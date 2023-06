Ocenenia v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži získali obaja Weissovci, na Jedenástke sezóny je zaujímavosť

23.5.2022 (Webnoviny.sk) - V nedeľu sa oficiálne skončila sezóna 2021/2022 v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži na galavečeri v Grand Hotel River Park v Bratislave, na ktorom sa rozdali výročné ocenenia.

Najlepším futbalistom ročníka sa stal Vladimír Weiss mladší z ŠK Slovan Bratislava, zatiaľ čo jeho otec a zároveň kouč "belasých" Vladimír Weiss starší získal cenu pre najlepšieho trénera.

Weiss mladší si ocenenie váži

"Samozrejme, že ma to teší, veľmi si to vážim. Bola to prvá sezóna, ktorú som odohral skoro celú, až na nejaké zranenia. Som rád, že som mal takú formu a že som svojimi výkonmi pomohol mužstvu," uviedol Weiss mladší vo videu na webe TA3.

Tridsaťdvaročný Bratislavčan dostal od hlavných trénerov účastníkov FL, prezidenta Únie ligových klubov, zástupcov Slovenského futbalového zväzu, prezidenta Únie futbalových trénerov Slovenska a predstaviteľov médií dokopy 26 hlasov. Druhý Kadák získal 23 a tretí Škrtel 21 hlasov. Okrem Weissa figurujú v Jedenástke sezóny aj jeho traja spoluhráči - Guram Kashia, Ibrahim Rabiu a Jaba Kankava.

"Ja si myslím, že tá najcennejšia trofej je v správnych rukách, lebo Vlado sa tiež vrátil na Slovensko. Som rád, že sa vystrábil zo zdravotných problémov, ktoré ho sužovali a mohol naplno ukázať svoju kvalitu. Mal vynikajúcu sezónu, takže tú cenu získal zaslúžene. Samozrejme, teší má cena od fanúšikov. Keď hráte v Trnave, môžete s tým trošku počítať, my máme tých najlepších fanúšikov na Slovensku. Ďakujem všetkým, ktorí za mňa hlasovali," povedal na galavečeri 37-ročný Škrtel, ktorý získal v hlasovaní o Cenu fanúšika až 63,6 percenta hlasov. V najlepšej zostave sezóny ho doplnil aj brankár Trnavy Dominik Takáč.

Kompletná Jedenástka sezóny je iná

Cenu pre najlepšiho rozhodcu získal Ivan Kružliak, najlepším asistentom rozhodcu sa stal Branislav Hancko. Cenu fair play získal klub MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Špeciálne ocenenie pre najstaršieho strelca súťaže patrí Igorovi Žofčákovi z tímu MFK Zemplín Michalovce, Tomáš Ďubek z FC ViOn Zlaté Moravce získal cenu za najviac odohraných zápasov v lige.

Zaujímavosťou je, že kompletná Jedenástka sezóny je iná ako pred rokom, všetci hráči sa do nej dostali premiérovo. V hlasovaní o najlepšieho trénera skončil druhý Peter Struhár s Ružomberka a tretí Michal Gašparík z Trnavy. Druhý za Weissom mladším sa umiestnil v hlasovaní o najlepšieho hráča Kadák, delenú tretiu pozíciu obsadili Škrtel, jeho spoluhráč Takáč a útočník Ružomberka Martin Regáli.

Jedenástka sezóny 2021/2022 vo Fortuna lige: Dominik Takáč (Spartak Trnava) - Lukáš Fabiš (MFK Ružomberok), Guram Kashia (ŠK Slovan Bratislava), Martin Škrtel (Spartak Trnava), Matej Madleňák (MFK Ružomberok) - Philip Azango (AS Trenčín), Ibrahim Rabiu (ŠK Slovan Bratislava), Jaba Kankava (ŠK Slovan Bratislava), Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan Bratislava), Jakub Kadák (AS Trenčín) - Martin Regáli (MFK Ružomberok)

