Odborári majú v petícii za referendum o dôchodkovom veku už viac ako polovicu potrebných podpisov

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) – Odborári od polovice júla už vyzbierali 182 tisíc podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol predseda Odborového zväzu KOVO Emil Machyna.

Verí, že do konca tohto roka sa im podarí vyzbierať 350 tisíc podpisov, ktoré sú potrebné na vyhlásenie referenda. "Trošku nám to zastavilo to, že ľudia si mysleli, že keď to prešlo v parlamente v prvom čítaní, že už to je schválené, trošku ich to ovplyvnilo," povedal o schvaľovaní návrhu ústavného zákona o zavedení stropu na dôchodkový vek od poslancov za Smer-SD.

Odchod matiek do dôchodku

Ak by podľa Machynu opozícia svoju podporu návrhu ústavného zákona podmieňovala tým, aby jeho súčasťou bolo, o koľko skôr môžu ísť ženy s jedným alebo viacerými deťmi do dôchodku, bude presviedčať poslancov za Smer-SD, aby takéto ustanovenie do návrhu ústavného zákona pribudlo.





"Budeme ešte rokovať v parlamente, oslovíme viacerých poslancov na to, aby boli ochotní tieto veci podporiť," povedal. Ako uviedol, poslal list všetkým poslancom Národnej rady SR, v ktorom ich požiadal, aby konali v prospech občanov Slovenska a návrh ústavného zákona podporili.





V referende by sa mali občania vyjadriť k tomu, či by sa mal ústavným zákonom zaviesť strop na penzijný vek na úrovni 64 rokov. Pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, by mal byť podľa odborárov dôchodkový vek najviac 63,5 roka, pre ženy, ktoré vychovali dve deti, by platil strop na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov a ženy s vychovanými tromi a viacerými deťmi by mohli ísť do dôchodku najneskôr v 62,5 roku.

Len ženy, ktoré sa o deti postarali

Skorší odchod do dôchodku by sa mal podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica týkať len tých žien, ktoré sa o svoje deti postarali. Ako uviedol na minulotýždňovej tlačovej besede, podľa pripraveného pozmeňujúceho návrhu by mali na skorší odchod do penzie nárok tie ženy, ktoré sa riadne starajú o výchovu svojich detí.

Ústavný zákon o zavedení stropu na dôchodkový vek by pritom podľa Fica nemal upravovať, o koľko by žena, ktorá vychovala jedno alebo viacero detí, mohla ísť do dôchodku skôr ako muži. "Potom môže byť debata o tom, o koľko skôr by to malo byť," povedal.





Ak by návrh ústavného zákona parlament definitívne neschválil, strana Smer sa podľa Fica aktívne zapojí do petičnej akcie odborárov na vyhlásenie referenda o zastropovaní dôchodkového veku. Odborársku petíciu Fico podpísal pred televíznymi kamerami ešte počas septembrovej tlačovej besedy.

Definitívne rozhodnutie

O osude návrhu ústavného zákona od poslancov za Smer-SD, ktorým sa má na Slovensku zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku, by mal parlament definitívne rozhodnúť na aktuálnej schôdzi.





Za jeho schválenie musí hlasovať najmenej 90 poslancov, teda aj časť opozície. Za posunutie návrhu do druhého čítania pritom v septembri hlasovalo 93 poslancov, 29 bolo proti a 19 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania.





Návrh podporili aj niektorí poslanci za stranu Most-Híd, spomedzi opozičných poslancov za hlasovali poslanci za hnutie Sme rodina a poslanci za ĽS Naše Slovensko.





Legislatívny návrh ohraničuje vek odchodu do dôchodku 64 rokmi. Každý, kto vychoval dieťa, má mať právo na primerané zníženie maximálneho penzijného veku, a to "za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu".

