, súkromný žalobca ostáva jediným účastníkom, pričom štát stále môže vykonávať niektoré procesné úkony (napr. nahliadať do spisu). Podstatné však je, že konanie je stále vedené v mene štátu, tzn. súd rozhoduje o priznaní nároku štátu. Ak je v takomto konaní uznaný nárok štátu, pôvodný žaloba (relator) získava vyššiu odmenu, než je to v situácii, keď do konania štát formálne vstúpil.

Verejným funkcionárom by bola osoba taxatívne uvedená v ústavnom zákone 357/2004 Z.z., ďalej osoba, ktorá je oprávnená rozhodovať o nakladaní s verejnými prostriedkami, majetkom štátu, majetkom územnej samosprávy, majetkom verejnoprávnej inštitúcie, majetkom štátneho podniku, majetkom obchodnej spoločnosti s majoritnou majetkovou účasťou štátu, alebo majetkom obchodnej spoločnosti, v ktorej má obchodná spoločnosť s majoritnou účasťou štátu postavenie ovládajúcej osoby. Pre účely tohto zákona by bola verejným funkcionárom aj osoba, poskytujúca odborný podklad dôležitý pre rozhodnutie verejného funkcionára, právnická osoba a fyzická osoba, ktorá je zamestnancom orgánu verejnej moci a ktorá po písomnom poučení podľa tohto zákona o význame jej odborného podkladu pre rozhodnutie verejného funkcionára a jej zodpovednosti podľa tohto zákona, takýto odborný podklad poskytla v písomnej forme verejnému funkcionárovi.

Zákon myslí aj na prípady, keď úkon vykonalo viacero osôb spoločne, kedy zodpovedajú za škodu spôsobenú štátu spoločne a nerozdielne, prípadne, ak vykonal úkon kolektívny orgán, ktorého členom je verejný funkcionár, zodpovedá za škodu spôsobenú štátu len v prípade, ak ako člen tohto orgánu vyjadril s týmto úkonom súhlas.

Zodpovednosť je koncipovaná na princípe subjektívnej zodpovednosti pri úmyselnom konaní, ale aj v právnom režime zavinenia na úrovni hrubej nedbanlivosti, čo je najmä:

1. vážne porušenie zákona vyplývajúce z neospravedlniteľnej nedbanlivosti, 2. tvrdenie skutočnosti, ktorej existenciu nespochybniteľne vyvracajú dostupné informácie vzťahujúce sa k predmetu rozhodnutia, 3. popieranie skutočnosti, ktorej existenciu nespochybniteľne preukazujú dostupné informácie vzťahujúce sa k predmetu rozhodnutia, 4. nevykonanie úkonov, ktorých vykonanie vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zákon myslí aj na zákonnú možnosť vyvinenia (exkulpácie), ktorá je v tomto prípade podmienená preukázaním toho, že verejný činiteľ nemohol objektívne konať iným spôsobom (napr. z dôvodu konania v dôsledku realizácie povinnosti, ktorá vyplývala zo všeobecného právneho predpisu). Týmto zákonom by sme sa určite posunuli v rebríčku krajín s lepšou vymožiteľnosťou práva.

