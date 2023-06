Ochranári začali v Keni so záchranou byvolca hirolu, na svete žije menej než päťsto jedincov

"Postupne sa zmenilo tunajšie prostredie. Mali sme tu približne päťtisíc slonov, ktoré tu žili voľne s byvolcom hirola. Do 80. rokov minulého storočia však všetky slony zmizli. Práve slony udržiavali otvorené trávnaté plochy pre byvolca. My sme teraz akoby prevzali rolu slonov a naši spolupracovníci prerieďujú invazívne akácie a vytvárajú nové plochy na pasenie. Takisto sa snažíme minimalizovať pytliactvo," povedal ochranár s tým, že byvolce žijú pri hraniciach so Somálskom, kde často vyčíňajú militanti. "To je naša najväčšia hrozba," dodal.