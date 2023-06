Odštartovali letné školy, tohto roku sa zapojilo vyše štyristo základných a stredných škôl

Počas nasledujúcich troch prázdninových týždňov sa budú konať letné školy, ktorých úlohou je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku pandémie.

Ich cieľom je tiež pripraviť žiakov na ďalší školský rok a ponúknuť im zmysluplné voľnočasové a výchovno-vzdelávacie aktivity.

Súčasťou tohoročnej letnej školy, ktorá sa koná od pondelka do 27. augusta, je povinná vzdelávacia zložka, ktorá musí byť v súlade so školským vzdelávacím programom a je doplnená o časť zameranú na rozvoj zručností cez voľnočasové, socializačné a pohybové aktivity.

„Chceme, aby fungovali aj ako príprava na nový školský rok, ako miesto, kde si žiaci upevnia poznatky, možno hravou, inovatívnou formou,“ dodal minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Podľa rezortu školstva sú letné školy zamerané na každého žiaka, ktorý je ohrozený školským neúspechom. Nie sú teda určené len pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a z rodín vo finančnej núdzi.

Neúspechom v škole sú podľa ministerstva ohrození aj žiaci, ktorí boli doposiaľ jednotkári a ich prospech sa počas pandémie zhoršil napríklad preto, že ich rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a nemajú čas sa deťom dostatočne venovať.

Minulý rok sa do projektu zapojilo 244 základných škôl, teraz ich je 419. Na školách sa bude počas letnej školy konať 1 331 týždenných cyklov.

„Základné školy môžu realizovať Letnú školu v päťdňových cykloch od 9. do 27. augusta. Počas jedného cyklu (týždňa) môže škola realizovať program súbežne vo viacerých skupinách. Školy môžu zvoliť krátky cyklus – štyri až šesť vyučovacích hodín denne alebo dlhý cyklus – sedem až desať vyučovacích hodín denne,“ uvádza rezort školstva.

Do programu sa mohli zapojiť aj stredné odborné školy či konzervatóriá. Tie žiakom ponúkli náhradu praktického vyučovania a umeleckej praxe, ktoré sa dali počas pandémie uskutočniť len obmedzene.

„Do projektu sa zapojilo celkovo 34 stredných škôl v 207 cykloch. Stredné školy môžu organizovať Letnú školu v trvaní 10 alebo 15 dní s denným počtom hodín štyri až šesť, a to tiež počas troch posledných týždňov augusta,“ uzatvára rezort školstva.

