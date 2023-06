Odborníci v Maďarsku vyzývajú ľudí na očkovanie, epidemická situácia je čoraz horšia

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Epidemická situácia sa v Maďarsku zhoršuje a čoraz viac sa podobá tamojšej tretej vlne pandémie.

Ako informuje spravodajský portál Hungary Today, kontrola nad situáciou v krajine oslabuje, zdravotnícki odborníci dostávajú minimálne informácie na analýzu a zdravotnícki pracovníci čelia čoraz väčšej záťaži pri starostlivosti o svojich pacientov.

Odborníci naďalej vyzývajú ľudí na očkovanie proti COVID-19. Tiež však volajú po prijatí a dodržiavaní opatrení, ktoré by sa týkali všetkých bez ohľadu na vakcináciu, aj na poskytovanie podrobnejších informácií, napríklad o tom, koľko očkovaných ľudí je v nemocniciach v porovnaní s neočkovanými.

Konferencia s vedcami

Maďarská akadémia vied usporiadala konferenciu, ktorej cieľom bolo vytvoriť dialóg medzi vedcami a vládnymi predstaviteľmi. Mnoho pozvaných funkcionárov, medzi nimi aj šéfka maďarského Úradu štátnej zdravotnej služby Cecília Müllerová, neprišli.

Námestníčka šéfky zmieneného úradu Orsolya Surjánová na konferencii však priblížila efektívnosť signalizácie blížiaceho sa nárastu prípadov COVID-19 z odpadových vôd a uviedla, že 99 percent nových prípadov v Maďarsku spôsobil delta variant koronavírusu.

Zlepšenie predikcií

Biochemik Balázs Sarkadi sa vyjadril, že zatiaľ čo ovláda má prístup k informáciám z Národného centra verejného zdravia, mnohí odborníci nie, a pritom by to pomohlo regionálnym výskumníkom pri zlepšovaní predikcií týkajúcich sa vírusu.

Sarkadi tiež podotkol, že medzi vládou a vedcami v Maďarsku neexistuje efektívna komunikácia, v dôsledku čoho experti nevedia, ako účinné sú vládne rozhodnutia a je pre nich ťažké určiť najlepšie kroky proti vírusu.

Informácie z nemocníc

Mimoriadne nápomocné by pritom mohli byť informácie z konkrétnych nemocníc v krajine.

Šéf ošetrovateľstva v nemocnici v Segedíne Dénes Balogh opísal situáciu v liste tamojším zdravotníkom, ku ktorému sa dostal portál portálu Szeged.hu, pričom v ňom napísal, že „celkový stav pacientov je výrazne horší ako počas predchádzajúcich vĺn covidu a vyšší je aj počet ľudí vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť".





Očakáva sa, že súčasná vlna pandémie dosiahne vrchol v polovici decembra, uvádza.

Stav v nemocniciach

Počet aktívnych infekcií stúpol na 106 594, pričom v nemocniciach je 5 811 pacientov.

Pomoc s dýchaním potrebuje 545 z nich. Celkovo už počet potvrdených prípadov presiahol 966-tisíc a počet úmrtí dosiahol 32 336.

Prvú dávku vakcíny proti koronavírusu podľa vládnych dát dostalo viac ako šesť miliónov ľudí a plne zaočkovaných je viac ako 5,7 milióna osôb. Posilňujúcu dávku vakcíny dostalo 1 629 000 ľudí.

Opatrenia pre zamestnávateľov

V rámci boja proti pandémii maďarskí zamestnávatelia dostali právo vyžadovať od svojich zamestnancov očkovanie proti COVID-19 ako podmienku zamestnania, aby zaistili bezpečnosť pracovníkov.





Opatrenie bude ako zamestnávateľ uplatňovať aj štát a starostovia budú mať právo zaviesť požiadavku na obecných zastupiteľstvách. Od 1. novembra je tiež v Maďarsku povinné nosenie rúšok vo verejnej doprave a platí aj zákaz návštev v nemocniciach.

