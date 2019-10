Odpaľovanie zábavnej pyrotechniky pod vplyvom alkoholu je hazard so životom, varujú záchranári

"Ak si nechceme pri vítaní nového roka ublížiť, mali by sme pri odpaľovaní zábavnej pyrotechniky dodržiavať bezpečnostné opatrenia. K tým základným patrí používať len overenú, nepoškodenú a certifikovanú pyrotechniku s návodom na použitie, nie takú, čo už zlyhala, alebo je vyrobená podomácky. Doslova hazardovaním so životom je odpaľovať pyrotechniku pod vplyvom alkoholu či drog, a netreba zabúdať ani na to, že deťom pyrotechnika do rúk zásadne nepatrí," uviedla.