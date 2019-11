Od roku 2016 cena elektriny stúpla v podstate dvojnásobne a slovenské domácnosti čaká ďalšie zdražovanie

BRATISLAVA 29. októbra (WebNoviny.sk) – Najväčší dodávatelia energií odhadujú, že ceny elektriny pre slovenské domácnosti vzrastú.

Kým podľa spoločnosti Východoslovenská energetika domácnostiam zdražie elektrina zhruba o 10 %, firma ZSE Energia odhaduje rast cien od 7 do 9 %.

„Aká bude konečná cena za elektrinu, to vám v tejto chvíli ešte neviem povedať.

Cena komodity tvorí približne 30 % na celkovej cene a je to v podstate jediná transparentná položka, nakoľko striktne vychádza z vývoja trhových cien. Do výpočtu ceny vstupujú ďalšie zložky, ako napríklad distribučné tarify, odvod do jadrového fondu, tarifa za prevádzkovanie systému (podpora OZE a baní na Hornej Nitre). Ja pri celkovej cene odhadujem nárast od 7 do 9 percent,“ povedal v rozhovore pre portál predseda predstavenstva ZSE Energia Juraj Krajcár.

Nové a viacročné kontrakty

S nárastom cien komodity musia podľa neho počítať aj veľkí priemyselní odberatelia, ktorí budú uzatvárať s dodávateľmi nové zmluvy. „Ceny komodity sa v tejto skupine zákazníkov budú prispôsobovať trhovým podmienkam, to jest v budúcom roku naisto porastú. V prípade, ak mal zákazník dlhšie obdobie (2 až 3 roky) fixovanú cenu elektriny alebo plynu, je možné, že ho aktuálne ponuky dodávateľov prekvapia. Od roku 2016 cena elektriny stúpla v podstate dvojnásobne a plynu o niečo menej,“ dodal Krajcár.

Šéf západoslovenkých energetikov z dôvodu vysokej volatility cien a neistoty vývoja cien emisných povoleniek stále odporúča veľkým odberateľom pre možnosť dlhodobejšieho plánovania nákladov i v tomto čase uzatvárať viacročné kontrakty.





Spoločnosť ZSE podľa Krajcára mení, respektíve uzatvára nové zmluvy s odberateľmi vtedy, ak platnosť pôvodnej zmluvy končí, alebo ak počas platnosti odberateľ prejaví vôľu uzatvoriť nový kontrakt. „Nemeníme a nevypovedáme jednostranne zmluvy ani v prípade, ak podľa súčasných trhových parametrov nie sú už pre našu spoločnosť najvýhodnejšie,“ zdôraznil Krajcár.

Vyčistenie trhu s dodávkami energií

Na trhu sa podľa neho v poslednej dobe objavili aktivity zo strany jednotlivých konkurentov, ktorí časť svojich zmlúv so zákazníkmi kvôli ich aktuálnej nevýhodnosti vypovedali.





„Obchodník sa do takejto situácie môže dostať v prípade, ak pri nákupe komodít príliš riskoval, prípadne ho odkladal na neskôr, kedy rastúce ceny už neumožnili dosiahnuť pozitívnu ekonomiku z takto uzatvorených zmlúv. Pravdepodobnosť toho, že sa veľký dodávateľ dostane do podobnej situácie, je vzhľadom na väčší počet zákazníkov, väčšie možnosti pri nákupe na burze a striktné pravidlá riadenia rizika výrazne nižšia,“ doplnil.





Západoslovenskí energetici očakávajú, že súčasný stav na svetových trhoch s komoditami prispeje k “vyčisteniu“ trhu s dodávkami energií na Slovensku.





„Zažili sme šesťročné obdobie poklesu cien komodít. To nahrávalo špekulatívnemu a mnohokrát nezodpovednému správaniu sa niektorých dodávateľov, ktorí bez akéhokoľvek risk manažmentu odkladali nákupy komodít na posledné možné obdobie. V tomto prípade boli schopní ekonomicky ustáť situáciu na trhu. Za posledné dva roky sa trh fundamentálne zmenil a zodpovedný prístup pri rozkladaní rizika do viacerých období sa z dlhodobého hľadiska vypláca. Tí dodávatelia, ktorí si neboli schopní nastaviť základné rizikové pravidlá, pravdepodobne svoje pôsobenie skončia,“ uzavrel Krajcár.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !