Očkovanie detí proti COVID-19: Kde sa nevedia dohodnúť rodičia, rozhoduje súd

Otázke, či dať zaočkovať svoje dieťa proti COVID-19, sa zjavne rodičia na Slovensku nevyhnú. Nielen v súvislosti s očakávanou treťou vlnou pandémie, ktorá by mala prísť na jeseň, ale aj s obmedzeniami, ktoré štát zaviedol a ešte môže zaviesť.

Ochorenie COVID-19 má u detí síce zvyčajne ľahký priebeh, ale ako upozornil aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Kamil Száz, hrozí im takzvaný postcovidový syndróm, ktorý si v niektorých prípadoch vyžaduje aj hospitalizáciu.

Deti tiež môžu byť vektorovými prenášačmi vírusu a preniesť ochorenie na rodinu či dospelých vo svojom okolí, napríklad učiteľov. Odborníci preto vyzývajú rodičov, aby vakcináciu zvážili.





Na Slovensku sa umožnilo očkovanie detí od 12 rokov, mnoho ľudí má však s touto vekovou hranicou problém. Májový prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza ukázal že 50 percent opýtaných zo vzorky 1 008 respondentov nesúhlasí, aby boli očkované deti mladšie ako 16 rokov.

„Takmer dospelých“ zákon nepozná

Keďže je očkovanie dobrovoľné, majú na takýto postoj, samozrejme, právo. Podobne ako na voľbu, či svoje deti dajú alebo nedajú zaočkovať. Súhlas samotného dieťaťa sa nevyžaduje. Ani vtedy, ak už hovoríme o takmer dospelom človeku, ktorý má napríklad 17 rokov.





„Za maloleté sa dieťa považuje od narodenia do dosiahnutia plnoletosti, ktorá sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku života,“ vysvetľuje Petronela Rybová, ktorá sa v advokátksej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS venuje rodinnému právu.

V oblasti zdravotnej starostlivosti sa tak nerobia rozdiely medzi deťmi, ktoré majú 12 alebo 17 rokov. Vždy potrebujú na očkovanie súhlas zákonného zástupcu, najčastejšie mamy alebo otca. „Bez neho očkovanie nemôže byť vykonané,“ hovorí Rybová.





Výnimkou sú mladí ľudia, ktorí sú starší ako 16 rokov a na základe súhlasu súdu uzavreli manželstvo a dovŕšili tak plnoletosť. Ostatní tínedžeri, ktorých rodičia nesúhlasia s očkovaním, musia počkať, kým nebudú mať 18 rokov.

Na očkovanie s jedným rodičom

Súhlas s očkovaním dieťaťa jeho zákonný zástupca musí deklarovať svojím podpisom na úradnom tlačive. Vytlačiť a vyplniť si ho môže vopred doma, no podpísať ho musí na mieste očkovania. Tam k nemu totiž dostane aj poučenie.





„V prípade, že by informovaný súhlas podpísal zákonný zástupca dieťaťa doma, poskytol by ho bez poučenia, čím by prišlo k porušeniu postupnosti určenej zákonom o zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje Rybová.





Na očkovanie nemusia deti sprevádzať obaja rodičia, stačí totiž podpis iba jedného z nich. Platí to aj vtedy, ak sú rodičia rozvedení. Podľa Rybovej totiž rozvod nemá žiaden vplyv na ich rodičovské práva a povinnosti.

Pri spore rodičov rozhoduje súd

Problém by však mohol nastať, ak by sa rodičia nevedeli na očkovaní dohodnúť. V takom prípade by sa jeden z nich mohol obrátiť na súd, v obvode ktorého má jeho dieťa v čase začatia konania bydlisko.





Súd rozhoduje za rodičov v prípade, ak nevedia nájsť zhodu v podstatných veciach, medzi ktoré patrí aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vrátane očkovania.





Skúma, či takéto konanie je alebo nie je v záujme dieťaťa. Rozhodnutie súdu, ktoré by očkovanie odobrilo, následne nahrádza súhlas druhého rodiča, ktorý mal pôvodne s očkovaním problém.

