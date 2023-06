Očkovať v rómskych osadách by sa malo podľa Polláka vakcínou Johnson & Johnson, záujem je aj o Sputnik

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Očkovanie v rómskych osadách by sa podľa poslanca Petra Polláka ml. (OĽaNO) malo vykonávať prostredníctvom vakcíny Johnson & Johnson. Ako v stredu uviedol na tlačovej besede, z konzultácií s rezortom zdravotníctva totiž vyplynulo, že táto vakcína bude najlepšou voľbou, keďže ju stačí aplikovať jednorazovou dávkou.

Podľa poslanca hnutia Jána Heráka situácia v očkovaní Rómov momentálne nie je zlá, ale ani postačujúca. V marginalizovaných komunitách podľa neho totiž existuje aj strach z očkovania. Z tohto dôvodu chce Rómov a iných príslušníkov marginalizovaných komunít povzbudiť a vyzvať, aby sa nebáli.

„Sú vytvorené mobilné očkovacie jednotky, ktoré sú ochotné ísť priamo do rómskych osád," povedal Herák s tým, že očkovanie je prostriedok, aby sa Rómovia aj iní občania „dostali k slobode".

Pomáhať pri organizovaní očkovania by podľa Heráka mohli samosprávy ako aj sociálni pracovníci. „Verím, že nikto ich neodmietne a pomôže ich naviesť k očkovaniu," dodal.

