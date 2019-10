Odborári vyhlásili v košickom U.S.Steele štrajkovú pohotovosť, dôvodom sú platy zamestnancov

KOŠICE 10. apríla (WebNoviny.sk) - Odborári v košickom U.S.Steele (USSK) vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je nespokojnosť s navyšovaním tarifnej zložky mzdy zamestnancov a percentuálnym navyšovaním variabilnej zložky mzdy.

Chcú mať spokojných zamestnancov

Svojim hlasovaním to potvrdili delegáti konferencie Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice, ktorá sa vo východoslovenskej metropole uskutočnila v pondelok.

Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa OZ KOVO Jana Jurčišinová. Odborári zároveň upozorňujú, že v prípade nevyriešenia sporu sa otvára aj možnosť najkrajnejšieho možného riešenia - štrajku.

„My chceme mať spokojných zamestnancov. Patríme do Európskej únie, podieľame sa na excelentnom výkone USSK a zaslúžime si za európsku prácu, európsku plácu,“ vyhlásil predseda Rady odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice Juraj Varga.

Nedosiahli dohodu

Zamestnávateľovi a zástupcom odborov sa nepodarilo dospieť k dohode ani po deviatich kolách kolektívneho vyjednávania návrhu dodatku č. 6 k platnej kolektívnej zmluve. Diametrálne odlišný pohľad majú obe vyjednávacie strany vo viacerých bodoch, najmä však pri výške rastu tohtoročných tarifných miezd zamestnancov a percentuálneho navýšenia variabilnej mzdovej časti, ktoré odbory považujú za kľúčové.

Podľa OZ KOVO zástupcovia zamestnancov z Rady odborov vstupovali 16. januára 2019 do kolektívneho vyjednávania s požiadavkou navýšenia tarifných miezd zamestnancov o 120 eur pre každého, po troch mesiacoch vyjednávania sa ich požiadavka znížila na rast tarifných miezd o 70 eur. Naopak, návrh zamestnávateľa aktuálne hovorí len o navýšení v priemere o 20 eur do taríf.

Práve neschopnosť nájsť v týchto vzdialených stanoviskách oboch strán kompromis bola hlavným dôvodom, prečo bol v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní po 9. kolách vyhlásený spor, pri riešení ktorého by mal pomôcť sprostredkovateľ.

Dodatky o mzdovej časti

"Toho prideľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s tým, že po oboznámení sa s priebehom vyjednávania je to práve sprostredkovateľ, ktorý predloží návrh riešenia sporu. To však nakoniec nemusí byť pre vyjednávajúce strany záväzné. V prípade, ak sa spor nevyrieši do 30 dní odo dňa poverenia sprostredkovateľa, považuje sa toto konanie za neúspešné. Pred zástupcami zamestnancov sa potom otvára aj možnosť najkrajnejšieho možného riešenia - štrajku," upozorňujú odborári.

V podniku je uzatvorená platná podniková kolektívna zmluva na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2020 s tým, že každý rok sa vo forme dodatkov rokuje o mzdovej časti.

V košickom U.S. Steele aktuálne pracuje vyše 12 tisíc zamestnancov a podnik patrí do nadnárodnej korporácie U.S.Steel. Priemerná mzda tu v roku 2018 predstavovala 1 876 eur a v robotníckych profesiách 1 746 eur, a to spolu s nadčasmi, príplatkami a variabilnou zložkou mzdy.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

