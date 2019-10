Ochrana práv zvierat sa posilní. Sakovej ministerstvo, mimovládky a polícia chystajú opatrenia

4.10.2019 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra spoločne s mimovládnymi organizáciami na ochranu zvierat a políciou hľadajú spôsob, ako na Slovensku posilniť ochranu práv zvierat a boj proti ich týraniu.

Ako pre agentúru SITA uviedla organizácia Zvierací ombudsman, koncom septembra sa uskutočnilo prvé stretnutie, a to na pôde a z iniciatívy ministerstva.

Najväčší nelegálny vývozca šteniat

„Cieľom je zlepšenie vymáhania práv zvierat a efektívnejšie nastavenie spolupráce s políciou,“ informovala Dana Freyerová zo Zvieracieho ombudsmana. Na sociálnej sieti ministerstvo potvrdilo, že rokovali o možnostiach, aké systémové opatrenia a riešenia prijať na zefektívnenie boja proti týraniu zvierat.

Ministerka vnútra Denisa Saková potvrdila, že jej rezort pripravuje opatrenia, ktoré chce verejnosti v krátkom čase predstaviť, zatiaľ však neprezradila, o aké kroky konkrétne ide.

Saková si uvedomuje, že je Slovensko často označované ako jeden z najväčších nelegálnych vývozcov šteniat v rámci EÚ, s čím súvisia aj daňové úniky. Tvrdí tiež, že vníma zlú situáciu v rómskych osadách, kde veľmi často dochádza k prípadom trestného činu týrania zvierat.

„V spolupráci s mimovládnymi organizáciami chceme k týmto dvom problematikám nastoliť opatrenia, aby sme všetky dôsledky vedeli v čo najväčšej miere eliminovať,“ uviedla Saková na sociálnej sieti.

Prevencia násilia na zvieratách

Riaditeľ odboru envirokriminality na policajnom prezídiu Mário Kern vyzval občanov, ktorí sú svedkami týrania zvierat, aby sa obrátili na políciu, „pretože nemôže riešiť niečo, o čom nevie“.

„Potrebujeme vedieť, aké sú problémy v regiónoch s vymáhaním práva, pretože sa ukazuje, že občania aj oznamujú prípady týrania zvierat, ale nie je to vybavované takým spôsobom, ako by si to zákon vyžadoval,“ uviedol s tým, že polícia má nástroje a možnosti, no často nie sú všetky efektívne využívané.

Témou stretnutia boli podľa Zvieracieho ombudsmana aj grantové výzvy ministerstva vnútra na edukačné programy zamerané na prevenciu násilia na zvieratách a na podporu kastračných programov.

Na piatok pripadá Svetový deň zvierat. Jeho cieľom je zlepšenie životných podmienok zvierat na celom svete prostredníctvom podpory jednotlivcov, skupín a organizácií, ktoré sa starajú o hospodárske, domáce či voľne žijúce zvieratá.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !