Očkovanie na Slovensku viazne. Aspoň vakcína funguje, aj keď poriadne bolí, hovoria zdravotníci

Počet zaočkovaných Slovákov tento týždeň prekročil hranicu 115-tisíc. Mohlo to byť aj viac, no viaceré nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) deklarujú problém s dostupnosťou vakcín.

Miroslav Valaštík, riaditeľ Kancelárie ANS, upozornil, že aj keď nemocnice majú pripravený zdravotnícky personál a vybudované vakcinačné centrá s kapacitou zaočkovať stovky ľudí denne, stále nemajú od Ministerstva zdravotníctva SR dodané prisľúbené vakcíny.

„Vnímame to ako veľký problém nielen z pohľadu neskoršieho zaočkovania celej populácie a tým pádom väčšieho zdravotného rizika a záťaže na nemocnice, ale aj z pohľadu tisícok ľudí, ktorí boli objednaní na očkovanie,“ povedal Valaštík.

Problémy na všetkých frontoch

Rezort zdravotníctva opakovane avizoval, že ďalšie dodávky vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech budú meškať, čo je však problémom celej Európy. Ministerstvo však v rámci Národnej očkovacej stratégie čelí aj ďalším ťažkostiam.

Po otvorení registrácie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre ľudí starších ako 75 rokov bolo ich call centrum opäť preťažené. Nápor na linky vzrástol až na 500 hovorov v jednej sekunde, ako informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Ak sa seniori aj dovolali, zrejme im to veľmi nepomohlo. Väčšina nemocníc má totiž všetky termíny obsadené.





Eliášová zároveň počas štvrtka oznámila, že niektoré očkovacie miesta budú od februára zatvorené. Dôvodom sú napríklad naplnené kapacity v súvislosti s vakcínou či personálom alebo že sa očkuje druhá dávka už zaočkovaných.

Prvé úmrtie

Vysoký záujem o očkovanie na Slovensku zdá sa nepokazili ani správy o prvom pacientovi, ktorý po podaní vakcíny zomrel. Išlo o pacienta vo vyššom veku (79) s viacerými chronickými ochoreniami, a práve tie pitva určila ako hlavnú príčinu úmrtia.





„Štátnemu ústavu bolo nahlásené aj prvé úmrtie. Ide o prípad podobný tým, ktoré poznáme z Nórska, Nemecka či iných európskych krajín,“ oznámil hovorkyňa Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková.

ŠÚKL zatiaľ eviduje viac ako 350 hlásení na podozrenia na nežiaduce účinky po vakcíne Comirnaty, pričom najčastejšie ide o bolestivosť v mieste vpichu a bolesť ramena či končatiny, do ktorej bola podaná vakcína. Nevyrovná sa však bolesti po očkovaní vakcínou Moderna.

Boľavá ruka

V uplynulých dňoch sa na v zahraničných médiách objavili fotografie ľudí, ktorí majú po očkovaní vakcínou Moderna na rukách naozaj bolestivo vyzerajúce podliatiny. Napriek tomu sa väčšina sveta, ako aj slovenskí lekári, tešia z účinnosti vakcíny.





Dobré správy priniesol napríklad Milan Kulkovský, primár z Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici, ktorý ešte v decembri 2020 ochorenie COVID-19 prekonal. Jeho manželka sa od neho však nenakazila.





„Keďže sme zdravotníci, obaja sme sa dali zaočkovať. 14 dní po očkovaní sme si doma urobili protilátkový rýchlotest z krvi. Mne vyšli pozitívne, manželka ich mala naďalej negatívne,“ píše na sociálnej sieti Kulkovský.

Vakcína funguje

Lekár ďalej píše, že podľa pôvodného plánu mali dostať koncom tohto týždňa druhú dávku, no „posunulo sa to o týždeň“. Napriek tomu Kulkovský manželke opäť spravil protilátkový rýchlotest, ktorý už ale vyšiel pozitívny.





Znamená to, že už po prvej dávke a po 19. dňoch od podania prvej dávky vakcíny sa človeku vytvoria protilátky proti vírusu SARS-CoV-2. „Očkovanie funguje. Keď teda budete na rade, neváhajte,“ vyzýva Kulkovský.





Pod jeho príspevkom sa minimálne štyria ďalší zdravotníci ozvali s tým, že aj oni mali pozitívny test na protilátky: Katarína Petrincová po 21 dňoch, Ivana Markušová po 14, Patrícia Petrášová Mihalíková po 23 a Silvia Magyarová po 13 dňoch.

Morálka zdravotníkov

Marika Papinčáková, ktorá pracuje v Nemocnici s poliklinikou Andreja Leňa v Humennom zase skonštatovala, že očkovanie pozitívnym spôsobom vplýva aj na pracovnú morálku zdravotníkov.





„Ja osobne chodím teraz, necelé tri týždne po prvej dávke, do práce s omnoho lepším pocitom ako predtým, respektíve s menšími obavami o seba a blízkych, a to napriek tomu, že namiesto pediatrie som teraz začala chodiť do ´kovidišťa´,“ napísala Papinčáková.





Po týchto správach sa zdá, že účinnosť vakcíny Comirnaty od spoločností Pfizer a BioNTech je naozaj taká vysoká, ako výrobca avizoval. Kulkovský však upozorňuje, že napriek tomu treba byť opatrní, nakoľko „minimálne prvé dva týždne po prvej dávke ešte nie ste chránení“.

Kto by sa proti COVID-19 nemal očkovať? Lekárka vysvetlila, čo môže vakcína Comirnaty spôsobiť



Najčastejšie otázky o očkovaní proti COVID-19. Kedy na mňa príde rad a môžem vakcíny kombinovať?



Všetko o vakcínach proti COVID-19. Ktorá je najúčinnejšia a aké sú ich nežiaduce účinky?



Koronavírus bude hýbať svetom aj v novom roku, sociológ však očakáva postupnú stabilizáciu



Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Počasie predpoveď na Štvrtok 22. Júna 2023 polooblačno až oblačno, postupne miestami, najmä vo východnej polovici, prehánky alebo búrky

Dnes bude polooblačno až oblačno, zrána aj menej oblačnosti. Postupne miestami, najmä vo východnej polovici, prehánky alebo búrky ojedinele aj intenzívne a s krúpami.

Najvyššia denná teplota 27°C až 31°C, na západe a na juhu stredného a východného Slovenska miestami 32°C do 34 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 19 °C.

Slabý premenlivý, na juhozápade prevažne južný vietor do 5 m/s (20 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.





Predpokladané množstvo zrážok:do 10 mm, pri búrkach ojedinele až do 40 mm





Odporúčame:

Počasie na 10 dní













Trvanie ročných období sa bude postupne meniť. Ktoré z nich bude najdlhšie?







Počasie pranostiky Jún

Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní.

V júni sa jačmeň vyťahuje z gatí.

V júni mnoho rýb, málo zrna.

Aký jún, taký december.

Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí.

Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.

Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď začneme kosiť.

Jún mokrý a studený činí najviac rok chudobný.

Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami.

Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva.

Daždivý jún celé leto pokazí.

Jún mokrý a teplý neurobí gazdu biednym.

Ak je jún suchý, nebude sud hluchý.

Suchý jún plní sudy vínom.





Počasie: V súčasnosti extrémne zrážky postihujú najmä sever a východ Slovenska. Tieto okresy potrápia extrémne zrážky







Je tohtoročná daždivá jar dobrým znamením?

Na Slovensku je tohtoročná jar daždivejšia, ako sme boli za posledné roky zvyknutí. Avšak ochladenie, častý dážď a vo vyšších polohách aj snehové zrážky, sú typické znaky pre jarné obdobie na našom území.





V takmer celej Európe je zvýšená zrážková činnosť v tomto období bežná.





Rusko, Ukrajina, či Bielorusko, môžu mať v tomto období väčšie sucho, ako ostatné časti Európy. Dôvodom môže byť aj globálne otepľovanie.

Je dobré, že viac prší?

Zvýšené zrážky zabezpečia naplnenie vodných nádrží, zvýšenie hladiny podzemnej vody a zmiernenie sucha. Avšak dôsledky zrážok závisia od konkrétnej situácie a miesta.





Je dôležité rozlišovať medzi zvýšenými zrážkami a extrémnymi záplavami. Zvýšené zrážky predstavujú nadpriemerné množstvo zrážok v danom časovom období. Môže ísť o vyššie množstvo zrážok, snehu alebo iných typov zrážok v porovnaní s bežnými očakávaniami pre danú oblasť a sezónu. Tieto zrážky môžu spôsobiť, že rieky a potoky sa priblížia k svojim hraniciam.





Extrémne záplavy sú spúšťané s mimoriadnymi podmienkami, ako sú silné a intenzívne zrážky, ktoré v krátkom čase vylievajú vodné toky. Záplavy môžu mať vážne následky pre ľudí a infraštruktúru. Hlavným rozdielom medzi zvýšenými zrážkami a extrémnymi záplavami je rýchlosť a intenzita nárastu hladiny riek a tokov. Zvýšené zrážky môžu postupne zvyšovať hladinu riek, avšak záplavy môžu mať náhly a dramatický vplyv na rýchlosť a objem vody.





Okrem zrážok je dôležité aj efektívne využívanie vody, riadenie vodných zdrojov a udržateľné praktiky v odvetviach, ako je poľnohospodárstvo, priemysel a domácnosti. Aj v prípade dostatku zrážok je dôležité mať účinné systémy zhromažďovania, skladovania a distribúcie vody, aby sa zabezpečilo udržateľné hospodárenie. Riadenie vodných zdrojov je komplexný problém, ktorý si vyžaduje vyvážený prístup a spotrebu miestnych podmienok.





Približne 2 miliardy ľudí na svete nemá prístup k pitnej vode

Podľa údajov Organizácie Spojených národov z roku 2021, približne 2 miliardy ľudí na svete nemajú prístup k pitnej vode. Ide najmä o krajiny tretieho sveta, rozvojové krajiny a tie, ktoré sa nachádzajú v konflikte a chudobné komunity. Nedostatočný prístup k pitnej vode má vážny vplyv na zdravie a život ľudí.





Ak má zvýšený počet zrážok pomôcť, je dôležité správne nastaviť a riadiť vodné systémy, ktoré dokážu zabezpečiť dostatok pitnej vody, či udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi.





Pravidelné a primerané zrážky môžu zabezpečiť dostatok vody v rezervoároch a podzemných vodných zdrojoch, čo je dôležité pre zásobovanie mesta pitnou vodou. Ak je voda zhromažďovaná a spracovaná, môže sa využiť na zavlažovanie poľnohospodárskych plôch a na výrobu energie.





Na druhú stranu príliš veľké množstvo zrážkovej činnosti môže spôsobiť poškodenie a narušenie infraštruktúry, ak nie sú dostatočne dimenzované a prispôsobené vodné systémy. Preto je veľmi dôležitý základný náter infraštruktúry, celkovej kanalizácie a ochrany proti povodniam, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky veľkého množstva zrážok.

Odporúčame:

Počasie na 10 dní













Čo na to SHMÚ?

Vedecko-technický pracovník pre meteorológiu a klimatológiu Pavel Faško zo SHMÚ uviedol, že v aktuálnom charaktere počasia na Slovensku je vlhko a chladno. Striedanie chladnejších a teplejších období je v druhej polovici jari u nás štandardné, pričom aj prejavy pôsobenia tlakových níží smerujúcich k nám z Talianska a z oblasti Jadranského mora môžu byť súčasťou jarného charakteru počasia na našom území.





Ale v roku 2023 trvá chladné počasie už od konca marca a to nie je štandardné. Aj tlakových níží postupujúcich z centrálneho Stredomoria cez Taliansko a Jadranskú oblasť smerom na sever bolo zaznamenaných od apríla do súčasnosti niekoľko, a to tiež nie je až také obvyklé. Dôsledkom sú výrazne nadnormálne atmosférické zrážky, predovšetkým na krajnom juhozápade a západe Slovenska.





Ako ďalej Faško uviedol, nie je vhodná príležitosť na podporu hladín podzemnej vody, ale posledné dažde už spôsobili povodňové stavy na viacerých vodných tokoch.





Kombinácia chladného a daždivého počasia nepraje teplomilným rastlinách, ako sú paradajky a papriky, ale niektorým iným poľnohospodárskym plodinách to nevadí. Pripomenúť treba aj to, že chladnejších a daždivejších májov je v posledných rokoch viac, napríklad podobne ako v roku 2023 to bolo aj v roku 2019.

Trvanie ročných období sa bude postupne meniť. Ktoré z nich bude najdlhšie?







Počasie: V súčasnosti extrémne zrážky postihujú najmä sever a východ Slovenska. Tieto okresy potrápia extrémne zrážky