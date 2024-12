Odsúdený podnikateľ Kucherenko žiada obnovu konania, vo väzení je za obzvlášť závažný zločin

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Odsúdený podnikateľ ukrajinského pôvodu Sergej Kucherenko žiada o obnovu konania v kauze, v ktorej ho súdy odsúdili na 11 rokov väzenia. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) bude na pracovisku v Banskej Bystrici o jeho žiadosti rozhodovať na verejnom zasadnutí 5. novembra.

Nevýhodné a poškodzujúce zmluvy

Najvyšší súd SR (NS SR) potvrdil v júli 2017 rozsudok ŠTS, ktorý podnikateľa odsúdil na 11 rokov za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Podľa obžaloby ako konateľ spoločnosti DND Invest spôsobil firme škodu takmer osem miliónov eur

Podľa prokuratúry Sergej Kucherenko, konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, nezaplatil banke aj napriek dostatku peňazí k 31. decembru 2009 mimoriadnu splátku úveru 700-tisíc eur. Tým spôsobil vyhlásenie okamžitej splatnosti úveru.

Následne v rámci vysporiadania úveru, ktorý bol zabezpečený nehnuteľnosťami spoločnosti určenými na developerský projekt Majcichov Golf Estate, uzavrel 26. apríla 2010 v mene spoločnosti viacero nevýhodných a záujmy spoločnosti poškodzujúcich zmlúv, na základe ktorých prišla obchodná spoločnosť, ktorej bol konateľom, o nehnuteľnosti. Svojím konaním podľa prokuratúry spôsobil spoločnosti škodu viac ako 7,8 milióna eur.

Nemal motív

Vysvetľoval, že na Slovensku pomáha etablovať sa zahraničným investorom, ktorí u nás chceli podnikať, prípadne kúpiť pozemky a rôzne nehnuteľnosti.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.

Viac k téme: súd

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu