Odvoz odpadu v Bratislave sa v novom roku posunie, podnik varuje aj pred falošnými smetiarmi

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) – Odvoz odpadu v hlavnom meste SR Bratislave v novom roku o deň posunú. Mestský podnik Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) robí počas roka odvoz od pondelka do soboty, s výnimkou dvoch dní v roku, Nového roka a Veľkonočného pondelka.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa OLO Beáta Humeniková, na Nový rok, ktorý bude v utorok 1. januára, tak odvoz odpadu nebude. Odvoz odpadu bude od stredy 2. januára do pondelka 7. januára.

OLO tiež uvádza, že zberný dvor a spaľovňa odpadu budú počas sviatkov zatvorené od 24. decembra do 26. decembra a 1. januára 2019. V pondelok 31. decembra bude otvorený len do 12:00. Rovnako zatvorená pre verejnosť bude aj spaľovňa odpadu.

Zákaznícke centrum bude dostupné len telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk. Podrobný prehľad o službách OLO počas vianočných a novoročných sviatkov nájdu záujemcovia na webe www.olo.sk

Množstvo odvezených vianočných stromčekov stúpa

S odvozom vianočných stromčekov OLO začne od 7. januára 2019, odvážať ich budú do 31. marca. Vianočné stromčeky bez ozdôb treba ukladať v prípade rodinných domov k najbližšiemu stojisku odpadu a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob. Stromček tiež možno priviezť osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2.





O odvoz vianočných stromčekov sa budú v Bratislave starať posádky, každá v zložení jeden vodič a dvaja závozníci. Stromčeky odvezú do bratislavskej spaľovne odpadu, kde ich spália. Ich spálením spolu so zmesovým komunálnym odpadom sa vyrába teplo a elektrina, ktorá je ďalej distribuovaná do 22 000 bratislavských domácností.

Množstvo vyzbieraných a odvezených vianočných stromčekov z roka na rok podľa OLO stúpa. V roku 2014 pracovníci spoločnosti OLO odviezli 84 ton vianočných stromčekov, v roku 2016 to bolo takmer 99 ton a v roku 2017 viac ako 112 ton.

Pozor na falošných smetiarov

Hovorkyňa OLO pripomína, aby si ľudia dávali pozor na falošných smetiarov. Ako dodala, oblečení sú vo falošných uniformách a od občanov žiadajú peňažnú pozornosť. „Spoločnosť OLO sa od týchto aktivít aj osôb dištancuje a upozorňuje, že naši zamestnanci majú takúto činnosť zakázanú a v žiadnom prípade od občanov nepýtajú peňažnú hotovosť ani iné dary,“ poznamenala Humeniková s tým, že zamestnancov OLO občania spoznajú podľa sivo - oranžových uniforiem s logom OLO. „Tie sú zladené s farbou zberného vozidla a zároveň aj s logom našej spoločnosti,“ ukončila.





Spoločnosť OLO je stopercentná dcérska spoločnosť hlavného mesta SR Bratislavy. Jej cieľom je zber, odvoz a spaľovanie komunálneho odpadu. Zozbieraný komunálny odpad, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, zneškodňujú v spaľovni odpadu.





Spoločnosť poskytuje služby pôvodcom odpadu, ktorými sú fyzické osoby, občania s trvalým alebo prechodným pobytom v Bratislave a právnické osoby vykonávajúce svoju činnosť na území Bratislavy.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !