Od začiatku vojny odišlo z Ukrajiny do európskych krajín 650-tisíc mužov v odvodovom veku

24.11.2023 (SITA.sk) - Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie odišlo z Ukrajiny do európskych krajín celkovo 650-tisíc mužov v odvodovom veku.

Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na rakúsky bulvárny denník Exxpress a údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat.

Milióny Ukrajincov opustili vlasť

Ako uvádza Eurostat, v 27 členských štátoch EÚ, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a Nórsku sa nachádza 650-tisíc mužských ukrajinských utečencov v odvodovom veku.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov medzitým odhaduje, že od začiatku vojny opustilo Ukrajinu asi 6,3 milióna ľudí, väčšinou žien a detí.

Z analýzy údajov Eurostatu vyplýva, že v súčasnosti má v EÚ štatút oficiálnej dočasnej ochrany 4,2 milióna ľudí, z toho 18,3 %, čiže 768-tisíc z nich sú muži vo veku 18 až 64 rokov.

Exxpress zároveň získal údaje špeciálne pre vekovú skupinu 18 až 60-ročných.

Kategórie nerozlišujú

„Bulvárny denník a štatistiky však neuvádzajú počet mužov, ktorí odišli legálne ako otcovia troch detí, osoby so zdravotným postihnutím II. kategórie alebo iné kategórie jednotlivcov na to oprávnených. Okrem toho osobitne neuvádzajú mužov, ktorí by mohli pricestovali do EÚ z území okupovaných Ruskom,“ poznamenali novinári.

Nemecké ministerstvo vnútra informovalo, že od 24. februára 2022 prišlo do Nemecka presne 221 571 ukrajinských mužov vo veku 18 až 60 rokov. Celkovo je ich tam dodnes 189 484, poznamenal bulvárny denník.

Tieto čísla sa týkajú iba tých, ktorí sú oficiálne zaregistrovaní. Nemecké ministerstvo vnútra sa domnieva, že ďalších 100-tisíc nie je registrovaných a zdržiavajú sa v krajine nelegálne.

Úplatkárov chcú súdiť

Podobná situácia je aj v Rakúsku, kde údajne cestovalo najmenej 14-tisíc ukrajinských mužov s falošnými dokladmi alebo využívajúcimi „služby“ pašerákov.

V auguste ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poznamenal, že tisíce ľudí vycestovali do zahraničia vďaka úplatkom a pochybným rozhodnutiam lekárov vojenskej správy a že úplatkári budú postavení pred súd.

