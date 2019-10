Odborári kritizujú návrh Mosta-Híd na vyššie dôchodky v druhom pilieri, vraj nie je spravodlivý

4.10.2019 (Webnoviny.sk) - Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) zásadne nesúhlasí s návrhom novely zákona o sociálnom poistení od poslancov NR SR za stranu Most-Híd, ktorým sa majú zvýšiť dôchodky zo Sociálnej poisťovne pre sporiteľov v druhom pilieri.

Nie je to spravodlivé

"Nepovažujeme za správne a spravodlivé, aby sa účastníkom súkromného dôchodkového piliera zvyšovali dôchodky z prvého piliera, na ktorý prispievajú podstatne menej," uviedli odborári v tlačovej správe. Starobné dôchodkové poistenie, teda prvý penzijný pilier, sa podľa nich vyznačuje uplatňovaním pomerne vysokej miery solidarity.

"Na solidarite sa poistenci, ktorí nie sú v druhom pilieri, podieľajú celým svojím poistným odvodom, kým poistenci, ktorí sú aj v druhom pilieri, sa na tejto solidarite podieľajú poistným zníženým o 4,75 % v roku 2019," upozorňuje KOZ. Namiesto 18-percentného poistného tak sporitelia v tomto roku odvádzajú do prvého, priebežného piliera iba 13,25 %.

"Keďže odvod do druhého piliera sa od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu, od roku 2024 sa účastníci druhého piliera budú podieľať na financovaní solidarity uplatňovanej v prvom pilieri iba 12 %, kým poistenci, ktorí nie sú druhom pilieri sa podieľajú a budú podieľať na tejto solidarite celým svojím poistným vo výške 18 % z vymeriavacieho základu," uviedla KOZ.

Pozostalostné dôchodky

Ďalším inštitútom solidarity v prvom pilieri sú podľa odborárov pozostalostné dôchodky. "Účastníci druhého piliera sa na solidarite s pozostalými podieľajú v menšej miere ako prispievatelia, ktorí do druhého piliera nevstúpili," tvrdia.

Poistenci, ktorí vstúpili do sporivého piliera, sa podľa KOZ čiastočne vyhli povinnosti byť solidárni s vdovami, vdovcami a sirotami a s nízkopríjmovými skupinami.

"Príspevky, ktoré za nich Sociálna poisťovňa odvádza do druhého piliera, sa stávajú ich vlastníctvom a nie sú povinní z nich financovať solidárne opatrenia, ktoré sa vo vysokej miere uplatňujú v prvom pilieri. KOZ SR preto nepovažuje za správne navýšiť ich dôchodky z prvého piliera aj o sumu odvádzanú do rezervného fondu solidarity," dodávajú odborári.

Dôchodky by stúpli

Ľudia, ktorí si na dôchodok sporia alebo budú sporiť v druhom dôchodkovom pilieri, by mali dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie štátne dôchodky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorú do parlamentu predložila štvorica poslancov NR SR za stranu Most-Híd na čele s predsedom strany Bélom Bugárom.

Koaliční poslanci totiž navrhujú, aby sa dôchodky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, pre účasť v druhom pilieri krátili v menšej miere ako v súčasnosti. Dôchodky zo Sociálnej poisťovne sa pre účastníkov druhého piliera krátia z dôvodu, že časť ich penzijných odvodov smeruje na ich osobné účty v dôchodkových správcovských spoločnostiach.

"Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, je pri výpočte dôchodku ukrátený o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne," tvrdia poslanci za Most-Híd. Ak by parlament ich návrh novely schválil, dôchodok zo Sociálnej poisťovne by tak takémuto sporiteľovi stúpol o 13 eur mesačne.

Odvody do rezervného fondu solidarity

Pre nesprávne nastavený vzorec Sociálna poisťovňa podľa strany Most-Híd v súčasnosti sporiteľom priznáva nižšie dôchodky, ako by im mali patriť.

"Spôsobené je to tým, že pri výpočte dôchodku sa nezohľadňujú odvody do rezervného fondu solidarity, ktoré v praxi slúžili na vykrytie deficitu základného fondu starobného poistenia, teda predovšetkým na výplatu starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov," uviedli predkladatelia.

Napríklad v tomto roku sa dôchodok zo Sociálnej poisťovne pre sporiteľa v druhom pilieri kráti o pomer 4,75/18, teda o 26,39 %. Tento pomer je daný tým, že sadzba do druhého piliera v tomto roku predstavuje 4,75 % a celková sadzba na starobné poistenie je 18 %.

Penzie by boli vyššie

Ak sa podľa novely zákona od poslancov za Most-Híd v celkovej sadzbe zohľadní aj sadzba na poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 %, pomer krátenia by v tomto roku predstavoval 4,75/22,75.

Dôchodky zo štátneho, priebežného piliera by sa tak pre sporiteľov krátili už len o 20,88 % namiesto terajších 26,39 %. Znamenalo by to, že penzie sporiteľov v druhom pilieri, ktoré vypláca alebo bude vyplácať Sociálna poisťovňa, by boli vyššie.

"Tak ako pri výpočtoch valorizácie, odstránení skrivodlivosti v prípade starodôchodcov a tzv. federálnych dôchodcov, strana Most-Híd spravodlivosť aj v prípade sporiteľov v druhom pilieri považuje za prioritnú záležitosť," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa strany Most-Híd Klára Debnár. Ako dodala, podporu pre novelu bude strana hľadať predovšetkým u koaličných partnerov.

