Od začiatku vojny na Ukrajine už zahynulo dvadsaťtisíc ruských vojakov, tvrdí Kyjev

15.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina v piatok uviedla, že od začiatku ruskej invázie už zabili 20-tisíc ruských vojakov. Kyjev dodal, že celkovo zničil 163 ruských lietadiel, 144 vrtuľníkov a 756 tankov.

Ruská armáda podľa Ukrajiny stratila aj 8 lodí, 66 protileteckých systémov, 366 delostreleckých systémov, 1 443 automobilov a 1 976 obrnených transportérov.

Informuje o tom portál news.sky.com, ktorý však dodáva, že tvrdenie ukrajinskej strany nedokáže nezávisle overiť.

Slováci vnímajú mnohé aspekty vojny na Ukrajine rozpačito, vyjadrili sa aj k prezidentovi Zelenskému

Prieskum agentúry Focus pre organizáciu Globsec ukázal, že Slováci vnímajú mnohé aspekty vojny na Ukrajine rozpačito. Napríklad ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského vníma pozitívne 54 percent opýtaných a negatívne ho vníma 44 percent.

„Rozpačitosť v odpovediach je často spôsobená túžbou ľudí na Slovensku pre spravodlivosti, ale zároveň sa majú tendenciu uchýliť k možnosti, ktorá je najmenej konfrontačná a nastolila by rýchlo mier," povedala analytička Globsecu Katarína Klingová.





Ukrajinský odpor proti ruskej invázii vedený prezidentom Zelenským je oprávnený a Rusko nemá právo požadovať ani Krym, ani iné oblasti, ani neutralitu podľa 67 percent opýtaných. Zároveň však 47 percent respondentov uviedlo, že prezident Zelenskyj by mal súhlasiť so všetkými ruskými podmienkami, a tým zabrániť krviprelievaniu.

Prieskum uskutočnili prostredníctvom telefonických rozhovorov od 18. do 23. marca 2022. Tlačovú správu poskytol PR Manager organizácie Globsec Adam Sipos.

Slovensko rokuje s Ukrajinou o predaji húfnic Zuzana a slovenské nebo by mohli chrániť Američania

Slovensko rokuje s Ukrajinou o možnej dodávke samohybných húfnic Zuzana. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Oprava poškodenej techniky

Doplnil, že v tomto prípade by nemalo ísť o darovanie, ale o predaj. Či pôjde o verziu Zuzana 2000 alebo Zuzana 2 je podľa neho otázkou debaty.





„A hovoríme tiež o možnosti, aby poškodené ukrajinské bojové vozidlá a tanky T-72 alebo T-55 prišli na naše územie a v našich vojenských opravárenských podnikoch by sme ich opravovali a vracali naspäť na Ukrajinu,“ vysvetlil minister.

Ochrana slovenského neba

Pokiaľ ide o dosluhujúce stíhačky MiG-29, podľa Naďa bude čoskoro problém „udržať ich vo vzduchu“, keďže zo Slovenska odchádzajú ruskí mechanici, ktorí ich majú udržiavať. „Zdá sa, že ruská strana si začína neplniť svoje zmluvné vzťahy,“ skonštatoval minister s tým, že čím skôr sa MiGy rozhodneme uzemniť, tým lepšie.





Ochranu vzdušného priestoru by podľa ministra v prípade vyradenia MiGov až do dodania amerických stíhačiek F-16 v roku 2024 mohli zabezpečiť napríklad Američania zo základní v Poľsku. „Tých možností je viacero, každopádne to nechám na vojakov – tých našich alebo aliančných (vojakov NATO, pozn. SITA) z hľadiska plánovania,“ dodal minister obrany.

Mikulec nevylúčil poslanie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu, opozíciu skritizoval za šialenstvo okolo S-300

Slovensko by podľa názoru ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) mohlo Ukrajine poslať aj naše stíhačky MiG-29. Ako však povedal v diskusnej relácii V politike televízie TA3, táto možnosť podľa neho zatiaľ nie je „v hre“. „Podľa môjho názoru tu už dávno nemali byť,“ povedal minister na margo stíhačiek ruskej výroby.

Darovanie systému S-300

Pokiaľ ide o darovanie systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine, podľa ministra to nebolo ľahké rozhodnutie.





„Tie názory boli rôzne, ale je veľmi dôležité, že nakoniec to rozhodnutie bolo konsenzuálne,“ uviedol Mikulec s tým, že niektorí členovia vlády mali v tejto súvislosti otázky, ktoré museli byť zodpovedané.

„Aj preto si myslím, že to rozhodnutie v konečnom dôsledku bolo veľmi zodpovedné,“ skonštatoval minister vnútra.

Patriot je oveľa efektívnejší

Mikulec v tejto súvislosti označil za klamstvo tvrdenie opozície, že za S-300 nemáme na Slovensku náhradu.





Zároveň uviedol, že systém by budúci rok tak či tak musel byť vyradený, pretože Slovensko nemá zabezpečenú dodávku náhradných dielov ani servis systému.





„Patriot, ako systém protivzdušnej obrany je oveľa efektívnejší ako S-300, už len tým že dokáže sledovať viac cieľov. Dokonca má viac ako dvojnásobný dosah,“ dodal Mikulec.





