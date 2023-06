Od marca budúceho roka by sa malo zjednodušiť prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím

14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Od polovice marca budúceho roka by sa mal zjednodušiť proces prepustenia zamestnanca so zdravotným postihnutím. Kým v súčasnosti má úrad práce a sociálnych vecí lehotu 30 až 90 dní na to, aby odsúhlasil výpoveď zamestnanca so zdravotným postihnutím, po novom by mal mať úrad práce na tento úkon len sedemdňovú lehotu.

Na tlačovej besede to uviedol poslanec za hnutie OĽaNO Dominik Drdul. Toto opatrenie má byť súčasťou návrhu novely Zákonníka práce, ktorý poslanci za hnutie OĽaNO predložia na novembrovú schôdzu parlamentu.

„V súčasnosti môže trvať prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím až pol roka," upozornil Drdul. Podľa neho ide o neprimeraný zásah štátu do pracovnoprávnych vzťahov. Súčasná právna úprava podľa poslanca za hnutie OĽaNO nechráni zdravotne postihnutých pred výpoveďou, ale, naopak, "chráni" ich pred pracovným pomerom.

Ak totiž zamestnávateľ podľa Drdula vie, že zamestnanca so zdravotným postihnutím bude vedieť ťažko prepustiť, tak ho do práce radšej ani neprijme. Upozornil na to, že ak úrad práce po novom do siedmich dní nezaujme stanovisko k výpovedi, bude sa to považovať za súhlas s výpoveďou pre zdravotne postihnutého zamestnanca.

Nová právna úprava by sa mala vzťahovať len na tie pracovné pomery, ktoré vzniknú po 15. marci budúceho roka. Ľahšie prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím sa tak nebude dať využiť pri existujúcich pracovných pomeroch. Podľa Drdula sa touto zmenou zvýši konkurencieschopnosť ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce.

Pátranie vo vodách Atlantiku. Zmizla ponorka, aj s turistami smerovala k Titanicu

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

Súkromná spoločnosť OceanGate Expeditions, ktorá organizuje hlbokomorské expedície, vo vyhlásení potvrdila, že vlastní stratenú ponorku a na palube boli ľudia.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Expedícia k Titanicu Spoločnosť si za expedíciu k Titanicu pýta 250-tisíc dolárov na osobu. Ponorka je päťmiestna a podľa spoločnosti zvyčajne jazdí s pilotom, obsahovým expertom a troma platiacimi hosťami. Úplný ponor k vraku, vrátane zostupu a výstupu, údajne trvá celkovo osem hodín.

(1 EUR = 1,0922 USD)