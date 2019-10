Odpoveďou na neľahké časy je podľa Lajčáka a Jaglanda multilateralizmus a rešpekt voči záväzkom

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) - Spolupráca medzi Slovenskou republikou a Radou Európy, súčasná situácia v parlamentnom zhromaždení v Rade Európy, ale aj príprava Slovenska na predsedníctvo v OBSE či prieniky, ktoré tieto dve organizácie majú, sú témy utorkového rokovania ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjorna Jaglanda na pôde slovenského rezortu zahraničia.

"Zhodli sme sa na tom, že toto nie sú ľahké časy pre medzinárodné spoločenstvo a sme presvedčení, že tou správnou odpoveďou je posilňovanie multilateralizmu, posilňovanie rešpektu voči záväzkom, voči medzinárodnému právu a v tom sme si vyjadrili vzájomnú podporu," konštatoval po rokovaní minister Lajčák.

Slovensko dosiahlo veľký pokrok

Podľa generálneho tajomníka Jaglanda dosiahlo Slovensko odkedy vstúpilo do Rady Európy veľký pokrok. "Naša spolupráca bola výborná a veľmi plodná. Slovensku sa podarilo výborne prispôsobiť štandardom, ktoré rada nastolila, hlavne tým vychádzajúcim z dohovoru pre ľudské práva a ďalších medzinárodnoprávnych noriem. Stále nás však čaká viac práce. Teraz sa zameriavame na vývoj justície a slobodu médií, čo sú dve inštitúcie dôležité v boji proti korupcii. Preto ma teší, že aj slovenská vláda sa zameriava na tieto oblasti," podotkol Jagland.

Generálny tajomník Rady Európy zablahoželal Lajčákovi k jeho úspešnému pôsobeniu v pozícii predsedu Valného zhromaždenia OSN.

Podľa neho Európa potrebuje takého štátnika, osobnosť, ktorá v období, keď nastupuje nacionalizmu či unilateralizmus, povedie Európu v duchu dohovoru o ľudských právach. Jagland prišiel v pondelok 15. októbra na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky na pozvanie šéfa rezortu zahraničia a zdrží sa tu do 17. októbra.

Štvrťstoročie členstva v Rade Európy

Slovensko tento rok oslavuje aj 25 rokov členstva v Rade Európa. "Je to najstaršia paneurópska organizácia, ktorá pomáha štátom uskutočniť demokratickú transformáciu, vybudovať právny štát a nezávislé inštitúcie. A práve tie podmienky, ktoré Rada Európy kládla na nás, nám pomohli stať sa neskôr členom Únie a následne odovzdávať naše transformačné skúsenosti iným krajinám," pripomenul Lajčák.

Ako zabrániť potenciálnemu odchodu Ruskej Federácie z Rady Európy bola jednou z tém raňajšieho rokovania generálneho tajomníka a slovenského ministra zahraničia.

Podľa Jaglanda je na ministroch a hlavách členských štátov Rady Európy, aby tomu zabránili. Ako ďalej informoval, táto téma bude predmetom rozhovorov počas nadchádzajúceho stretnutia v Helsinkách v júni.

"Bolo by škoda pre Európu, ak by jedna krajina opustila túto inštitúciu, možno by ju postupne začali nasledovať ďalšie. Treba sa tomu vyhnúť," podotkol.

Spolunažívanie s rómskou komunitou

Jagland v utorok absolvuje aj návštevu Spišského Hrhova. Túto obec si zvolil preto, že je to príklad veľmi úspešného spolunažívania väčšinového obyvateľstva s rómskou komunitou.

"Mandátom Rady Európy je chrániť individuálne ľudské práva a súčasne práva menšín. Keby členské štáty ochranu nevykonávali spoločne, hrozilo by, že sa vrátime späť do neporiadku, ktorý tu vládol predtým," konštatoval generálny tajomník Rady Európy.

Jaglanda pozval na návštevu Slovenska ešte v októbri 2017 vtedajší premiér Robert Fico pri svojej návšteve Rady Európy. Pozvánku tento rok potvrdil aj premiér Peter Pellegrini pri svojej návšteve inštitúcie pri príležitosti 25. výročia členstva Slovenska v tejto organizácii.

Rómov zapájajú do sociálneho podniku

Práve spoločne s Pellegrinim aj rómskym splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom navštívia obec Spišský Hrhov, ktorá je známa úspešnými projektmi rómskej integrácie.

Počas návštevy Spišského Hrhova sa stretnú so starostom obce Vladimírom Ledeckým, ktorý im predstaví prevádzky sociálneho podniku, do ktorých zapájajú Rómov.

Navštívia základnú školu, na ktorej prebieha inkluzívne vzdelávanie, a pozrú si aj modelový dom v bývalej rómskej osade, ktorý je pilotným projektom bývania rómskej komunity a prebudovania osady.

