Odborári poslali poslancom pripomienky k zamestnávaniu cudzincov, žiadajú o ich akceptovanie

BRATISLAVA 26. novembra (WebNoviny.sk) - Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) žiada poslancov NR SR, aby do novely zákona o službách zamestnanosti zapracovali aj jej pripomienky.

Tie by podľa KOZ mali pomôcť regulovať migráciu pracovnej sily a tiež umožnili a zlepšili pozíciu odborov v podnikoch, kde sú zamestnaní aj cudzinci. KOZ za základnú podmienku zamestnávania cudzincov považuje regulovanú a v maximálnej možnej miere kontrolovanú migráciu pracovnej sily, ktorá v žiadnom prípade nesmie vyvolávať spoločenské, sociálne a ekonomické napätie. Konfederácia o tom informovala v pondelok v tlačovej správe.

Žiadajú sprísnenie podmienok

KOZ už k samotnej stratégii pracovnej mobility cudzincov predložila pripomienky do medzirezortného pripomienkového konania, no nie všetky boli akceptované. KOZ žiada sprísnenie podmienok pre agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) v prípade dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretích krajín.

Má ísť najmä o stanovenie maximálnej lehoty pre dočasné pridelenie a stanovenie spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa a ADZ za všetky pracovné podmienky pre dočasne pridelených štátnych príslušníkov tretích krajín.

Generálne obmedzenie cudzincov

„Žiadame, aby bol do novely zákona zapracovaný maximálny podiel zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane agentúrnych zamestnancov u zamestnávateľa na 30 % z celkového počtu zamestnancov, pričom predmetné obmedzenie by platilo generálne. Dôležité je taktiež vypracovanie metodiky tvorby zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, a to podzákonnou normou,“ uvádza sa v stanovisku KOZ.

Neakceptovanie pripomienok odborov môže viesť podľa KOZ k zhoršeniu a oslabeniu sociálneho postavenia zamestnancov a narušeniu sociálneho dialógu, najmä na podnikovej úrovni. Konfederácia zároveň zdôraznila, že je potrebné eliminovať riziká, ktoré môže spôsobiť prílišná liberalizácia podmienok zamestnávania cudzincov z tretích krajín.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !