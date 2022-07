Odborári a zamestnávatelia začali rokovať o minimálnej mzde na rok 2020

BRATISLAVA 19. mája (WebNoviny.sk) - Odborári a zamestnávatelia začali spoločné rokovania o výške minimálnej mzdy na budúci rok. "Rokovania medzi KOZ SR a zástupcami zamestnávateľov už prebiehajú," potvrdila pre agentúru SITA hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov SR Martina Nemethová.

Ako upozornila, podľa zákona o minimálnej mzde rokujú sociálni partneri do zákonom stanoveného termínu 15. júla. "O výsledku budeme informovať," uviedla. Odborári podľa nej trvajú na tom, aby sa najnižšie hrubé zárobky zvýšili zo súčasných 520 na 635 eur.

Odborná a nie politická debata

To, že prvé rokovania s odborármi už absolvovala Asociácia priemyselných zväzov, agentúre SITA potvrdila jej hovorkyňa Silvia Šeptáková. Sociálni partneri sa podľa nej zhodli na tom, že debata by sa mala niesť v odbornej, nie politickej rovine. "K samotnému priebehu rokovania a konkrétnej výške minimálnej mzdy sa zatiaľ nebudeme vyjadrovať," dodala.

"Napriek tomu, že niektorí poslanci alebo členovia vlády už dlhšie hovoria o razantnom navyšovaní minimálnej mzdy, čím narušujú sociálny dialóg medzi zamestnávateľmi a odborármi a fakticky oslabujú vyjednávaciu pozíciu zamestnávateľov, rokovania sa tentokrát uskutočnia," potvrdila pre agentúru SITA hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) Miriam Špániková.

Formálne rokovania k tejto téme sa podľa nej už uskutočňujú, je však podľa nej predčasné vyjadrovať sa k bližším detailom.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti dane

AZZZ upozorňuje na to, že Slovensko je na konci obdobia dobrých ekonomických výsledkov. "Bude možno neutrálne obdobie, ak nebude kríza a dnes nastavovať takýmto zásadným spôsobom výšku minimálnej mzdy je minimálne ekonomicky nezodpovedné," uviedla Špániková k výraznejšiemu zvýšeniu minimálnych zárobkov.

Zvyšovanie príjmov nízkopríjmových skupín by sa podľa zamestnávateľov malo riešiť cez zvýšenie nezdaniteľnej časti dane, jej naviazanie na rast minimálnej mzdy tak, aby práve nízkopríjmové skupiny neboli oveľa viac zdaňované každým zvýšením minimálnej mzdy.

Minimálna mzda je téma, ktorá by podľa AZZZ nemala byť politická, ale mala by vychádzať z reálnych ekonomických ako aj sociálnych ukazovateľov.

"Jej neodôvodnené a ničím nepodložené razantné navyšovanie v kombinácii s príplatkami na minimálnu mzdu nadviazanými môže mať naozaj veľmi negatívny dopad, a to aj na zamestnancov, o čom sa pokúsime presvedčiť argumentmi aj našich partnerov," upozorňuje Špániková.

Keďže rokovania sociálnych partnerov o výške minimálnej mzdy nekončia konsenzom, AZZZ chce na rokovaniach otvoriť aj tému zavedenia mechanizmu, na základe ktorého by sa minimálna mzda pravidelne zvyšovala na základe vopred stanovených ukazovateľov.

Tomáš hovorí o 600 eurách

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter v druhej polovici februára uviedol, že vývoj ekonomiky na Slovensku a reálna potreba zvyšovania miezd velí k tomu, aby sa v budúcom roku minimálna mzda na Slovensku rapídne zvýšila. Ku konkrétnej výške minimálnej mzdy sa však odmietol vyjadriť.

"Rešpektujem právo sociálnych partnerov, zamestnávateľov a zamestnancov, teda odborárov, ktorí zo zákona majú priestor do polky júla sa dohodnúť," povedal. Ak by sa podľa neho zamestnávatelia s odborármi dohodli na sume minimálnej mzdy na rok 2020, vláda to bude rešpektovať. Ak sa tak však nestane, návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na budúci rok predloží ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Poslanec NR SR za Smer Erik Tomáš v polovici februára avizoval, že sa minimálna mzda na Slovensku môže od začiatku budúceho roka zvýšiť na 600 eur. "Sme vo finálnej etape rokovaní, ktorých výsledkom má byť, že ponúkneme sociálnym partnerom, že minimálna mzda na budúci rok dosiahne úroveň 600 eur,“ povedal v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 480 eur na 520 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak stúpol na 2,989 eura zo súčasných 2,759 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti vlaňajšku išiel nahor o 27,17 eura na 430,35 eura.

