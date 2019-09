Odborári žiadajú zvýšiť minimálnu mzdu na 607 eur a chystajú verejné zhromaždenie v Bratislave

27.9.2019 (Webnoviny.sk) - Odborový zväz (OZ) KOVO žiada, aby sa minimálna mzda od začiatku budúceho roka zvýšila zo súčasných 520 eur na 607 eur. Na podporu tejto požiadavky odborári plánujú budúci týždeň v stredu uskutočniť pred Úradom vlády SR verejné zhromaždenie. Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval predseda OZ KOVO Emil Machyna.

"Chceme tlmočiť vláde, že jej držíme palce, aby rešpektovala aj požiadavky ľudí a brala do úvahy fakt, že ľudia musia byť na prvom mieste," povedal Machyna. Vláda by podľa neho mala zvážiť, či by sa minimálna mzda od budúceho roka nemala zvýšiť o viac ako 60 eur.

Na pochode z Odborárskeho námestia smerom k Úradu vlády SR by sa podľa Machynu mali zúčastniť len odboroví funkcionári z celého Slovenska, ktorých by malo byť okolo 800.

Veľká hystéria

Podľa Machynu je okolo zvyšovania minimálnej mzdy veľká hystéria. Zamestnávateľom odkazuje, aby rešpektovali vôľu ľudí. "Sú tlaky na to, aby minimálna mzda nerástla, alebo aby rástla len minimálne," povedal. Zamestnanci podľa neho potrebujú mať sociálne zázemie.

"Kríza môže byť, a musia sa na ňu pripraviť aj zamestnanci, aby krízu preklenuli," zdôraznil šéf OZ KOVO. Ľudí podľa neho netreba strašiť zhoršujúcimi sa ekonomickými ukazovateľmi. "Budú sa báť a prestanú kupovať," dodal Machyna.





Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy na rok 2020 na pondelkovom rokovaní tripartity definitívne nedohodli, sumu budúcoročných najnižších hrubých zárobkov tak aj tento rok určí vláda.





Na rokovanie vlády tak minister práce predloží vlastný návrh na zvýšenie hrubej minimálnej mzdy zo súčasných 520 eur na 580 eur, teda o o 11,5 %. Vláda však môže schváliť aj inú ako ministrom práce navrhovanú výšku minimálnej mzdy na rok 2020.

"Všetci sociálni partneri boli proti, zamestnávatelia chceli menej, odborári viac," povedal po pondelkovom rokovaní o minimálnej mzde na budúci rok minister práce Ján Richter. Konfederácia odborových zväzov SR presadzovala zvýšenie najnižších hrubých zárobkov na 607,80 eura a zamestnávatelia žiadali minimálnu mzdu upraviť na 552,20 eura.

Negatívny vplyv na zamestnanosť

Národnej banke Slovenska (NBS) sa nepozdáva už zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur. Takéto výrazné zvýšenie minimálnej mzdy by podľa centrálnej banky mohlo negatívne ovplyvniť vývoj zamestnanosti, ako aj ohroziť konkurencieschopnosť, najmä v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou a nižšou mzdovou úrovňou.





"Navrhované zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 580 eur je najvyššie za posledných 17 rokov," upozornila NBS. Podľa banky je potrebné zohľadniť aj aktuálne výraznejšie spomaľovanie rastu hrubého domáceho produktu Slovenska a prehlbovanie negatívnych rizík.





"V takomto prostredí by výrazný nárast minimálnej mzdy mohol ekonomický vývoj ďalej znížiť," uviedla centrálna banka. Rezort práce však pripomienku NBS odmietol.





"Zvýšenie minimálnej mzdy v ostatných rokoch sa negatívne neprejavilo na miere nezamestnanosti. Prognózy vývoja ekonomiky boli brané do úvahy pri navrhovaní sumy minimálnej mzdy," odkázal rezort práce centrálnej banke.





Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 480 eur na 520 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak stúpol na 2,989 eura z pôvodných 2,759 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti vlaňajšku išiel nahor o 27,17 eura na 430,35 eura.

