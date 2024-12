Odborári v U. S. Steel Košice vyhlásili štrajkovú pohotovosť, kľúčové sú pre nich tri zásadné piliere

Výbor Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice vyhlásil od pondelka 25. apríla štrajkovú pohotovosť.

Ani po šiestich kolách kolektívneho vyjednávania o znení štvrtého dodatku k platnej podnikovej kolektívnej zmluve sa totiž nepodarilo nájsť spoločnú dohodu. Informoval o tom predseda Výboru Rady odborov OZ KOVO Juraj Varga.

„Postupujeme v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní, pričom štrajková pohotovosť nie je štrajk, ale prejav pripravenosti zamestnancov ho zrealizovať, ak to bude nevyhnutné,“ uviedol Varga.

Tri zásadné piliere

Vyhlásenie sporu v kolektívnom vyjednávaní znamená začiatok procesu výberu sprostredkovateľa zo zoznamu sprostredkovateľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to dohodou sociálnych partnerov alebo požiadaním o pridelenie priamo rezort práce a sociálnych vecí.

Tento proces by sa mal zrealizovať do 30 dní od doručenia požiadavky. Návrh znenia dodatku č. 4 k platnej kolektívnej zmluve pripravila Rada odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice v zhode s ďalšou odborovou organizáciou, pôsobiacou v podniku – OZ NKOS. Kľúčovými sú pre nich tri zásadné piliere – pracovný čas, mzdy a zamestnanosť.

Udržanie prijateľnej životnej úrovne

Ako uviedli odborári, predmetom vzniknutého sporu nie je iba zamestnávateľom navrhované zvýšenie týždenného pracovného času z doterajších 35,5 na 37,5 hodiny týždenne, ale aj jeho neochota zvyšovať tarifné mzdy pre rok 2022 a obmedzovanie benefitov, zadefinovaných v predloženom návrhu.





„Naším cieľom v kolektívnom vyjednávaní je udržanie prijateľnej životnej úrovne pre zamestnancov v rozhodujúcich oblastiach, a to bez ďalšieho navyšovania týždenného pracovného času. Zároveň chceme docieliť zvyšovanie dynamiky rastu miezd, čo priamo ovplyvňuje kvalitu života našich zamestnancov. Štrajková pohotovosť je vyjadrením verejnej, solidárnej podpory kolektívnym vyjednávačom za stranu zamestnancov a zároveň ňou deklarujeme spoločné odhodlanie postaviť sa za svoje oprávnené požiadavky,“ dodal Varga.

