Od januára sa zvyšuje minimálna mzda na 623 eur, stúpnu aj príplatky pre zamestnancov

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 580 eur na 623 eur. Najnižšie hrubé zárobky tak dosiahnu 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok.

Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,580 eura zo súčasných 3,333 eura. Vyplýva to z novely zákona o minimálnej mzde, ktorú v utorok schválil parlament. Za novelu zákona hlasovalo 85 poslancov, 47 poslancov bolo proti a jeden zákonodarca sa hlasovania zdržal.

Zmena ustanovenia

Novelou zákona sa mení ustanovenie o tom, že minimálna mzda od roku 2021 dosahuje 60 percent priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Toto ustanovenie do zákona od roku 2021 presadili v parlamente v októbri minulého roka poslanci za stranu Smer -SD. Ak by vláda súčasné znenie zákona o minimálnej mzde ponechala v platnosti, najnižšie hrubé zárobky by od januára budúceho roka stúpli na 656 eur.

Podľa schválenej novely podiel minimálnej mzdy na priemernej hrubej mzde na Slovensku však od roku 2021 klesne na 57 percent.

Systém šiestich úrovní

Kým v súčasnosti sa zvyšných päť úrovní minimálnej mzdy určuje ako násobok novej základnej sumy minimálnej mzdy, po novom sa druhá až šiesta úroveň minimálnych zárobkov zvýši jednotne o 43 eur.

Napríklad pri šiestom, najvyššom stupni náročnosti práce, minimálny mzdový nárok v súčasnosti dosahuje dvojnásobok minimálnej mzdy, teda 1 160 eur.

Po novom sa tento minimálny mzdový nárok od januára zvýši o 43 eur na 1 203 eur. Ak by sa naďalej uplatňoval súčasný systém, najnižší mzdový nárok pri šiestom stupni náročnosti práce by vzrástol o 86 eur na 1 246 eur.

Príplatky pre zamestnancov

Novelou zákona sa tiež vzhľadom na rast minimálnej mzdy zvyšujú príplatky pre zamestnancov za pracovnú pohotovosť, za prácu v sobotu, v nedeľu a za prácu v noci.





Všetky tieto príplatky sa však stanovujú pevnou sumou, čím sa odpájajú od hodinovej minimálnej mzdy. Napríklad základný príplatok za hodinu práce v sobotu už nebude stanovený ako polovica minimálnej hodinovej mzdy, ale sa určí na sumu 1,79 eura. Oproti tomuto roku pôjde o nárast o 12 centov.





Základný príplatok za prácu v nedeľu už tiež nebude vyjadrený ako 100 percent minimálnej hodinovej mzdy, ale stanoví sa na sumu 3,58 eura. V porovnaní s týmto rokom stúpne o 25 centov. Základné mzdové zvýhodnenie za hodinu nočnej práce od začiatku budúceho roka dosiahne 1,43 eura, čo bude nárast o 10 centov.

