Od 15. júna v školách so zmenami, zrušilo sa meranie teploty aj ďalšie obmedzenia prijaté pre Covid-19

Rodičia už nemusia do materských škôl nosiť prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. V platnosti však naďalej ostalo čestné prehlásenie o tom, že dieťa neprišlo do priameho kontaktu s osobou chorou na Covid-19. Stredoškoláci a žiaci druhého stupňa základných škôl si budú musieť ešte týždeň na svoj návrat do škôl počkať, ten bol stanovený na 22. júna.