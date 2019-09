Ochráňte svoje vzťahy, peniaze a reputáciu

BRATISLAVA 18. decembra 2018 (WBN/PR) - V jednom sa asi zhodneme. Určite by ste nenechali svoj dom otvorený alebo by ste nenechali svoje kľúče od auta alebo mobil len tak povaľovať sa vonku bez dozoru. V offline svete si na svoje veci dávate pozor a beriete to ako samozrejmosť. Ale čo váš online život? V našom kyber-bezpečnostnom seriáli sme sa už venovali online hrozbám, ktoré na nás číhajú prakticky všade.

Už vieme, čo je to malvér a sme tiež poučení o tom, ako môže byť e-mail alebo smart zariadenie, ktoré denne používame, zdrojom nebezpečenstva. Ale ako sa môžeme brániť proti týmto ľstivým útokom?

Do akej miery môžu takéto útoky ovplyvniť naše osobné životy? Viete akú hodnotu majú vaše dáta pre kyberzločincov?

Cena údajov

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, na koľko si ceníte vaše zariadenia pripojené na internet? Alebo presnejšie, všetky informácie, ktoré tam uchovávate? Zatiaľ čo viacerí z nás minimálne počuli o kyberkriminalite, ako napríklad o krádeži dát a identity, niektorí z nás to už zažili aj na vlastnej koži. Vyzerá to tak, že nikto z nás naozaj nepozná hodnotu informácie, ktorá bola odcudzená. Štúdia Kaspersky Lab ukázala, že zatiaľ čo naša identita nemusí byť veľmi cenná pokiaľ ide o peniaze, pre kyberzločincov môže ísť o veľmi hodnotné aktívum s rôznymi možnosťami využitia. Len pre lepšiu predstavu, podľa zistení analytikov spoločnosti, zločinci môžu predať niekoho kompletný digitálny život za menej ako 50 dolárov, vrátane ukradnutých účtov zo sociálnych sietí, bankových informácií a dokonca aj zoznamovacích aplikácií, kde môžu byť uložené detaily o kreditnej karte.

Vzťahy

V stávke nie sú však len vaše peniaze. Ľudia stále bezhlavo zdieľajú mnohé súkromné informácie na internete bez ohľadu na následky. 28% ľudí zdieľa dôverné dáta náhodou, u 16% ide o vedomé šírenie ich tajomstiev – aj napriek tomu, že zdieľaná informácia ich môže stáť vzťah a v niektorých prípadoch dokonca aj prácu. 28% ľudí priznalo, že náhodou zdieľalo dôverné dáta a jeden z desiatich nesie za to aj následky – najčastejšie ide o stratu priateľov (20%), šikanu (17%), finančné straty (15%), koniec vzťahu (13%) či stratu zamestnania (13%).

10 ZLATÝCH PRAVIDIEL KYBERBEZPEČNOSTI

Ako teda čo najviac minimalizovať dopady kyberútoku a ochrániť si svoj online život? Je to jednoduché, stačí sa riadiť týmito 10 zlatými pravidlami kyberbezpečnosti:

Správna konfigurácia antispamových nastavení Kyberzločinci často rozposielajú falošné e-mailové správy, ktoré napodobňujú e-mailové upozornenia, napríklad z online obchodu alebo banky. Cieľom je oklamať používateľa, ktorý tak nevedome klikne na infikovaný odkaz, čo má za následok ďalšie šírenie malvéru. Preto je dobré doladiť antispamové nastavenia a najmä nikdy neotvárať súbory, ktoré poslal neznámy odosielateľ. Obozretnosť nadovšetko Neverte nikomu, myslíme to doslova. Škodlivé odkazy môžu prísť od vašich priateľov na sociálnych sieťach, vašich kolegov či kamarátov z online hier, ktorých účty boli kompromitované. Nezanedbávajte aktualizácie Pravidelne aktualizujte svoj operačný systém, prehliadač, antivírus a ďalšie programy. Kyberzločinci majú tendenciu využívať zraniteľné miesta v softvéri, aby prenikli do systému. Používajte silné a unikátne heslo Aby ste predišli jednému úniku, ktorý poškodí všetky vaše digitálne identity, nikdy nepoužívajte rovnaké heslo pre viacero stránok a služieb. Vytvorte si silné, hackermi neodcudziteľné heslo pre každý online účet. Zadávanie citlivých údajov len cez zabezpečené internetové pripojenie Ak ste online na verejnom mieste, napríklad používate verejné Wi-Fi pripojenie, vaša súkromná sieť sa pripojí k vonkajšiemu svetu. Uistite sa, že vaše zariadenie je zabezpečené a ak váhate, radšej počkajte na lepšiu príležitosť. V prípade, že potrebujete zadať napríklad svoje prihlasovacie údaje alebo číslo svojho účtu, vždy len cez zabezpečené internetové pripojenie. Pozor na sťahované súbory Jednou z top priorít kyberzločincov je, aby ste si nevedome stiahli do svojho zariadenia malvér. Maskujú ho do programov a aplikácií, pričom po jeho stiahnutí sa snažia odcudziť informácie. Pozor! Malvér môže byť prezlečený za akúkoľvek aplikáciu, od populárnych hier, až po sledovanie dopravy alebo počasia. Nesťahujte aplikácie, ktoré vyzerajú podozrivo alebo prišli zo stránky, ktorej neveríte. Online nákupy len cez zabezpečené stránky ("https:") Keď nakupujete online, zväčša poskytujete aj informácie o kreditnej karte alebo bankovom účte – ide o niečo, na čo kyberzločinci netrpezlivo čakajú. Zadávajte tieto informácie len na stránkach, ktoré majú zabezpečné a šifrované pripojenie. Rozpoznáte ich jednoducho, ich adresa začína "https:" ("s" znamená zabezpečená). Buďte opatrní, koho stretnete online Ľudia, ktorých stretnete online, nemusia byť vždy tými, za koho sa vydávajú. V skutočnosti nemusia byť ani reálni. Falošné profily na sociálnych sieťach sú populárnym nástrojom kyberzločincov, aby nadviazali kontakt s nič netušiacimi webovými používateľmi a vyprázdnili im ich kyberúčty. Preto buďte najmenej tak obozretní a vnímaví voči svojmu okoliu v online svete, ako ste v tom fyzickom. Sledujte povolenia pre mobilné aplikácie a rozšírenia prehliadača Mobilné aplikácie vás dnes bežne žiadajú, aby ste súhlasili s prístupom ku kontaktom alebo súborom na disku, ku kamere, mikrofónu, polohe a tak ďalej. Niektoré z týchto aplikácií nemôžu bez takéhoto súhlasu správne fungovať. Na druhej strane sú aj také, ktoré používajú tieto informácie na vytvorenie vášho marketingového profilu (a niekedy aj horšie). Vždy kontrolujte povolenia, ktoré dávate aplikácii alebo rozšíreniu. Skontrolujte si váš firewall Kontrola vášho firewallu môže znieť ako veľmi komplikovaná záležitosť, ale v skutočnosti to tak nie je. Ak vlastníte zariadenie, ktoré beží na operačnom systéme Windows, stačí do vyhľadávacieho okienka zadať "firewall” a kliknúť na výsledok (nachádza sa tiež v súbore "Ovládací panel"). Ak je firewall zapnutý a pripojený, tak by malo byť všetko v poriadku. Firewall totiž dokáže odrážať mnohé útoky kyberzločincov.

Vzhľadom na to, že ľudia dnes trávia oveľa viac času na internete a útoky kyberzločincov sú čoraz bežnejšie, je nutné sa chrániť pred najnovšími kyberhrozbami. Jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť svoj online život, je využívať kvalitné bezpečnostné riešenia. Jedným z nich je napríklad aj Kaspersky Total Security, ktoré dokáže ochrániť všetky časti ľudského digitálneho života a dokonca aj zabezpečiť viacero zariadení naraz.

