Ódor: Pre rozvoj ekonomiky je potrebná koncentrácia talentov. Prichádzame o absolventov lekárskych a technických fakúlt

Pre budúcnosť Slovenska je nevyhnutné, aby mladí ľudia neodchádzali pracovať do zahraničia. Skonštatoval to predseda vlády SR Ľudovít Ódor, ktorý v úvode týždňa navštívil Univerzitný vedecký park Technicom v Košiciach, kde diskutoval s odborníkmi o tom, ako spomaliť trend odchodu mladých Slovákov do zahraničia.

Potrebujeme koncentrovať talenty

Podľa aktuálnych štatistík na zahraničné vysoké školy odchádza študovať až 22 percent Slovákov, zatiaľ čo v ostatných krajinách EÚ sú to priemerne len 4 percentá študentov, uviedol to v tlačovej správe Tlačový odbor Úradu vlády SR.

Aby sa naša ekonomika mohla rozvíjať potrebujeme podľa Ľudovíta Ódora koncentrovať talenty, čo vieme robiť dvoma spôsobmi.

Prvým je zabrániť odchodu vzdelaných mladých ľudí do zahraničia, pretože potenciál, ktorý by mohli využiť v prospech Slovenska, uplatňujú inde.

Nízka kvalita univerzít

„Prichádzame najmä o absolventov lekárskych a technických fakúlt, a to naša ekonomika veľmi silne pociťuje,“ doplnil predseda vlády.





Druhým spôsobom, ako zabezpečiť rozvoj a konkurencieschopnosť Slovenska, je lákanie talentov zo zahraničia.

„Nie všetky pozície vieme obsadiť našimi občanmi, preto by bolo vhodné nastaviť podmienky tak, aby u nás mohli pracovať aj cudzinci,“ dodal premiér.





Medzi dôvodmi odchodu, ktoré mladí Slováci najčastejšie uvádzajú, sú nízka kvalita našich univerzít, výška mzdy, kvalita pracovného prostredia, možnosť sebarealizácie či celková atmosféra v krajine. Vláda preto prijíma opatrenia, vďaka ktorým bude možné tento negatívny trend zmeniť.

Výskum, vývoj a inovácie

V rámci Plánu obnovy je jednou z priorít riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií, ale i zlepšenie prepojenia akademického a súkromného sektora či posilnenie medzinárodnej spolupráce akademických pracovníkov.





Vláda tiež prijala Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií 2030. Jej cieľom je, aby sa 7 percent investícií z celkového rozpočtu určeného na verejné obstarávanie využilo na kúpu inovatívnych riešení, aby sa výsledky PISA Global Competence Assessment zvýšili aspoň na priemernú úroveň krajín OECD a aby zahraniční doktorandi tvorili 25 percent všetkých doktorandov na Slovensku.

Zámerom stratégie je tiež nárast počtu študentov technických a vedeckých smerov na 27 percent. V rámci stratégie sa tiež očakáva nárast počtu vysokokvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia na 25-tisíc.





Podľa prorektora Technickej univerzity Košice Jaroslava Porubäna je dôležité budovať systém vzájomne spolupracujúcich firiem, školstva a vedenia regiónu tak, aby sa študenti už počas štúdia mohli oboznámiť s činnosťou firiem a neskôr v nich zostali pracovať, a z regiónu neodchádzali.

Kariérny potenciál pre ženy

„V našom občianskom združení vzdelávame ženy a snažíme sa, aby sa zvýšili možnosti ich uplatnenia na Slovensku a ostali pracovať práve v našej krajine,“ vyhlásila Zuzana Sotáková, spoluzakladateľka združenia Ženský algoritmus, ktorého misiou je odomykanie kariérneho potenciálu ženám a dievčatám v oblasti technológií a manažmentu.





Ďalšou z možností, ako udržať mladých ľudí na Slovensku, je podľa jej slov vytvorenie inkluzívnej spoločnosti, v ktorej chcú ľudia žiť.





„Ukazujeme príklady úspešných Sloveniek, ktoré žili a pracovali v zahraničí, avšak vrátili sa na Slovensko a ukazujú mladým študentom a študentkám ich kariérnu cestu, a to, že vrátiť na Slovensko sa oplatí,“ priblížila Sotáková aj druhý projekt, ktorému sa venuje, s názvom Inspiring Girls.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.