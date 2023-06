Odliv mozgov oslabuje konkurencieschopnosť domácich firiem a spomaľuje digitálnu transformáciu

Slovensko dlhodobo čelí nedostatku kvalifikovaných odborníkov v technických odboroch, a to najmä v informačných technológiách.

Chýbajú softvéroví inžinieri, programátori či špičkoví IT konzultanti, pričom špecialisti v tomto odvetví tvoria len vyše 4 percentá z celkového počtu pracovníkov.

Štúdium v zahraničí

Dôvodom je aj to, že naši študenti často odchádzajú študovať informatiku do zahraničia, kde si neskôr nájdu aj uplatnenie. Slovensko tak čelí odlivu mozgov, čo podľa spoločnosti Enehano oslabuje konkurencieschopnosť domácich podnikov a spomaľuje digitálnu transformáciu.

„Problém zohnať kvalitných vývojárov sa netýka len Slovenska, ale celého sveta. Ak chce teda firma digitalizovať a čelí nedostatku IT špecialistov, vyvinuté boli tzv. low-code platformy. Tie sprístupňujú programovanie širšiemu okruhu používateľov, než sú len IT profesionáli a dávajú firmám nádej, že sa ľahšie vyrovnajú s rastúcim tlakom na digitalizáciu procesov,“ uviedol odborník na digitalizáciu Eduard Gers z Enehano Solutions. Analytici predikujú, že do roku 2025 bude 70 percent nových enterprise aplikácií využívať low-code či no-code technológie.

Mladých treba motivovať

No-code alebo low-code platformy sú len doplnkom vo svete podnikania a ich cieľom je zjednodušiť fungovanie firmy. Budúcnosť podľa spoločnosti spočíva v prirodzenej dostupnosti skúsených programátorov a inžinierov, ktorí budú vyvíjať pokrokové riešenia.





Motivácia, ako udržať talenty doma alebo podnietiť ich návrat na Slovensko, tvrdí Enehano, je hlavne v rukách štátu – či už vo zvyšovaní kvality vysokého školstva, v odmeňovaní zamestnancov v školstve alebo v zlepšovaní kvality podnikateľského prostredia.

Spoločnosť Enehano Solutions, s.r.o, so sídlom v Prahe vznikla v roku 2016. Obchodné zastúpenie má v USA a Škandinávii, v roku 2021 vstúpila aj na slovenský trh, jej dcérska firma Enehano SK, s. r. o., sídli v Bratislave. Poslaním spoločnosti je zefektívniť podnikanie firiem v oblasti marketingu, obchodu alebo starostlivosti o zákazníkov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

