Od Nového roka bude možné vysielať politickú reklamu aj počas kampane volieb do územnej samosprávy

27.12.2020 (Webnoviny.sk) - Politickú reklamu bude možné od 1. januára 2021 vysielať aj počas kampane volieb do orgánov územnej samosprávy. Začiatkom roka totiž nadobúda účinnosť novela zákona o volebnej kampani, ktorú poslanci Národnej rady SR (NR SR) schválili 22. septembra.

Politická reklama sa tak bude vysielať na rovnakých, respektíve podobných princípoch, ako je to v súčasnosti umožnené v prípade volieb do NR SR, Európskeho parlamentu či pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky. Do zákona bola rovnako doplnená chýbajúca právna úprava zaraďovania diskusných relácií do vysielania.

Obmedzená možnosť

„Na rozdiel od parlamentných volieb, volieb prezidenta či volieb do Európskeho parlamentu, ktoré majú celoštátny rozmer a pri ktorých má aj politická reklama celoštátny dosah, rozmer volieb do orgánov územnej samosprávy je obmedzený na územie danej územnej jednotky,“ odôvodňovala novelu zákona skupina koaličných poslancov.

Voliči, najmä v menších obciach a mestách, mali podľa nich obmedzenú možnosť dozvedieť sa niečo viac o kandidátoch na primátorov a starostov, respektíve na poslancov a sú „odkázaní takmer výlučne na tlačené propagačné materiály a na predvolebné podujatia".

Lokálne médiá

Regionálne a lokálne médiá doteraz nemohli vysielať politickú reklamu, ktorá je spravidla zhrnutím volebných programov a zámerov jednotlivých kandidátov.

Televízie zasa mohli vysielať diskusné programy, „avšak pri týchto typoch relácií určuje tému moderátor, a teda kandidáti sa nemôžu vyjadrovať k témam, ktoré považujú za dôležité oni a nie moderátor“.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

