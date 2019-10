Odborári odmietajú nižšiu minimálnu mzdu a návrh zamestnávateľov označili za arogantný

15.7.2019 (Webnoviny.sk) - Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) odmieta návrh minimálnej mzdy pre rok 2020 vo výške 552 eur, ako ju navrhli minulý týždeň predstavitelia zamestnávateľov.

Dôvodom má byť fakt, že danú sumu pre budúci rok garantuje aj aktuálne platný zákon o minimálnej mzde a zamestnávatelia tak nenavrhli podľa KOZ nič navyše. Odborári naopak trvajú na svojom návrhu, ktorý počíta s minimálnou mzdou na úrovni 635 eur.

Neponúkli nič navyše

Konštatoval to v pondelok prezident KOZ Marián Magdoško. Odborári však nešpecifikovali, pod akú úroveň minimálnej mzdy by nechceli ísť.

"Minulý týždeň sa o tejto téme hovorilo dosť. Dnes je posledný deň, kedy sa môžeme dohodnúť na výške minimálnej mzdy so zamestnávateľmi. S nimi sme sa stretli už v máji, kedy sme náš návrh na 635 eur odôvodnili. Zamestnávatelia nás však odmietli. Už vtedy mali do dvoch týždňov predložiť ich návrh. Ten nám bol však predložený až minulý týždeň, a to 552 eur. Z môjho pohľadu ide o aroganciu z ich strany, pretože danú sumu garantuje zákon. Ak sa nedohodneme, vláda bude povinná zvýšiť minimálnu mzdu pre rok 2020 na 552 eur. Zamestnávatelia teda neponúkli nič navyše," povedal Marián Magdoško.

Na minulotýždňovej tlačovej konferencii zamestnávateľov odzneli podľa prezidenta KOZ polopravdy. "Naše požiadavky na mierne navýšenie minimálnej mzdy sú oprávnené. Strašenie, že sa minimálna mzda nemôže zvyšovať z dôvodu hroziacej hospodárskej krízy a s tým spojeným prepúšťaním, počujeme pri každom rokovaní so zamestnávateľmi o minimálnej mzde. Ďalšou polopravdou je napríklad tvrdenie, že do zaostalých regiónov neprídu investori, ak bude minimálna mzda cez 600 eur. Investori nebudú chcieť nikdy prísť do týchto miest, dokým tam nebude dotiahnutá infraštruktúra," pokračoval Magdoško.

Stúpali príplatky za prácu v noci a cez víkend

Zamestnávatelia oponujú pri spoločnom vyjednávaní s KOZ o výraznejšom navýšení minimálnej mzdy napríklad tvrdením, že už zamestnancom, ktorí sú na úrovni tejto mzdy, museli dvíhať platy z dôvodu príplatkov za prácu v noci, cez týždeň a sviatky. KOZ to neberie ako oprávnenú pripomienku.





"Náš tlak na príplatky za prácu v noci je relevantný. Ľudia na Slovensku suverénne najviac pracujú v noci v rámci celej EÚ. Grécko, ktorému sa celá EÚ skladala na dlhy, má minimálnu mzdu na úrovni zhruba 683 eur. Ak si stále budeme uťahovať opasky, pomyselné nožnice v rozdieloch medzi západnými krajinami a SR sa budú stále iba otvárať," podotkol Magdoško.





Prezident KOZ na záver dodal, že predstavitelia zamestnávateľov pošlú podľa jeho informácií v pondelok ministrovi práce list, v ktorom uvedú, že sa na výške minimálnej mzdy pre rok 2020 s odborármi nedohodli. Rovnako tak urobia podľa Magdoška aj samotní odborári.





Agentúra SITA osloví so žiadosťou o reakciu Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR a Republikovú úniu zamestnávateľov.

