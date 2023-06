OC Aupark Košice oslavuje 10 rokov

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Inak tomu nie je ani dnes a to najmä vďaka svojej polohe v centre mesta, skvelej atmosfére a rôznorodosti značiek, ktoré tu zákazníci nájdu, centrum stále radi a pravidelne navštevujú.

Tradično-netradičným znakom OC Aupark Košice je, že svoje narodeniny neoslavuje vo veľkom štýle, ako to pri takýchto výročiach zvyčajne býva, ale oslavuje troška inak, potichu a nenápadne.

Aj z dôvodu týchto skutočností sa obchodné centrum Aupark Košice rozhodlo urobiť oslavu svojich narodenín iným spôsobom, a to finančnou pomocou niekomu, kto to potrebuje a určite ocení. Po dôslednom zvážení vybral príspevkovú organizáciu zriadenú mestom Košice, Psychosociálne centrum Košice. Toto komplexné sociálno-zdravotnícke zariadenie poskytuje nielen ambulantné, ale aj pobytové služby vrátane psychologických, psychiatrických a poradenských služieb. Poskytuje pomoc ľuďom s rôznymi ťažkosťami, ale najmä pomoc prevažne jednotlivcom s deťmi v oblasti núdzového bývania.

Vedenie Psychosociálneho centra Košice finančný dar v hodnote 5.000 Eur prijalo s veľkým prekvapením, ale s o to s väčšou vďakou a nadšením. Tento príspevok pomôže centru pri nákupe nevyhnutného vybavenia a zariadenia, ktoré im momentálne chýba.

